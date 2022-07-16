Шумахер — только восьмой?! Рейтинг лучших гонщиков всех времён поражает

Единственный россиянин — на 220-м месте. И это не Квят и не Петров.

Да, всё так: человечество снова попыталось определить лучшего пилота в истории автоспорта – на сей раз такую задачу перед собой поставил статистический портал Racing Years. На основе собственной системы оценивания Racing Years был составлен топ-250 гонщиков за всё время существования гоночных соревнований. Конечно, данная методика весьма спорна — хотя бы потому, что сравнивать пилотов из разных эпох не слишком корректно. Но пройти мимо новой точки зрения на столь интересную тему мы просто не могли.

Критерии оценивания

Вначале отметим самое важное: рейтинг Racing Years основан исключительно на статистических показателях: за основу были взяты результаты выступлений пилотов. Однако не всё так банально и просто, как может показаться на первый взгляд.

Для того чтобы претендовать на попадание в данный рейтинг, в послужном списке пилота должно насчитываться как минимум 85 стартов в официальных гоночных соревнованиях. Исследования, основанные на более скудном опыте, считаются слишком необъективными.

Ещё один важный момент: помимо выступлений пилотов в «Королевских гонках», данное исследование учитывает ещё и результаты, добытые в других сериях. У каждого чемпионата есть свой коэффициент, основанный на силе гоночного первенства (на взгляд авторов исследования). Наивысшим коэффициентом вполне предсказуемо обладает Формула-1. На втором месте в импровизированном рейтинге силы расположился чемпионат Европы по автогонкам (довоенный аналог Ф-1). Ну и далее по убыванию: IndyCar (и все его американские предшественники), главная «молодёжка» мира (будь то Ф-3000, GP2 или Ф-2), Мировая серия «Рено», WEC (да, «кузова» тоже считаются), Ф-3/GP3, DTM/NASCAR – копать глубже мы уже не будем.

По мнению вашего автора, открытые колёса и «кузова» – две абсолютно разные стихии, и проводить между ними параллели уж точно не стоит. Однако начисленные баллы за «кузова» помогут немного подняться в рейтинге более универсальному пилоту, выступавшему в открытых колёсах.

Также стоит отметить, что на финальный рейтинг пилотов, помимо их успехов, влияют также и ошибки: за каждую аварию и прочие гоночные происшествия гонщик теряет определённое количество баллов. А вот что касается гонок, в которых пилот сошёл с дистанции из-за механических проблем, то они просто не учитываются при подсчёте.

Другой важный критерий оценки гонщиков: выступления на фоне напарников (в квалификации и гонке). От извечных сравнений двух представителей одной команды не скрыться даже здесь.

Ну и финальная стадия подсчётов: набранные пилотом за всю карьеру баллы (именно по данной системе, а не на трассе) нужно разделить на количество проведённых гонок. Самое время посмотреть, какие результаты нам подарило подобное исследование.

Двое гонщиков из топ-10 никогда не выступали в Ф-1

Начнём с самого главного – обладателя звания лучшего пилота в истории автоспорта согласно исследованию Racing Years. И первое место, причём с весьма внушительным отрывом, забирает… Айртон Сенна. В этот раз сухая статистика и живые люди сошлись во мнениях. Когда экспертов, фанатов или гонщиков-коллег просят назвать имя величайшего пилота в истории Ф-1, фамилия Сенны неминуемо становится одной из самых часто произносимых.

Первая небольшая неожиданность нас ожидает на втором месте рейтинга: серебро забрал Джеки Стюарт. Да, шотландец – трёхкратный чемпион и легенда Формулы-1. Но будем честны: на втором месте ожидаешь увидеть условного Шумахера или Проста – людей, которых периодически нарекают величайшими гонщиками в истории.



Бронзу забирает Хуан Мануэль Фанхио. Здесь всё понятно: быстрейший гонщик на заре появления Ф-1. Следом за аргентинцем в рейтинге расположилась другая суперзвезда из 1950-х – Альберто Аскари. А на пятом месте нас ожидает очень интересная фигура: легенда довоенных гонок Рудольф Караччиола (три титула чемпионата Европы по автогонкам). Как видите, авторы исследования не забыли про гонщиков, не заставших Формулу-1.

Шестую строчку занял единственный посмертный чемпион Формулы-1 Йохен Риндт. Карьера австрийца ввиду раннего ухода из жизни получилась не очень продолжительной, но статистики оценили её по достоинству.

7-е место отходит Джиму Кларку — возможно, самому талантливому пилоту 1960-х, а может, и всей Ф-1.

8-е место – Михаэль Шумахер. Да, Красный Барон не попал даже в топ-5 – очень неожиданный результат. Явно подвело неудачное возвращение в чемпионат мира в 2010-м.

Строчкой ниже расположилась ещё одна легенда довоенных гонок Тацио Нуволари. Очень часто именно итальянца называют самым выдающимся гонщиком довоенной эпохи.

Ну и замыкает первую десятку Ален Прост – неожиданно низко для четырёхкратного чемпиона Формулы-1.

Хэмилтон только 13-й, а Монтойи и Вильнёва вообще нет в рейтинге

Если в топ-10 мы увидели плюс-минус те фамилии, которые и ожидали, то вот, начиная со второго десятка, удивляться мы будем всё больше и больше. Первое, что бросается в глаза – 13-е место Льюиса Хэмилтона. Сказать, что это неожиданно – не сказать ничего. Пилота, которого в последние годы сравнивают с лучшими в истории (о справедливости подобных сравнений мы не говорим) сухая статистика определила во второй десяток.



Прямо перед Хэмилтоном в рейтинге расположился Стирлинг Мосс – один из лучших пилотов Ф-1, кому так и не довелось стать чемпионом. Совсем немного Стирлинг уступил блиставшему в конце 1930-х и 1940-х Жан-Пьеру Вимиллю. Чем Мосс лучше Хэмилтона? Ну, например, у него выше процент побед над напарниками в квалификациях и гонках, а также среднее число очков на гонку (при пересчёте на систему 10-6-4-3-2-1) — 6,49 против 5,76 у Хэмилтона.

На 14-м месте можно увидеть Акилле Варци – ещё один представитель довоенной эпохи. Он не оставил столь глубокий след в истории, как тот же Караччиола или Нуволари, однако его результатов хватило для того, чтобы опередить в этом рейтинге многих прославленных чемпионов.

Немного удивляет ни разу не побеждавший в Ф-1 Жан Бера, которому удалось забраться на 15-ю строчку рейтинга. Следом за французом расположился обладатель титула 1958 года Майк Хоторн. Следующие три позиции занимают другие чемпионы Ф-1 – Джек Брэбем, Нино Фарина и… Макс Ферстаппен. Учитывая, что голландцу всего 24 года, его 19-я строчка – невероятное достижение.

Следующего действующего пилота Ф-1 мы сможем увидеть только в конце третьего десятка: 29-е место занял Себастьян Феттель. Тремя строчками ниже расположился великий Ники Лауда. И вот здесь действительно обидно: не покидает ощущение, что легендарный австриец должен котироваться куда выше.

Ален Прост и Ники Лауда после победы австрийца в чемпионате 1984 года Фото: Mike Powell/Allsport/Getty Images

Далее рейтинг начинает выдавать совсем уж странные результаты: Фернандо Алонсо 45-й, единственный обладатель Тройной короны Грэм Хилл 50-й, Мика Хаккинен 55-й, Ронни Петерсон 59-й.

Также стоит отметить 65-е место Боттаса – достаточно высокий результат для Валттери, учитывая, что почти в 20 позициях позади расположился Кими Райкконен. Другой представитель современного пелотона Ф-1 Шарль Леклер взобрался на 72-ю позицию. Что интересно, для монегасков это не самый выдающийся результат – Луи Широн 34-й.

Среди других статистических аномалий бросается в глаза 90-е место Франка Монтаньи. Помните такого? В 2006-м провёл несколько гонок за «Супер Агури». Хотя столь высокую позицию ему обеспечили уж точно не выступления в Ф-1. Шутка ли, Монтаньи опередил Элио де Анджелеса, Патрика Тамбэ, Нико Росберга и Риккардо Патрезе – все они чуть позади.

Франк Монтаньи в составе «Супер Агури» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Следующий сюрприз – Оскар Пиастри. Да, выступая только лишь в юниорских сериях, австралиец забрался на 116-ю позицию. Кстати, о младших формулах: нашлось место в этом рейтинге и для Роберта Шварцмана (220-е) – единственного россиянина в топ-250.

Среди тех, кому так и не довелось попасть в этот рейтинг, можно встретить несколько громких имён. В первую очередь это Жак Вильнёв. Каким-то непостижимым образом чемпион мира 1997 года не вошёл в число 250 лучших гонщиков в истории автоспорта. Также бросается в глаза отсутствие Баррикелло, Френтцена и Монтойи. Такие вот неожиданные результаты экспериментального исследования.

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Как было сказано в самом начале, сравнение пилотов из разных эпох – затея крайне сомнительная. На протяжении долгих лет автоспорт эволюционировал, и гонщикам приходилось работать в уникальных условиях, недоступных ни старшему, ни младшему поколениям. Поэтому любая попытка определить лучшего гонщика в истории изначально обречена на провал и носит, скорее, развлекательный характер. Оттого и данное исследование не стоит принимать близко к сердцу, если ваш любимый пилот оказался в рейтинге слишком низко или вообще в него не попал. Ну а если результаты приятно удивили – наши поздравления!