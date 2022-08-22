Революция в Формуле-1 провалилась? Да, но есть и хорошие новости

В 2022 году в Формуле-1 выступил в силу принципиально новый технический регламент, который должен был перезапустить весь чемпионат и изменить его облик. Позади уже тринадцать гонок «обновлённого» первенства — и есть возможность оценить, пошли ли Формуле-1 на пользу все эти перемены.

Внешний вид

Начнём с того, что первым бросается в глаза — с облика новых машин. В целом образ автомобиля стал ярче и в некотором смысле стремительнее. На фоне футуристичных обводов кожуха и закруглённых форм антикрыльев прошлогодние машины кажутся угловатыми. Выгодно смотрится и плавный профиль носового обтекателя, а в отсутствие инопланетного вида закрылков дизайн выглядит намного более чистым.

При этом важно отдавать отчёт в том, что всё это делает машину медленнее. Закруглённые формы заднего антикрыла сделаны такими, чтобы воздух «скатывался» вниз, а не создавал прижимную силу. Огромное количество «прижима» инженеры потеряли, лишившись «барджбордов» перед понтонами. Отчасти эти недостатки были компенсированы граунд-эффектом, но в Бахрейне время поула оказалось на полторы секунды хуже, чем в сезоне-2021, а в Испании — на две.

Вердикт: стало лучше.

Борьба

Главной причиной для реформы технического регламента стало желание сделать борьбу на трассе ярче и зрелищнее. Идея в том, чтобы, с одной стороны, уменьшить зону завихрений позади автомобиля, а с другой — за счёт граунд-эффекта обеспечить атакующего пилота достаточным уровнем прижимной силы. План, насколько можно судить, сработал, и теперь мы чаще видим продолжительные сражения на трассе — в чём также заслуга шинников, подготовивших стойкие шины.

В то же время каких-то кардинальных перемен не произошло — автомобили остаются слишком длинными и широкими для большинства трасс. Подавляющее большинство обгонов по-прежнему происходит с помощью DRS на прямой — пилотам уже не нужно опережать соперника на прямой, достаточно просто держаться неподалёку. В смысле обгонов какой-то прорыв можно ожидать, лишь когда машины станут компактнее и легче.

Вердикт: небольшой прогресс.

В сезоне-2022 пилоты могут вести более плотную борьбу Фото: Dan Mullan/Getty Images

Расстановка сил

Также предполагалось, что необходимость строить машины с нуля перекроит расстановку сил в пелотоне, но за исключением провала «Мерседеса» (заметного ещё на тестах) и прорыва «Феррари» со всеми её клиентами особенных перемен нет. Да и в целом логика борьбы осталась прежней: два гранда между собой сражаются за победы, третья команда при счастливом стечении обстоятельств вмешивается между ними, а остальные — в той или иной степени успешные середняки.

Однако это лишь первый сезон нового регламента: обычно такие перемены провоцируют большие разрывы между командами, и лишь со временем они подтягиваются друг к другу по чистой скорости. Если представить, что «Мерседес» сумеет бороться наравне с «Феррари» и «Ред Булл», а «Макларен», «Альпин» и «Альфа Ромео» время от времени будут прорываться в топ-3, борьба за титул заиграет совершенно иными красками.

Вердикт: пока всё по-прежнему.

Ограничение расходов

Сезон-2022 стал первым, который команды по-настоящему проводят в условиях лимита бюджетов. Формально ограничение расходов действует в Формуле-1 с прошлого года, но тогда пилоты гонялись на слегка переработанных болидах 2020-го, и с бюджетами не возникало проблем. Теперь же почти все лидеры говорят, что рискуют выйти за оговорëнные рамки, и грозятся пропускать гонки.

Пока влияние новых правил сложно оценить — исходя из того, что расстановка сил и борьба в пелотоне принципиально не изменились, их плюсы не совсем очевидны. В то же время, если «Ред Булл» из-за финансового регламента откажется от обновлений и проиграет титул, это негативно скажется на имидже Формулы-1. Да, победа, скажем, «Феррари» в такой ситуации будет вполне легитимной, но судьбу титула, получается, решат бухгалтеры — и их борьба окажется за кадром, вне трассы. Правильный ли это путь для автогонок?

Вердикт: без вердикта.