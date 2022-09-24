Пример для Гран-при России. 7 гонок, возвращавшихся в Формулу-1

Гран-при Австрии (1964, 1970–1987, 1997–2003, 2014–н.в.)

Впервые в истории Гран-при Австрии прошёл ещё в 1963 году на трассе «Цельтвег», однако та гонка была внезачётной. В 1964 году Австрия вошла в календарь, однако по итогам заезда руководство Ф-1 сочло трассу слишком опасной — она пропала из календаря «до лучших времён».

И лучшие времена настали достаточно скоро: в 1970 году австрийский этап вернулся в чемпионат мира, но уже на «Остеррайхринге». Так и оставалось до 1987 года, однако скорости машин Формулы-1 из года в год росли, а стандарты безопасности на старых автодромах зачастую оставляли желать лучшего. Так случилось и с австрийской гонкой — в 87-м заезд останавливали дважды из-за аварий на узком пит-лейне, да и в целом безопасность была большой проблемой, в том числе и из-за растущих слишком близко к трассе деревьев. В итоге ФИА приняла решение отказаться от Гран-при Австрии.

Очередное возвращение Гран-при Австрии – в 1997 году Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

Но в 1997 году Гран-при вновь вернулся в чемпионат – трассу, переименованную в «А1 Ринг», отполировали до стандартов безопасности тех лет и перестроили с помощью Германа Тильке. Однако долгой жизни в чемпионате мира автодром не получил. Многие могли бы списать это на скандал в 2002 году с победой Михаэля Шумахера, которого пропустил Рубенс Баррикелло, но причина была более прозаичной: Евросоюз ввёл запрет на рекламу табачных компаний, а именно никотиновый дым в те времена в основном держал всё в Формуле-1 на плаву. В итоге идея Гран-при Австрии благополучно утонула.

Гонка в итоге отсутствовала в календаре с 2004 по 2014 год. После покупки трассы концерном «Ред Булл» на протяжении долгого времени ходили разговоры о том, что автодром может быть перестроен, однако в 2005-м Дитрих Матешиц прямым текстом говорил, что он не собирается вкладывать деньги в то, что он считает «несовершенным автодромом».

Тем не менее всё большая интеграция «Ред Булл» в автоспорт принесла свои плоды, так что в 2008 году было выделено € 70 млн на реконструкцию трассы, а к 2011 году чемпионат DTM уже вовсю рассекал по автодрому в штирийских лесах. Что касается возвращения в Формулу-1, то австрийцам, как это ни странно, косвенно помогли американцы. В 2013 году они должны были провести свой этап на городской трассе в Нью-Йорке, однако в итоге проект провалился. Тут и подсуетились в Австрии, сообщив ФИА, что они готовы принять гонку в 2014 году. Слот в календаре был свободен, так что в «Ред Булл» получили добро на проведение Гран-при. С тех пор Австрия снова неизменно занимает место в календаре чемпионата.

Гран-при Мексики (1963–1970, 1986–1992, 2015–2019, 2021–н.в.)

Впервые мексиканский Гран-при в рамках чемпионата мира проводился в 1963 году на той же трассе, где гонки Гран-при Мексики проводятся и сейчас, но тогда она носила название «Магдалена Миксхука» – как и весь олимпийский парк, построенный с прицелом на Игры-68. За год до дебюта чемпионата мира на этой трассе состоялась внезачётная гонка, которая была омрачена гибелью местного героя — Рикардо Родригеса, разбившегося в тренировке. Несмотря на то что и сама гонка была хаотичной, руководство чемпионата мира приняло решение ехать в Мексику в 1963 году. Гонки там проходили до 1970 года включительно, пока в 1971-м на «2000 милях Норисринга» не разбился брат Рикардо — Педро Родригес. В итоге это привело к тому, что промоутеры Гран-при отказались от проведения гонки в 1971 году.

Возвращение в календарь чемпионата мира состоялось в 1986 году, на той же трассе, но уже названной в честь братьев Родригес. Однако к 1991 году трасса постепенно приходила в упадок, пилоты жаловались на большое количество кочек, кульминацией чего стала квалификация к мексиканскому Гран-при 1992 года, в которой на этих кочках потерял управление Айртон Сенна, получивший лёгкие травмы после вылета в стену. В итоге гонка не вернулась в календарь чемпионата мира в 1993 году.

После 1992 года Формула-1 надолго покинула Мексику Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Второе возвращение состоялось уже в 2015 году — за трассу взялся местный бизнесмен Карлос Слим. На автодроме были решены основные проблемы, трасса была перестроена, причём на это потребовался даже лишний год — изначально Гран-при был включён в предварительный календарь сезона-2014. Но с тех пор трасса имени братьев Родригес неизменно принимает у себя гонки Формулы-1, исключением стал лишь 2020 год — но причина этого более чем понятна.

Гран-при Нидерландов (1952–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985, 2021–н.в.)

Впервые Гран-при Нидерландов Формулы-1 был проведён ещё в 1950 году, но тогда гонка являлась незачётной. В 1952 году этот Гран-при стал частью чемпионата мира, однако через два года на проведение этапа не хватило денег. В 1955 году Гран-при вернулся в календарь, но лишь на год — в 1956 и 1957 году на проведении этапа сказалась вторая арабо-израильская война — организаторам вновь не хватило средств на гонку. В 1958 году гонку вернули в календарь, где она и оставалась до 1985 года, лишь с перерывом на сезон-1971, когда трассу реконструировали. В 1985 году компания, управляющая трассой, прекратила свою деятельность, в связи с чем проведение Гран-при Нидерландов прекратилось.

Вскоре было принято решение о реконструкции трассы владельцами — местным муниципалитетом. Перестройка затянулась, однако это не мешало автодрому, вернее, его части, принимать у себя гонки младших «формул». Возвращение же в календарь Формулы-1 должно было состояться в 2020 году, однако было отложено на сезон из-за пандемии коронавируса. В нынешнем сезоне на трассе прошла уже вторая гонка после возвращения в Формулу-1.

Гран-при Франции (1950–1954, 1956–2008, 2018–2019, 2021–2022)

Первый Гран-при Франции на трассе в Ле-Мане прошёл более 100 лет назад — в 1906 году — и проводился из года в год, лишь прерываясь на две мировые войны. В рамках чемпионата мира Формулы-1 французский этап попал в календарь уже в первый сезон — в 1950 году, и с тех проводился до 2008 года лишь с одним перерывом — на сезон-1955, после страшной аварии в Ле-Мане во время суточного марафона.

Однако на фоне финансового кризиса у трассы возникли проблемы с финансированием, что едва не привело к отмене гонки в 2008 году, но к 2009 году финансы у промоутеров автодрома «Маньи-Кур» закончились, и в октябре 2008 года этап следующего сезона был официально отменён.

Последний Гран-при Франции на трассе «Маньи-Кур» Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Возвращение Формулы-1 во Францию состоялось только в 2018 году, однако удачным его назвать сложно — трасса «Поль-Рикар» не способствовала интересным гонкам, в связи с чем неоднократно подвергалась критике со стороны комьюнити. Недавно опубликованный календарь на сезон-2023 подтвердил — в следующем году Гран-при Франции не состоится. Таким образом, с возвращения этапа этой страны в календарь состоялось лишь четыре гонки.

Конечно, во Франции рассчитывают получить место в календаре по ротации, но пока в этом есть определённые сомнения: слишком уж много Гран-при сейчас есть, которые можно провести, а поездка во Францию явно не стоит отмены какого-то другого европейского этапа.

Гран-при США (1950–1991, 2000–2007, 2012–2019, 2021—н.в)

Тут стоит оговориться: мы рассматриваем не Гран-при США как название этапа, а все гонки, проводившиеся в США. Фактически первой гонкой, состоявшейся в Америке в рамках чемпионата мира, были «500 миль Индианаполиса» 1950 года, так что США есть в календаре мирового первенства с самого первого сезона, пусть и в несколько своеобразном формате с точки зрения Ф-1.

К 1959 году США обзавелись и собственным Гран-при, который в том или ином виде оставался в чемпионате мира до 1991 года. Независимо от названия, как минимум одна гонка в этой стране проводилась неизменно. Однако переезд в Финикс в 1989 году не лучшим образом сказался на перспективах американского Гран-при. В итоге в 1991 году FISA проголосовала за расторжение контракта с организаторами Гран-при. Во многом на этом сказалось и неудачное расположение трибун на городской трассе, в результате чего почти на 10 лет об американской гонке Формулы-1 все забыли.

Финикс принимал у себя Гран-при Формулы-1 только три года Фото: Mike Powell/Getty Images

Возвращение состоялось в 2000 году, когда на легендарной «Старой кирпичнице» прошёл этап чемпионата мира. Гонка там проводилась следующие восемь лет, однако в итоге руководство трассы и Формулы-1 не смогли договориться о новом контракте, что ещё на пять лет заставило американских болельщиков забыть о Формуле-1.

Возвращение же состоялось в 2012 году, и уже в Техас — в мае 2010 года Остин получил эту гонку по десятилетнему контракту, а в 2022 году это продлили до 2026 года включительно. Помимо гонки в Остине, в следующем году пройдёт ещё два американских Гран-при — в Лас-Вегасе и Майами.

Гран-при ЮАР (1962–1963, 1965, 1967–1980, 1982–1985, 1992–1993)

Первый Гран-при Южной Африки состоялся ещё в 1934 году на трассе в Восточном Лондоне, где проводился до Второй мировой войны. После долгого перерыва трасса вернулась к проведению гонок Гран-при в 1960 году, а в 1962-м впервые приняла этап чемпионата мира. К 1967 году гонка была перенесена на трассу «Кьялами», где с переменным успехом и проводилась до 1985 года. С точки зрения чемпионата мира в 1981 году был взят перерыв, однако гонка тогда состоялась вне зачёта из-за конфликта между FISA и FOCA.

В 1985 году гонка стала жертвой внутренних конфликтов — из-за расовой сегрегации многие страны начали бойкотировать спортивные мероприятия в ЮАР, а «Лижье» и «Рено» и вовсе отказались от поездки на этап чемпионата мира из-за запрета французского правительства. В итоге президент ФИА Жан-Мари Балестр после проведения гонки 1985 года объявил, что Гран-при ЮАР не вернётся в календарь чемпионата мира из-за политики апартеида.

Возвращение Формулы-1 в ЮАР в 1992 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Возвращение произошло в 1992 году, однако этап продержался всего два года — в июле 1993 года автодром продали Южноафриканской автомобильной ассоциации, которая приняла решение о прекращении проведения Гран-при из-за слишком высокой стоимости.

Очередное возвращение Гран-при ЮАР в чемпионат планируют на сезон-2024, через 30 лет после проведения последней гонки Ф-1 на территории этой страны.

Гран-при Бахрейна (2004–2010, 2012–н.в.)

Ещё один не самый логичный участник нашего списка, однако, как и этап в ЮАР, он как нельзя лучше подходит сюда через призму Гран-при России, поскольку перерыв в проведении гонки в Сахире был вызван именно политической ситуацией.

Гран-при Бахрейна неизменно проводился с 2004 по 2010 год включительно, однако с гонкой 2011 года возникли проблемы: этап был отменён всего за три недели до его проведения из-за массовых протестов в стране. Гонку пытались перенести на октябрь, однако в итоге вовсе отменили. В 2012 году ситуация была близка к повторению, но гонка всё-таки состоялась, несмотря на серьёзную критику руководства Формулы-1 со стороны правозащитных организаций. С тех пор Гран-при Бахрейна, даже несмотря на периодически вспыхивающие протесты в стране, проводится неизменно.