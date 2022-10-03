«Какая-то мегаглупость». Как Хэмилтон и Ферстаппен столько ошибались в Сингапуре? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Сингапура Формулы-1, завершившегося победой Серхио Переса.

Можно ли было сделать задержку со стартом меньше?

Конечно, можно было провернуть всё быстрее. Я бы на месте ФИА изменил правила: если уже сдвиг по погоде или другому форс-мажору, то стартовая/предстартовая процедура укорачивается. Может, тогда получится, что не зря Формула-1 везде возит с собой дождевую резину!

Пересу дали 5 секунд за три случая отставания от сейфти-кара. Нормальный штраф или нелогичный?

У ФИА и судей есть таблица штрафов, которой они руководствуются. Иногда делают исключения. Мне в своей жизни то же самое, что у Чеко, прощали совсем без штрафа. По факту Чеко заслужил победу, а отпуск машины безопасности на «10 корпусов» — это маленькая невнимательность/оплошность.

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Почему Серхио так хорош именно на уличных трассах? Какие особые качества должны быть у пилота для этого?

На городских, как правило, главное — «не ссать». Хотя я уверен: заверши Макс свой круг в квалификации и стартуй с поула, то он уехал бы очень далеко. И мы бы снова удивились, почему Чеко едет небыстро.

Чья ошибка серьёзнее — Ферстаппена при атаке Норриса или Хэмилтона, когда он уехал в отбойник?

Виноваты оба. Асфальт подсыхает, сама трасса непростая — легко ошибиться. Как по мне, то последняя ошибка Льюиса была действительно глупой: когда он попытался обогнать Феттеля в повороте, где в целом не обгоняют. К тому же зная, что внутри мокро. Какая-то мегаглупость. В итоге подарил два места Максу.

А у Ферстаппена, пожалуй, это одна из первых ошибок в этом году. Надо понимать контекст: у тебя запас 100 очков в чемпионате, борьба за пятое место — вообще делай, что хочешь. Ещё и напарник привезёт много очков. Уверен, если бы он считал каждое очко в чемпионате, то этой попытки обгона не было.

Был ли прав Ферстаппен, когда так сильно злился на команду после квалификации?

Странно говорить в такой ситуации — прав/не прав. Он имел право злиться. Все мы знаем, что Макс не скрывает своих эмоций и в моменте говорит то, что придёт в голову. Ему же просто сказали: «Заедь, так надо». Ему не сказали: «Макс, мы [просчитались] по топливу, надо заехать». Уверен, тогда бы с его стороны было чуть сдержаннее.

«Мерседес» решил «оштрафовать» Расселла после 11-го места в квалификации. Верно или напрасно лишили Джорджа шансов на очки?

Они понимали, что обгонять будет сложно. На прямой «Мерседес» совсем не вау. Поэтому, раз на большие очки можно приехать только с везением, можно и пожертвовать одной гонкой.

Джордж Расселл на Гран-при Сингапура Фото: Clive Rose/Getty Images

Мог ли Латифи действительно не видеть Чжоу перед аварией?

С моей точки зрения, это гоночный инцидент. 100% от выхода из предыдущего поворота и до момента, как Чжоу уже ехал вплотную к стенке, Латифи его видеть не мог. В формульных зеркалах очень большая слепая зона. Ты видишь заднее колесо и дай бог метр влево/вправо от него под углом назад. А с такой дистанцией, как была у них, вообще никак его не увидеть. Очевидно, что в последние две секунды до контакта, если бы Ники смотрел влево, то увидел бы Чжоу. Но поворот-то правый — уверен, что Ники уже смотрел на апекс, то есть вправо. Поэтому я считаю, что это гоночный инцидент. А на самом деле Чжоу надо было делать поправку на то, с кем он борется.

Справедливо ли, что судьи не наказали Расселла за контакт с Шумахером?

Видимо, стюарды решили, что у Джорджа всё равно лишний пит-стоп и почти круг до машины спереди, так что нет смысла наказывать. Хотя он испортил гонку и себе, и Мику окончательно. Я бы наказал.

Магнуссен опять сломал крыло на первом круге. Это невезение или несдержанность гонщика?

Думаю, совпадение. Кевин — жесткий, но здесь его так же, как и в инциденте Чжоу/Латифи, просто не заметили.

В Сингапуре по-прежнему сложно обгонять — эта трасса нужна Формуле-1?

Мокрая траектория усложнила задачу. Всё равно трасса классная, и для пилотов физически это испытание. Едва ли не единственное место в году, где по физике очень сложно.