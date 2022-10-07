Сын Шумахера сам лишил себя контракта? Разбил машину — нелепо и в самый неудачный момент

Дождевые погодные условия в пятницу на Гран-при Японии сделали тренировки этапа Формулы-1 на легендарной «Сузуке» практически бессмысленными. Команды не имели возможность как следует поработать над настройками или протестировать прототипы шин «Пирелли» на 2023 год. В такой ситуации одним из главных моментов тренировок стала авария немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера. Сама по себе — ну, авария и авария, но для карьеры сына Михаэля она может иметь далеко идущие последствия.

Почему Мик ошибся?

Шумахер разбил машину в самом конце первой 60-минутной тренировки. Время сессии уже истекло, но многие пилоты ещё оставались на трассе, чтобы потренировать процедуру старта — это полезно при любых погодных условиях. Соответственно, никто уже не атаковал, но Мик всё равно потерял контроль над своим болидом.

Неуправляемый «Хаас» закрутило на мокром асфальте, после чего машина передом врезалась в отбойник. Внешне повреждения не выглядели очень серьёзными (понятно, минус передние подвеска и антикрыло), но в команде предположили, что могло треснуть шасси. Проверять это в «походных» условиях нелегко, так что «Хаасу» пришлось на всякий случай собирать для Шумахера новый автомобиль вокруг запасного шасси. Сделать это до второй практики было нереально, так что во второй пятничной тренировке Мик участия не принял.

Неуправляемый «Хаас» закрутило на мокром асфальте Фото: twitter.com/F1

«Больше всего на мою аварию повлияло то, что впереди меня ехала другая машина, поднимавшая огромное облако брызг, — объяснил немец в интервью RacingNews365. — Из-за этого я почти ничего не видел, и мне было сложно правильно расположить машину на трассе. К сожалению, на этой трассе вода скапливается в конкретных местах. Это нужно понимать. Случись это на пару метров позже, я бы просто развернулся на 360 градусов и поехал дальше. Но случилось то, что случилось. Я не знаю точной причины. Может, лет через десять я буду знать такие вещи».

Обычно боссы команд Ф-1 стараются на людях защищать подопечных, но это не про Гюнтера Штайнера из «Хааса». Острый на язык руководитель и в данной ситуации не принял объяснений своего гонщика.

«В такой аварии нет ничего хорошего. Я не обсуждал аварию с ним, но иногда меньше [слов] значит даже больше. Да, из-за водяной взвеси вы в какой-то момент не можете видеть состояние трассы, но вода была там прежде. Я не подвергну сомнению слова гонщика, но в конечном счёте авария была вызвана им самим. То, что была вода, знали все», — парировал Штайнер.

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Что эта авария значит для будущего Шумахера?

Ни для кого не секрет, что будущее Мика в «Хаасе» — под большим вопросом. Раньше одно из мест в команде контролировала «Феррари», но со следующего года этого бонуса у «Скудерии» нет. К тому же, по слухам, пути «Феррари» и Шумахера расходятся: Мик больше не будет входить в академию итальянской команды. Соответственно, сохранять Шумахера или нет – теперь дело исключительно самого «Хааса».

При этом в американской команде не вполне уверены в потенциале Мика. Нынешний сезон должен был стать определяющим для перспектив Шумахера: он получил опытного напарника и болид, на котором можно бороться за очки и попадание в третий сегмент квалификации. Однако пока машина позволяла бороться за высокие места, Мик никак не мог попасть в настройки и стабильно уступал Кевину Магнуссену. Потом ситуация изменилась, но было уже поздно: «Хаас» откатился назад, и локальные победы Шумахера уже почти ничего не давали.

Тем не менее сильные выступления Мика относительно Магнуссена давали ему надежду, что «Хаас» посчитает немца достаточно перспективным и будет рассматривать его как потенциального нового лидера команды — скажем, в сезоне-2024.

Собственно, главный вопрос «Хааса» к Шумахеру: достаточно ли он быстр, перспективен и стабилен? Последний вопрос немаловажен, ведь за два первых сезона в составе команды Мик неоднократно попадал в серьёзнейшие аварии. Это важный момент для рачительной американской команды, которая не любит тратить лишнего цента. В прошлом году «Хаас» вообще «забил» на развитие машины — да и нового автомобиля по сути не было, просто подогнали болид-2020 под изменения в правилах. В этом году ситуация не сильно лучше: американцы сделали лишь одно большое обновление, да и с ним тянули половину сезона.

В общем, бюджет не безграничный, и когда Шумахер в очередной раз попадает в аварию, то возникает вопрос: не приведёт ли это к тому, что ремонт проведут за счёт средств, которые могли бы пойти на развитие машины?

И вот на фоне таких размышлений Мик попадает в серьёзную аварию. Причём ладно бы в квалификации или гонке, когда на кону стоит многое… Неудивительно, что Штайнер после аварии первым делом грустно выдаёт: «Ещё полмиллиона евро в утиль!»

Не успокоился босс «Хааса» и позднее в пятницу. Когда у него попробовали вновь расспросить о контракте Шумахера, то Гюнтер отрезал: «Перспективы Мика в команде? Вообще не хочу затрагивать эту тему».

При этом буквально на днях появились слухи, что «Хаас» и Шумахер всё-таки начали переговоры о новом контракте. Конкурент Мика известен: это ещё один немец — опытный Нико Хюлькенберг. Очевидно, что в случае с 35-летним гонщиком говорить о каком-то нераскрытом потенциале не приходится, но Халк достаточно шустр и не склонен бить машины — то есть почти идеален для раскрытия потенциала команды-середняка. И не исключено, что свежий крэш Мика мог склонить чашу весов в сторону не столь перспективного, но куда более надёжного Хюлькенберга.

Впрочем, если Шумахер исправится в субботу и особенно в воскресенье, то ситуация снова изменится. Пара гонок в запасе у Мика ещё имеется — в «Хаасе» не исключали, что решение по напарнику Магнуссена могут отложить аж до финала сезона в Абу-Даби. Хотя через две недели нас ждёт гонка в США — в теории логичное место для объявлений для команды из Америки.