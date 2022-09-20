«Не хочу снова его видеть!» Почему главный неудачник Ф-1 заинтересовал сразу две команды

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Нико Хюлькенберг – претендент на места в «Хаасе» и «Альпин» на сезон-2023 Формулы-1, в чём его сильные стороны?

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Евгений Кустов
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Многие болельщики негодуют от новости, что экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг вновь стал важной фигурой на трансферном рынке. Приведём лишь несколько цитат из «Твиттера»:

  • «Я не хочу снова видеть Хюлькенберга. Я хочу видеть Пиастри, де Вриса, О’Уорда…»
  • «Ничего личного к Нико, но у нас полно потрясающих талантов, которым не хватает мест. Меня просто поражает, что «Хаас» хочет взять 35-летнего пилота, который провёл последний полный сезон в 2019-м. Его время ушло, дайте шанс новому поколению».
  • «Почему Нико Хюлькенберг всё ещё желанный пилот в 2022 году? Ему столько же лет, сколько Себу, ничего особенного в нём нет. И его выберут вместо Мика?!»

Так почему же имя резервного пилота «Астон Мартин» всплыло в рассуждениях журналистов, а некоторые даже заявляют, что у Хюлькенберга отличные шансы зайти в пелотон? Немца отправляют в «Альпин» и «Хаас» — объясняем, почему обеим командам вдруг понадобился Нико.

Зачем Хюлькенберг «Альпин»

Французов покидает опытнейший Фернандо Алонсо, при этом заводской команде нужно давать результат здесь и сейчас, а не вкладываться на перспективу. Именно поэтому в «Альпин» изначально не хотели сажать к себе Оскара Пиастри и довели дело до того, что просто упустили австралийца. Теперь у команды подрос другой юниор — Джек Дуэн. Но на данный момент он готов к Ф-1 существенно хуже, чем даже Пиастри. Очевидно, если посадить австралийца в болид Формулы-1, то первый сезон не обойдётся без нестабильных выступлений и целого ряда ошибок.

Взгляните, к примеру, на «Альфа Ромео». Гуаньюй Чжоу выступает даже лучше, чем ожидалось, но общий зачёт суров: шесть очков против 46 у Валттери Боттаса. Схожая ситуация в «Хаасе»: недостаточно опытный Мик Шумахер завалил старт сезона, когда машина американцев ехала, и нынешнее преимущество немца над Кевином Магнуссеном уже ничего не даёт. По очкам датчанин всё равно опережает сына Михаэля — 22:12.

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В общем, «Альпин» нужен опытный пилот, который будет приносить очки с самого начала и обходиться практически без ошибок. Поэтому руководство французов вряд ли решится взять Дуэна, де Вриса или кого-то ещё без опыта.

Предпочтительный вариант для «Альпин» — Пьер Гасли, но если выкупить его у «Ред Булл» не получится, то выбор у французов небольшой. Вот нынешние или недавние пилоты Формулы-1 с серьёзным опытом и без контрактных обязательств: Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци, Себастьян Феттель, Даниил Квят. Пожалуй, на этом всё.

Гасли, скорее всего, опередит Хюлькенберга в борьбе за место в «Хаасе»

Гасли, скорее всего, опередит Хюлькенберга в борьбе за место в «Хаасе»

Фото: Lars Baron/Getty Images

Результаты Риккардо слабы, плюс он не слишком красиво ушёл из «Рено» пару лет назад. Феттель всё-таки завершает карьеру, хотя промелькнул дикий слух про общение с «Альпин» на всякий случай. Джовинацци откровенно не тянул в «Альфа Ромео», у Квята «неправильное» гражданство и средний последний сезон в «Альфа Таури». Вот и получается, что если Гасли до Энстоуна не доедет, то альтернативы Хюлькенбергу, уже выступавшему в «Рено» в 2017-2019 годах, по сути, и нет — если команда не готова всё-таки сделать ставку на новичка с предсказуемыми потерями в первые сезон-два. Так что можно бесконечно восклицать, что Халк недостоин очередного шанса, но «Альпин» на эти стенания болельщиков будет плевать.

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Почему Нико — фаворит на место в «Хаасе»

И всё же последние факты про переговоры Хельмута Марко с Ником де Врисом намекают, что Гасли до «Альпин» всё-таки доберётся — если, конечно, блеснувшего в Монце голландца вдруг не посадят на место Цуноды. В любом случае у Хюлькенберга остаётся вариант с «Хаасом» — и сразу несколько СМИ назвали его главным претендентом на замену Шумахеру. Но почему?

Два года назад на фоне безденежья американцы решили взять в команду двух новичков — Никиту Мазепина с деньгами от «Уралкалия» и Мика с очевидной скидкой от «Феррари» и немецким спонсором 1&1 Ionos. Что ж, новобранцы помогли пережить сезон-2021, но Штайнер и Хаас так намучились с ошибками новичков, что решили вернуться к исходной стратегии команды: молодёжь не берём. Причём под эту категорию попал даже сам Шумахер, несмотря на два сезона в Ф-1. Что уж говорить про условного Роберта Шварцмана.

По сути, у «Хааса» те же требования, что и у «Альпин»: им нужен надёжный опытный гонщик, который будет брать свои очки и не требовать каких-либо воспитательных мер. Соответственно, список кандидатов примерно такой же — за исключением Гасли, ибо тратить деньги на выкуп чьего-либо контракта Хаас и Штайнер не собираются.

Да, «Феррари» немного продвигает Джовинацци, но его уровень выступлений в предыдущие сезоны, похоже, не слишком впечатляет американцев. Насчёт Риккардо Гюнтер выражается как-то скептически — мол, непонятно, способен ли австралиец восстановить форму и что у Дэна с мотивацией. Плюс в «Макларене» у австралийца потрясающая зарплата — в «Хаасе» пришлось бы резко упасть вниз.

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Вот и получается, что номер один в списке — всё тот же Хюлькенберг. К тому же приглашение Нико позволит сохранить немецкого спонсора. «Хаас» пытался переманить Хюлькенберга к себе ещё в момент создания команды, Штайнер всегда был в хороших отношениях с немцем, так что желание американцев всё-таки взять опытного пилота не должно удивлять.

Форма Нико? Ну, Формулу-1 он совсем уж не бросал. Даже в этом году на пару Гран-при заменял Феттеля и, несмотря на неучастие в зимних тестах, в первой же квалификации опередил Лэнса Стролла. Хюлькенберг также принимал участие в шинных тестах и активно работал на симуляторе, так что с работой актуальных болидов Ф-1 и особенностями пилотажа с граунд-эффектом знаком.

По сути, единственной преградой для камбэка Хюлькенберга могла стать личность напарника — все прекрасно помнят, как Нико и Магнуссен в своё время поздорили после финиша Гран-при Венгрии. Но, во-первых, дело было давно, и пилоты помирились, а во-вторых, «Хаасу» не впервой управлять двумя опытными гонщиками, чьи отношения далеки от идеала. Плюс, по слухам, и сам Кевин заявил команде, что не имеет ничего против приглашения Хюлькенберга, чей огромный опыт будет полезен «Хаасу».

Хюлькенберг и Магнуссен ладили не всегда

Хюлькенберг и Магнуссен ладили не всегда

Фото: Charles Coates/Getty Images

Что, говорите, американцы должны сажать талантливых новичков, а не пилота, который за десять лет в Ф-1 ни разу не попал на подиум и считается чуть ли не главным неудачником в истории спорта? Ну, Хаас и Штайнер никому ничем не обязаны. А что касается новичка… В принципе, 2023-й позволил бы команде оценить взаимный уровень Нико и Кевина. Если скорость окажется в целом равной, дуэт наверняка сохранится и на следующий сезон. Ну а если кто-то с треском проиграет, то в сезоне-2024 можно вернуться к идее с задействованием юниора «Феррари» — будь то Шварцман, Берман или кто-то ещё.

В любом случае удивляться сейчас вероятному выбору в пользу Хюлькенберга не стоит. Всё предельно логично. А что для молодёжи не нашлось места, так это вопросы к ФИА и владельцам Ф-1, а не к боссам команд, для которых главная метрика — результаты, а не число воспитанных талантов.

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