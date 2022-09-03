Cудьбу первого места лишила 21 тысячная секунды! Плотнейшая борьба «Ред Булл» и «Феррари»

Плотнейшие результаты третьей тренировки сулили максимально интересную квалификацию в Зандворте — не как в Спа, где заранее было понятно, что Макс Ферстаппен всех разгромит…

Q1: Феттель и Магнуссен всё испортили, Сайнс на грани

При этом первый сегмент начался именно с разгрома: на первом быстром круге Ферстаппен «привёз» пилотам «Феррари» полсекунды и даже больше. Однако выяснилось, что Леклер и Сайнс шли на два быстрых круга, так что в итоге разрыв был небольшим, да и «Мерседесы» находились рядом.

В целом короткий круг голландской трассы приводил к максимально плотным результатам — и даже одна ошибка могла стоить места во втором сегменте. Ровно так произошло с Себастьяном Феттелем и Кевином Магнуссеном. Себ поставил быстрейший первый сектор, улучшил на втором, но в итоге вылетел в последнем повороте перед финальным бэнкингом — только 19-е место. Ну а Магнуссен соскользнул с трассы в третьем повороте — 18-я позиция.

Даниэль Риккардо после вылета в первом сегменте квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дальше также не прошли Валттери Боттас (проиграл полторы десятые Чжоу), Даниэль Риккардо (ужасные полсекунды от Норриса) и Николас Латифи (полторы секунды от Албона — без комментариев).

К слову, ошибки Феттеля и Магнуссена, возможно, спасли Карлоса Сайнса, ставшего 14-м. «Феррари» выпустила испанца на вторую попытку на уже использованном комплекте шин, Сайнс не улучшил, и если бы все конкуренты использовали потенциал своих болидов, то решение «Скудерии» вновь могло оказаться огромной тактической ошибкой. Спасибо Феттелю и Магнуссену — обошлось.

Q2: борьба с голубями и файерами

Второй сегмент начался сразу с двух странных вещей. Во-первых, квалификацию пришлось прервать из-за того, что прямо на трассе оказался горящий файер. Интересно, кому из местных болельщиков пришла в голову мысль, что надо бы кинуть файер на трек?

Ну а пока висел красный флаг, один из маршалов предпринял отчаянную попытку справиться с местными голубями: выбежал на трассу и начал буквально гонять их. Эффективность таких мер была сомнительна, но всё равно спасибо.

Что касается результатов сессии, то отметим Мика Шумахера: он пробился в третий сегмент с девятого места. Прошёл дальше и Цунода, опередивший Пьера Гасли. Пилоты «Альпин» остались только 12-м и 13-м. При этом Алонсо попробовал свалить вину на трафик в лице Переса, но повтор показал: Чеко никак не виноват в том, что Фернандо снесло с трассы уже после обгона «Ред Булл». 14-м остался Чжоу, 15-м — Албон. Сотворить чудо во втором сегменте Алексу не удалось.

Q3: 21 тысячная в пользу Ферстаппена!

Скорость Макса Ферстаппена во втором сегменте заставляла опасаться, что борьбы за поул не выйдет: голландец смотрелся ну очень сильно. Однако наступил третий, и конкуренты словно сумели сделать шаг вперёд — в отличие от пилота «Ред Булл». По крайней мере, на первой попытке Ферстаппен проиграл 59 тысячных Леклеру и выиграл лишь полторы десятые у Леклера. Борьба трёх команд за поул!

Второй быстрый круг Леклер начал ещё быстрее, затем провёл неудачный средний сектор и в итоге улучшил, но не так сильно. Закончивший круг следом Ферстаппен опередил Шарля на ничтожную 21 тысячную! Сайнс ещё мог вернуть поул «Феррари», но в итоге остался третьим — в 92 тысячных от Макса и в 71 от напарника. Три лидера — менее чем в одной десятой!

А что же «Мерседес»? А оценить финальные попытки Хэмилтона и Расселла мы не сумели: в последнем повороте развернуло Переса, вывесили жёлтые флаги, так что попытки Льюиса и Джорджа испорчены. Завтра Хэмилтон стартует четвёртым, Расселл — шестым параллельно с Пересом.

Ландо Норрис и Мик Шумахер на четвёртой линии, Юки Цунода и Лэнс Стролл — на пятой. При этом канадец не смог принять участие в третьем сегменте из-за проблем с машиной. Обидно — скорость «Астона» показывала, что Стролл был в состоянии стать лучшим из середняков.

Итак, «Ред Булл» и «Феррари» снова рядом, «Мерседес» в гонках обычно быстрее, чем по субботам, так что гонка на «Зандворте» может получиться максимально интересной. Старт — в 16:00 мск.