Гонщику Ф-1 срочно надо нарваться на дисквалификацию. Неужели подставит родную команду?

До конца сезона Формулы-1 остаётся лишь два этапа, и для одного из гонщиков выгодно пропустить последний из них. Речь о Пьере Гасли, который набрал слишком много штрафных баллов, и если получит ещё два, то будет отстранён на одну гонку.

При этом по окончании сезона Гасли покинет команду «Альфа Таури» и перейдёт в «Альпин» — со всеми своими штрафными баллами. Но их можно обнулить, если пойти на хитрость и подставить родную команду.

Что за штрафные баллы?



В случае нарушения пилотом правил судьи Формулы-1 вправе начислить гонщику некоторое количество штрафных баллов к Суперлицензии. Баллы действуют в течение календарного года, и в том случае, если у пилота наберётся 12 баллов, он автоматически отстраняется от следующего этапа.

Гасли и недостающие два балла

Перед этапом в Бразилии у Гасли 10 штрафных баллов. Пьер был наказан за столкновение со Строллом в Барселоне, за инцидент с Феттелем и нарушение границ трассы в Шпильберге, ещё четыре балла он получил за превышение скорости в режиме красных флагов в Сузуке и слишком большое отставание от сейфти-кара в Остине. Ну, а последний — 10-й — за получение преимущества за границами трассы в борьбе со Строллом в Мехико.



И в таком состоянии гонщик в теории должен пробыть до 22 мая 2023 года — в этот день сгорят первые два балла (за столкновение со Строллом), и Гасли будет уже не в двух, а в четырёх баллах от дисквалификации. Это значит, что Пьеру нужно провести без штрафов две оставшиеся в этом году гонки, а также семь первых этапов сезона-2023. Иначе — дисквалификация на одну гонку.

Гасли разворачивает Стролла в Барселоне Фото: Lars Baron/Getty Images

Но отбыть дисквалификацию Гасли может и в этом году — и прийти в новую команду «обнулённым», без угрозы пропуска этапа. Для этого Гасли может намеренно пойти на нарушение в Бразилии — не обязательно выбивать кого-то другого, можно превысить скорость за сейфти-каром или отработать старт в неположенном месте, и тогда Пьер пропустит финал сезона-2022 в Абу-Даби, но все его штрафные баллы сгорят. В «Альпин» такую хитрость наверняка поприветствовали бы.

«Альфа Таури»? У них есть Ник де Врис, который и заменит Гасли в сезоне-2023, так почему бы голландцу не начать на пару месяцев раньше? Команда из Фаэнцы сражается с «Хаасом» за восьмое место Кубка конструкторов — разница всего один балл, но де Врис, у которого куда меньше опыта за рулём AT03, едва ли сможет столь же эффективно заменить француза, как он заменял Албона. Однако какое до всего этого дело Гасли? Пьер, подписав контракт с «Альпин», перестал стесняться и уже открыто ругается с командой по радио. Борьба «Альфа Таури» — это уже не его борьба.

Всё равно не получится

Как бы там ни было и какие бы мотивы ни преследовал Гасли, схитрить у него вряд ли получится. Дело в том, что в каждом отдельном случае ФИА выносит отдельное решение, и точно их предсказать сегодня практически невозможно. И стюарды, заподозрив намеренный характер нарушения, наверняка вынесут куда более строгое решение — например, отстранение на три гонки за действия, идущие во вред репутации чемпионата. И тогда Гасли потеряет в «Альпин» не одну, а сразу две гонки.



Кроме того, если нарушение будет не слишком большим, ФИА может и пожалеть пилота — как это было, например, на этапе в Мехико, где Гасли начислили штрафной балл за полученное за пределами трассы преимущество, хотя должны были два — за выдавливание Стролла на обочину. В подобном случае Гасли рискует оказаться в «Альпин» не с 10, а с 11 штрафными баллами.

Пьер Гасли и Юки Цунода с руководителем «Альфа Таури» Францем Тостом Фото: Mark Thompson/Getty Images

Наконец, такое поведение было бы попросту непрофессиональным по отношению к «Альфа Таури» — команде, которая открыла Гасли дорогу в Формулу-1 и помогла восстановить репутацию после оглушительного провала в «Ред Булл». Да, скоро Пьера ничего с Фаэнцей связывать не будет, но паддок тесен, рано или поздно он в том или ином качестве пересечётся с бывшими коллегами.



В общем, скорее всего, Гасли придётся проехать оба оставшихся в этом году этапа, а в «Альпин» уходить со всеми своими штрафами и угрозой дисквалификации. И даже интересно будет взглянуть на то, как Пьеру придётся аккуратничать в борьбе с Оконом, который даже с Алонсо в этом году не церемонится.