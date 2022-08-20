Как последнего чемпиона «Феррари» выставили ради Алонсо, заплатив космические отступные

Фернандо Алонсо ещё десятилетие назад был пилотом «нарасхват»: ради него команды были готовы избавиться от другого гонщика. На фоне неожиданного ухода Алонсо из «Альпин» вспоминаем, как «Феррари» избавилась от своего последнего чемпиона мира ради испанца.

С чего началась эта история?

Первые слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в «Феррари» появились в итальянской прессе ещё в 2008 году, однако источники наперебой утверждали, что речь идёт о возможном переходе испанца в коллектив в 2011 году. Это звучало совершенно логично: и у Кими Райкконена, и у Фелипе Массы были долгосрочные контракты с командой — бразилец продлил свой контракт в 2007 году, а финн — годом спустя, уже в ранге чемпиона мира.

В 2009 году разговоры о возможном переходе Алонсо усилились, однако мало кто верил, что «Феррари» заменит одного из пилотов до истечения контракта. Но получилось всё совершенно не так, и на то было сразу несколько причин.

Что произошло?

С ходом сезона в паддоке всё чаще и чаще стали говорить о возможной замене Райкконена по окончании сезона-2009, и во многом провоцировал эти слухи сам финн, наглядно демонстрировавший отсутствие мотивации для выступлений в «Феррари» — чего только стоит знаменитая история с поеданием мороженого во время красных флагов Гран-при Малайзии. Но причин ухода Кими из команды было несколько.

Да, за плечами у Кими был выигранный титул (а как покажет история, даже сейчас Кими остаётся последним чемпионом мира в составе итальянской команды), однако в 2008 году гораздо более выгодный с точки зрения финансов Фелипе Масса, получавший в разы меньше своего титулованного партнёра по команде, выглядел по меньшей мере не хуже его. У этого были объективные причины: машина 2008 года имела склонность к недостаточной поворачиваемости, да и общий язык с шинами «Бриджстоун» Кими найти не мог, что негативно сказалось на его результатах. В итоге в период с Гран-при Австралии 2008 года до Гран-при Германии 2009 года Масса превзошёл «первого пилота» команды со счётом 16-12 по гонкам и набрал 119 очков против всего 85 у Кими за этот период времени.

В 2009 году Кими выиграл лишь раз — на Гран-при Бельгии Фото: Clive Mason/Getty Images

Травма, полученная Массой на квалификации Гран-при Венгрии 2009 года, несколько осложнила «Феррари» жизнь — на тот момент решение уже было практически принято, однако опасения в команде относительно того, вернётся ли Масса и если да, то в какой он будет форме, скорее, поставили потенциальный уход Кими под вопрос. Однако как только «Феррари» получила информацию о возвращении Массы по окончании сезона, решение было принято незамедлительно – уже в сентябре 2009 года было объявлено, что Кими покидает команду по окончании сезона.

Помимо потери Райкконеном былого лоска, были другие причины для такого шага: в команде захотели сменить курс коллектива — очень уж руководству «Феррари» захотелось, чтобы команду двигал вперёд в качестве первого пилота более властный персонаж, нежели холодный и отстранённый Райкконен. Не обошлось и без финансовой составляющей — причём Кими тоже неоднократно намекал на это как на одну из причин. «Феррари» подписала спонсорский контракт с банком «Сантандер», поддерживавшим именно карьеру Алонсо ещё с 2007 года с выступлений Фернандо в «Макларене», так что это тоже ускорило процесс увольнения Райкконена.

В итоге «Феррари» приняла волевое решение об увольнении Кими до истечения срока контракта, выплатив ему невероятную неустойку. По неофициальным данным, Райкконен получил € 27 млн отступных и бонус в € 18 млн за то, что в последующие 18 месяцев не оказался ни в какой другой команде Формулы-1. Итоговые € 45 млн — одна из самых больших неустоек за всю историю автоспорта, если не вовсе крупнейшая.

Чем закончилась эта история?

После официального объявления о завершении выступлений в составе «Феррари» Райкконен прозрачно намекнул, что он готов остаться в Формуле-1 только при условии, что он получит место в команде, способной бороться за самые высокие места. Недолго по паддоку ходили разговоры о возможном возвращении финна в «Макларен» в качестве напарника будущего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, однако сделка сорвалась.

В итоге финн покинул Формулу-1 и отправился покорять трассы WRC, однако Кими не был бы Кими, если бы не вернулся. В 2012 году — то есть уже обеспечив себе дополнительные € 18 млн от «Феррари» — финн подписал контракт с «Лотусом», парой успешных сезонов восстановив себе репутацию одного из лучших пилотов мира. Показательно и то, что в итоге он опять оказался в «Феррари». Финн стал первым пилотом, вернувшимся в состав итальянской команды, со времён Герхарда Бергера в 1993 году.

Ну а ставка «Феррари» на Алонсо так и не сыграла. Фернандо дважды чуть не дотащил «Скудерию» до титула, но и в 2010, и в 2012 годах проиграл в финальной гонке сезона Себастьяну Феттелю.