Катастрофа «Феррари» в Сингапуре-2017: итальянцы нелепо пытались обвинить Ферстаппена

В этом году исполнилось пять лет крупной аварии на Гран-при Сингапура — та гонка должна была принести Себастьяну Феттелю пятую в сезоне победу и вывести немца в лидеры общего зачёта, но в итоге пилоты «Феррари» не смогли проехать и первый поворот…

Две «Феррари» против Макса

В квалификации Феттелю не было равных — он более 0,3 секунды «привёз» гонщикам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Даниэлю Риккардо и на 0,6 опередил расположившегося четвёртым Кими Райкконена. «Мерседесы» стояли лишь на третьем ряду: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли пятое и шестое места — на этой трассе у «Серебряных стрел» регулярно возникали проблемы, и у Феттеля были по-настоящему хорошие шансы.

На старте заезда Феттель и Ферстаппен начали синхронно разгоняться бок о бок друг с другом — и Себ немного сместился внутрь, чтобы к первому повороту выдавить Макса на менее выгодную траекторию. Но на беду обоих со второго ряда блестяще выстрелил Райкконен — за доли секунды Кими поравнялся с лидерами.

Момент столкновения Фото: Lars Baron/Getty Images

Феттель Райкконена не видел и продолжил движение в сторону Ферстаппена, и именно Макс первым понял, к чему всё идёт: голландец отпустил педаль газа, но было уже поздно. Три машины начали сближаться, «Ред Булл» зацепил заднее колесо Райкконена, которого мгновенно развернуло поперёк трассы и бросило прямо в Феттеля.

Феттель, Райкконен и Ферстаппен двигались по инерции, когда в первом повороте всех троих догнал пелотон: произошла ещё пара контактов, и после одного из них взлетел «Макларен» Алонсо. Трое сражавшихся за лидерство пилотов сошли сразу, Фернандо — несколькими кругами позже. Первым же из всей этой суматохи выехал Льюис Хэмилтон — новый лидер гонки.

Гоночный инцидент. Но виноват Феттель

В паддоке сошлись во мнении, что завал произошёл из-за Феттеля, хотя и признавали, что случившееся — гоночный инцидент. «Думаю, он не видел Кими слева, но это не должно быть оправданием, — сказал тогда Ферстаппен. — Ты борешься за чемпионство и не должен так сильно рисковать. Рад, что в итоге не только я сошёл».

«Не знаю, что я мог сделать иначе. Нужно было стартовать хуже?» — в свойственной философской манере отреагировал Райкконен. А вот Кристиан Хорнер выступил куда агрессивнее — руководителя «Ред Булл», вероятно, разозлил твит «Феррари», в котором говорилось, что это Ферстаппен выбил Кими, а тот уже после этого прилетел в Феттеля. «Как такой манёвр вообще мог пройти? Я без понятия, — заявил Хорнер. — Тем, кто винит Макса, нужно глаза проверить».



Вот как звучал тот самый твит: «Ферстаппен выбил Кими, после чего тот полетел в сторону Себа. То, что мы написали в твите, фактическое описание событий. Нет нужды спекулировать на этом».

Вторичное столкновение Макса и Кими с Алонсо Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Феттель никак не мог знать, что Кими так хорошо стартовал», — поддержал Себа его бывший напарник Марк Уэббер. Однако австралиец тут же вспомнил столкновение с немцем на Гран-при Турции тремя годами ранее и добавил: «Иногда мне кажется, что Себ забывает, что машина кончается не там, где кончается его шлем».

Участников инцидента вызвали к стюардам, и те рассудили, что никто не заслуживает штрафа. При этом, по словам Ферстаппена, Феттель перед ним не извинился, а судьям сказал, что задним числом всегда проще давать советы.

Начало конца

Едва ли немец в этот момент думал о Максе — авария в Сингапуре выбила его из борьбы за чемпионство. Если бы пилоты финишировали в том порядке, в каком стартовали, Феттель вышел бы в лидеры чемпионата с отрывом в 12 очков. А на самом деле его отставание выросло с трёх баллов до 28. Через три недели у Себа возникнут технические проблемы на старте Гран-при Японии — и отставание достигнет 59 баллов, а уже в Мексике Хэмилтон оформит свой четвёртый титул.

У Феттеля ещё будет шанс побороться с Льюисом — в 2018-м и в дождевом Гран-при Германии он будет уверенно лидировать в надежде отобрать у британца первую строчку турнирной таблицы. Но поскользнётся на влажной трассе и останется в отбойнике. Ну, а уже в сезоне-2019 в «Феррари» придёт Шарль Леклер и выдавит Феттеля из команды. В каком-то смысле все эти проблемы начались именно тогда в Сингапуре.