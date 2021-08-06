Невероятные выступления аутсайдеров, которые навсегда вошли в историю Формулы-1

Одними из героев минувшей гонки на «Хунгароринге» стала пара пилотов «Уильямса». Очки, набранные Латифи и Расселлом, для команды из Гроува стали первыми за два года. Также «Уильямсу» впервые с 2018 года удалось финишировать двумя машинами в топ-10. В нынешних реалиях такие результаты для британской команды – настоящий праздник. Давайте же вспомним и другие невероятные случаи, когда команды-аутсайдеры неожиданно для всех добивались успеха.

Марк Жене и Лука Бадоер («Минарди») – Гран-при Европы-1999

Гонка, прошедшая на трассе «Нюрбургринг» в 1999 году, стала одной из самых ярких и захватывающих за десятилетие. Стартовавшие с предпоследнего ряда стартового поля Жене и Бадоер вряд ли рассчитывали на удачное выступление в гонке на «Нюрбургринге». Однако безумный характер того Гран-при дал пилотам «Минарди» определенные шансы.

Многочисленные сходы соперников (без которых почти невозможен успех аутсайдеров) серьёзно помогли Бадоеру и Жене. К тому во время гонки над трассой периодически шёл дождь, который вносил свои корректировки в ход событий. Ко второй половине дистанции пилоты «Минарди» уже находились на границе очковой зоны.

Ключевым решением в стане итальянской команды стал переход Бадоера на «псевдослики» в условиях подсыхающей трассы. После смены резины Лука включил режим Бога и выдал едва ли не лучший перформанс в своей карьере, добравшись до четвертого места. Бадоер претендовал на серьёзные очки, но, к огромному сожалению, за 13 кругов до финиша подвела коробка передач на его болиде «Минарди». Вот так обидно закончил борьбу Лука, проводивший гонку всей жизни. После схода итальянец от досады даже не смог сдержать слез.

Что касается его напарника Жене, то для Марка эта гонка сложилась намного удачней. Марк шел на пятой строчке перед тем, как его нагнали провалившие гонку лидеры сезона – Хаккинен и Ирвайн. И если финну удалось пройти аутсайдера на «Минарди», то у пилота «Феррари» с этим возникли проблемы. Героически защитив спасительную шестую строчку, Жене принёс своей скромной команде первые за четыре года очки.

Марк Уэббер («Минарди») – Гран-при Австралии-2002

После подвига Марка Жене следующего финиша в очках «Минарди» пришлось ждать почти целых три года. Новым героем для итальянской команды должен был стать новичок Ф-1 Марк Уэббер. Стартовая гонка сезона-2002 в Австралии должна была стать для новобранца «Минарди» первой в Королевских гонках. Поскольку Уэббер выступал за команду-аутсайдер, ответственность за результат на него не давила — австралиец мог сполна насладиться своим дебютом на домашней трассе и просто постараться финишировать.

Главный вклад в итоговый успех Марк, по сути, внёс в самом начале гонки, когда ему удалось уцелеть в страшной мясорубке на старте. В результате стартовых столкновений из гонки выбыло сразу восемь пилотов. Таким образом, Уэббер автоматически перемещался в топ-10: после первого круга он занимал уже 8-е место.

Фото: Ross Land/Getty Images

Дальше – больше. Сходы с дистанции впереди идущих соперников позволили австралийцу выйти на пятую позицию во второй половине гонки. Да, можно сказать, что главным фактором успеха Уэббера в тот день стали проблемы у других гонщиков. Однако не нужно забывать, что Марк в своей дебютной гонке безупречно выполнил всё, что от него требовалось.

За 58 кругов дистанции он не допустил ни одной серьёзной ошибки. К тому же австралиец на последних кругах гонки очень достойно отбивался от атак более опытного Мики Сало. Финский пилот так усердно прессинговал Уэббера, что в итоге даже ошибся и допустил разворот. Спокойно проехав оставшиеся два круга, австралиец финишировал на триумфальном 5-м месте.

Тьягу Монтейру («Джордан») – Гран-при Бельгии-2005

В историю Ф-1 Тьягу Монтейру вошел, прежде всего, благодаря скандальному этапу в США, когда на старт гонки вышло всего лишь шесть машин. Его третье место по итогам того Гран-при стало чуть ли не лучшей иллюстрацией абсурдности происходящего. Однако помимо не совсем заслуженного подиума в формульной карьере португальца была и по-настоящему выдающаяся гонка.

Гран-при Бельгии поначалу никак не намекал Монтейру на неожиданный успех. В гонку португалец отправился с предпоследней позиции и на первом круге опередил только лишь двух пилотов «Минарди». Во время первой волны пит-стопов Тьягу смог отыграть ещё пару позиций и переместился на 14-е место.

Тактика пит-стопов по итогу и стала главным фактором успеха. Именно благодаря тому, что Монтейру заехал в боксы второй раз уже ближе к последней четверти гонки, ему удалось опередить Фелипе Массу и Кристиана Клина. Гонка близилась к своему завершению, Тьягу должен был финишировать на скромном 10-м месте. Однако Антонио Пиццония здорово помог «Джордану» тем, что вынес Монтойю.

Таким образом, португалец переместился на 8-ю строчку, которая позволила ему добавить в копилку команды один балл. Очки, завоёванные Монтейру на «Спа-Франкоршам», стали последними в истории команды «Джордан».

Такума Сато («Супер Агури») – Гран-при Канады-2007

В 2007 году «Супер Агури» проводила уже свой второй сезон в Королевских гонках. За первый год своего пребывания в Ф-1 японской команде удалось запомниться, пожалуй, только своей интересной концепцией и историей с участием Юдзи Идэ. В спортивном плане «Супер Агури» начала как-то себя проявлять уже в следующем году.

Первую часть сезона-2007 вообще можно назвать лучшим отрезком в непродолжительной истории команды. В начале сезона «Супер Агури» удалось добиться первых локальных успехов. В Австралии Сато сумел пробиться в третий сегмент квалификации, на испанском этапе японец принес команде первые в истории очки, а гонка в Монреале для «Супер Агури» так вообще стала лучшей за два с половиной года существования.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гонку в Канаде Такума Сато начинал с весьма высокой одиннадцатой позиции. На старте даже удалось пройти Ярно Трулли и ворваться в первую десятку. Большую часть дистанции японец держался на границе очковой зоны — не помешала даже заминка на пит-стопе.

Ближе к концу гонки Сато всё-таки переместился на заветную восьмую строчку, но на этом Такума и не думал останавливаться. За пять кругов до финиша японец дожал Ральфа Шумахер, которого он активно прессинговал несколько кругов. Затем он принялся атаковать уже Фернандо Алонсо и спустя два круга, к ликованию немногочисленных болельщиков «Супер Агури», Такума опередил испанца!

Благополучно закончив гонку на 6-м месте, Сато принес своей команде целых три очка – лучший результат в истории японской конюшни. Если бы в 2007 году существовало голосование за звание пилота дня, у Такумы были бы все шансы стать избранником болельщиков — даже несмотря на дебютную победу Хэмилтона, одержанную в тот день.

Жюль Бьянки («Маруся») – Гран-при Монако-2014

Как известно, на городской трассе в Монте-Карло практически невозможно переоценить значимость квалификации, ведь обгонять на узких улицах Монте-Карло невероятно трудно и стартовая позиция зачастую становится определяющим фактором воскресного успеха. Однако Жюль Бьянки в 2014 году полностью опровергнул данную догму.

Отправляясь в гонку с последнего ряда стартового поля, французский пилот вряд ли подозревал, сколько радости принесут команде «Маруся» результаты этого Гран-при. В то время пока половина пелотона ошибалась и испытывала всевозможные проблемы (в том числе механические), Бьянки проводил почти безупречную гонку.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Почему почти? А потому что две непилотажные ошибки Жюль всё же допустил. В самом начале он занял неправильную позицию на старте. А уже во время гонки француз отбыл наказание в то время, когда на трассе присутствовала машина безопасности. За этот проступок он получил 5-секундный штраф к итоговому времени гонки.

В итоге блестящий пилотаж на одной из самых трудных трасс календаря позволил Жюлю Бьянки финишировать на 8-м месте, которое из-за штрафа сразу же трансформировалось в 9-ю позицию. Для слабейшей команды пелотона этот результат был сродни победе. Финиш французского пилота в очковой зоне стал первым и последним в истории российской команды.

Паскаль Верляйн («Манор») – Гран-при Австрии-2016

С момента фееричной гонки Бьянки в «Марусе» успело многое поменяться: от руководства до названия. Сезон-2016 команда проводила уже с новым наименованием «Манор». Однако и это название не принесло гоночному коллективу удачи: в начале следующего года команда прекратила своё существование. Однако выдать напоследок одну яркую гонку «Манору» всё же удалось.

Этап в Австрии начинался для скромной команды невероятно оптимистично: Паскалю Верляйну впервые в сезоне удалось пробиться во второй сегмент и квалифицироваться на 12-м месте. На старте гонки для Верляйна главная задача заключалась в том, чтобы не отдать слишком много позиций. И стоит признать, с ней он справился превосходно: Паскалю удалось сохранить статус-кво.

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В той гонке «Манор» вообще был сам на себя не похож — в хорошем смысле слова. На австрийской трассе Верляйн чувствовал себя совсем не как представитель команды-аутсайдера: паскаль боролся колесо в колесо с соперниками и не стеснялся стремительно контратаковать, если терял позицию.

К концу гонки Верляйн находился на том же 12-м месте, с которого и стартовал. Уже казалось, что немецкий пилот так и закончит эту боевую гонку. Однако сходы с дистанции Алонсо и Переса передвинули Паскаля на заветное 10-е место. Эта гонка стала самой успешной во всей непродолжительной истории команды под названием «Манор».

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Безусловно, в эту подборку попали далеко не все примеры выдающихся выступлений аутсайдеров, а только самые свежие. А какое выступление пилота из команды-аутсайдера запомнилось больше всего вам? Пишите в комментариях!