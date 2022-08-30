Сильнейшие составы в истории легендарных команд Формулы-1 — без Шумахера и Хэмилтона!

Не так давно мы выискивали слабейшие составы в истории легендарных команд Формулы-1. На сей раз речь пойдёт о диаметрально противоположном явлении – сильнейших тандемах.

Примечание: в данном случае мы рассматриваем составы команд именно с точки зрения совокупности гоночного мастерства двух пилотов, а не слаженности их командной работы.

«Макларен». Айртон Сенна – Ален Прост

Здесь всё банально и предсказуемо. Сенна и Прост – сильнейшие пилоты своей эпохи, которых «Макларену» посчастливилось собрать вместе под своими знамёнами. Каждый из них принёс команде Рона Денниса по три чемпионских титула. Других трёхкратных в истории «Макларена» не было, и не факт, что появятся в будущем.

Легендарный гоночный тандем просуществовал всего лишь два сезона, и это немудрено – уж слишком тяжело двум лидерам уживаться в одном коллективе. Во втором совместном сезоне Айртона и Алена их противостояние достигло апогея: в предпоследней гонке сезона на «Сузуке» дошло до столкновения, по итогам которого Прост оформил свой третий титул в составе «Макларена». В следующем году Ален вновь сражался за чемпионство с Сенной, но уже в составе «Феррари».

«Феррари». Ален Прост – Найджел Мэнселл

Да, в сильнейшем тандеме в истории «Скудерии» мы фиксируем отсутствие Михаэля Шумахера – главного пилота в истории «Феррари». Своим отсутствием в «красной» команде мечты Шуми «обязан» исключительно своим напарникам. Ирвайн, Баррикелло и Масса – гонщики, конечно, способные, но ни разу не великие. Учитывая, какие пилоты на протяжении долгих лет выступали за «Феррари», наличия одного звёздного пилота в гоночном тандеме явно не достаточно.

Вообще, выбирать сильнейший состав в истории «Скудерии» оказалось не так-то и просто. Звёздных гоночных дуэтов было предостаточно, но явных фаворитов, как в случае с «Маклареном», не наблюдается.

Найджел Мэнселл и Ален Прост в 1990 году Фото: Pascal Rondeau/Allsport

Впрочем, сделать выбор нужно, и падает он на пару Ален Прост – Найджел Мэнселл. Единственный совместный сезон Проста и Мэнселла не принёс особой радости ни французу, ни британцу. Ален в упорной борьбе проиграл чемпионской сражение Сенне, а Найджел несколько затерялся в тени более именитого напарника.

«Уильямс». Найджел Мэнселл – Нельсон Пике

В 1980-х и 1990-х за команду Фрэнка Уильямса практически в каждом сезоне выступал как минимум один топ-пилот. Ну а в некоторые годы таковых в гараже «Уильямса» собиралось сразу двое. В разные годы команда из Гроува могла похвастаться такими звучными парами пилотов, как Джонс – Ройтеманн, Росберг – Лаффит, Прост – Хилл, Сенна – Хилл. Но всё же особняком в перечне громких дуэтов стоит гоночный тандем Найджела Мэнселла и Нельсона Пике.

Первый совместный сезон бразилец и британец провели в 1986 году. В том сезоне пилоты «Уильямса» располагали быстрейшими болидами пелотона, но стать чемпионом ни одному из них так и не удалось: Мэнселл и Пике так усердно отбирали друг у друга очки, что титул по итогу выиграл Прост на «Макларене». Как видите, пригласить в команду двух сильных пилотов – не всегда хорошая затея. Впрочем, на следующий сезон «Уильямс» всё-таки взял реванш: чемпионом стал Пике.

«Лотус». Джим Кларк – Грэм Хилл

В теории на звание сильнейшего гоночного дуэта в истории «Лотуса» мог бы претендовать тандем Петерсона и Фиттипальди или же Петерсона и Андретти. Однако слишком уж тяжело тягаться с двумя британскими чемпионами Джимом Кларком и Грэмом Хиллом. Что интересно, долгое время Кларк оставался единственным топ-пилотом в составе «Лотуса»: в то время пока Джим штамповал победы и боролся за титулы, его напарники не всегда могли финишировать в очковой зоне.

Проблему второго пилота Колин Чепмен решил в 1967 году: ряды команды пополнил чемпион 1962 года Грэм Хилл. Но выиграть чемпионат в 1967 году «Лотусу» не помог даже сильнейший пилотский состав в пелотоне: уж слишком ненадёжны были машины Колина Чепмена.

К сожалению, за одну команду пара легендарных британцев выступала недолго. В апреле 1968-го, участвуя в гонке Формулы-2, разбился насмерть Джим Кларк.

«Тиррелл». Джеки Стюарт – Франсуа Север

Здесь обошлось без сюрпризов. Тандем Стюарта и Севера претендует на звание одного из самых культовых в истории Формулы-1. Джеки – единственный гонщик, становившийся чемпионом в составе «Тиррелла», а Франсуа – его верный товарищ и по совместительству второй пилот британской команды в период её расцвета. В дальнейшем за «Тиррелл» выступали такие пилоты, как Шектер, Петерсон, Депайе, Пирони. Однако, несмотря на звучные имена, болельщики так и не увидели сопоставимую по статусу и мастерству с тандемом Стюарта и Севера пару пилотов.

«Брэбем». Джек Брэбем – Дэнни Халм

На статус лучшего гоночного дуэта в истории «Брэбема» претендовало две пары пилотов: Лауда – Пике и Брэбем – Халм. Тандем Лауды и Пике грозно звучит, учитывая регалии каждого из пилотов, однако именно в контексте выступлений за «Брэбем» их пару нельзя назвать «самой-самой». Австриец и бразилец провели всего лишь один совместный сезон в 1979-м: Пике только делал свои первые шаги в Ф-1, а Лауда испытывал проблемы с мотивацией и задумывался об уходе из «Королевских гонок».

А вот что касается Брэбема и Халма, то помимо громких имён они могли похвастаться ещё и превосходными результатами на трассе. В 1966-м Джек Брэбем вошёл в историю как первый (и по сей день единственный) гонщик, ставший чемпионом в составе собственной команды. А в следующем году итоговый успех праздновал уже Дэнни Халм, которому удалось, казалось бы, невозможное: взять вверх над самим основателем команды.

«Рено». Ален Прост – Рене Арну

Только одному человеку удалось стать чемпионом в составе «Рено», и имя ему – Фернандо Алонсо. Казалось бы, Алонсо просто обязан присутствовать во французской команде мечты. Однако его напарники по «Рено», будь то Ярно Трулли или Джанкарло Физикелла, несколько не дотягивают до статуса топ-пилотов.

Ален Прост и Рене Арну на Гран-при Сан-Марино 1982 года Фото: Hoch Zwei/Corbis via Getty Images

А вот когда «Рено» могла похвастаться наличием двух звёздных гонщиков, так это в начале 1980-х. В эпоху своего первого захода в Ф-1 французский концерн до поры до времени пытался опираться исключительно на местные ресурсы – в том числе и пилоты должны были иметь французское происхождение. Благо с выбором проблем не возникло: в те времена в пелотоне Ф-1 можно было отыскать немало талантливых французов. Национальная «дрим-тим» сформировалась в 1981 году, когда напарником Рене Арну стал сам Ален Прост – в будущем первый (и пока единственный) французский чемпион Формулы-1. Ни до, ни после «Рено» не располагал столь сильной парой пилотов.

«Мерседес». Хуан Мануэль Фанхио – Стирлинг Мосс

В разные годы за «Мерседес» выступали такие величины, как Шумахер и Хэмилтон, однако ни один из них не побывал частью сильнейшего состава немецкой команды. Рассуждая о лучших из лучших в истории «серебряных стрел», нельзя забывать о первом пришествии концерна в Формулу-1. Дебютировав в «Королевских гонках» в 1954-м, «Мерседес» сразу же обозначил себя как топ-команду, подписав главного пилота эпохи Хуана Мануэля Фанхио.

Фанхио и Мосс в 1965 году Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Усилиями аргентинца «серебряные стрелы» взяли титул в своём первом сезоне в Формуле-1. В следующем году к Фанхио присоединилась ещё одна звезда того времени — Стирлинг Мосс. Сугубо по именам пилотский состав того «Мерседеса» выглядит просто фантастически, но на деле всё оказалось ещё лучше: по итогам сезона-1955 Фанхио и Мосс застолбили за собой первые две строчки личного зачёта. В том же 1955-м пути британца и аргентинца разойдутся в разные стороны: «Мерседес» свернёт свою гоночную программу после ужасной трагедии в Ле-Мане, и пилоты будут вынуждены искать себе новые гоночные команды.

P.S. Справедливости ради стоит отметить, что вместе с Фанхио и Моссом в 1955-м за «Мерседес» на постоянной основе выступал ещё один пилот – Карл Клинг. Но поскольку мы рассматриваем именно гоночные дуэты, пришлось оставить за скобками наименее звёздного пилота.

«Ред Булл». Макс Ферстаппен – Серхио Перес

Главными звёздами в недолгой истории команды «Ред Булл» принято считать Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, что, в общем-то, немудрено, ведь кроме них чемпионами в составе «быков» никто и не становился.

Очевидно, что выбирать сильнейший состав в истории «Ред Булл» придётся между парами Феттель – Уэббер и Ферстаппен – Перес. Начнём нашу импровизированную дуэль мы со сравнения напарников «тауриновых» чемпионов. Перес и Уэббер — примерно сопоставимые по уровню мастерства гонщики: каждый из них превосходно подходит на роль второго пилота для топ-команды. Здесь ничья.

Что касается сравнения лидеров, то здесь небольшое преимущество имеет Макс Ферстаппен. Да, у Феттеля четыре титула, а у Макса – один. Однако не всё измеряется количеством титулов. По показателю «вклад гонщика в успехи команды» Ферстаппен, судя по всему, превосходит даже праймового Феттеля. Чего только стоит его прошлогоднее чемпионство!