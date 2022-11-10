Даже Шумахеру сложно. 10 пилотов, вернувшихся в Формулу-1 после огромного перерыва

Если верить слухам, уже на этой неделе «Хаас» официально объявит о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом. В таком случае немецкий пилот вернётся в Формулу-1 на полное расписание спустя три года. Сегодня подобный камбэк выглядит просто невероятно, однако были в истории Формулы-1 и более долгожданные возвращения гонщиков в пелотон. Представляем вашему вниманию десятку пилотов с самой длинной паузой между выступлениями в «Королевских гонках».

Примечание: в данном рейтинге мы рассматриваем исключительно полноценные камбэки. Поэтому пилоты, которые возвращались в Ф-1 только на несколько гонок, в эту подборку не попадут.

Михаэль Шумахер. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

В 2006 году Красный Барон проводил, как тогда казалось, свой последний сезон в качестве пилота Формулы-1. Из «Королевских гонок» Шумахер уходил достаточно кинематографично: в красивом чемпионском сражении он уступил более молодому и амбициозному Алонсо, после чего очень трогательно попрощался с «Королевой автоспорта» на финальном Гран-при в Бразилии.

После завершения карьеры в Ф-1 Шумахер не отвернулся от мира высоких скоростей: в команде «Феррари» он занял должность советника, а также осваивал новую для себя дисциплину – мотогонки. На протяжении двух лет Михаэль наслаждался заслуженным отдыхом, а уже в 2009-м едва не состоялось возвращение Красного Барона в Формулу-1. Шумахер должен был заменить в кокпите «Феррари» своего бывшего напарника Фелипе Массу, который получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. «Скудерия» даже официально анонсировала возвращение Михаэля, но, к сожалению, великого камбэка так и не произошло: семикратный чемпион отказался от предложения «Феррари» из-за проблем с шеей.

Через несколько месяцев после несостоявшегося возвращения в Ф-1 Шумахер подписал полноценное соглашение с возродившим свою формульную программу «Мерседесом». Три сезона, проведённые в стане «серебряных стрел», не стали для Шумахера лучшими в жизни. Он достойно смотрелся на фоне молодого Росберга, но не более того: природу не обманешь, возраст и трёхлетняя пауза в выступлениях сделали своё дело.

Тимо Глок. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

Первые шаги в Формуле-1 Тимо Глок сделал более чем за три года до своего полноценного дебюта за рулём «Тойоты». В преддверии Гран-при Канады 2004 года у Джорджа Пантано возникли разногласия по поводу контракта с руководством «Джордана»: на время разбирательств итальянец присел на скамейку запасных. Так возможность дебютировать в Ф-1 получил тест-пилот ирландской команды Тимо Глок.

Своим шансом Тимо воспользовался сполна: дебютную гонку он завершил в очковой зоне (поднялся на седьмое место после дисквалификации пилотов «Тойоты» и «Уильямса»). В следующий раз на старт гонки Ф-1 Глок выйдет в конце сезона: он провёл заключительные три этапа, подменяя в «Джордане» всё того же Пантано.

Несмотря на неплохой дебют, закрепиться в Ф-1 с ходу Глоку не удалось. В 2005-м Тимо отправился пробовать свои силы в первенстве ChampCar. Дебютный сезон в американской серии он провёл, в общем-то, неплохо, но за океаном долго не продержался. Уже в следующем году немецкий пилот вернулся в Европу, примкнув к чемпионату GP2 – тогдашнему аналогу Формулы-2. Со второго раза Глоку покорился главный юниорский чемпионат планеты, и в 2008-м он наконец-таки возвращается в Ф-1, подписав контракт с «Тойотой». В составе японской команды немец проведёт два неплохих сезона (три подиума), после чего ещё три года будет защищать цвета аутсайдера «Вёрджин»/«Маруся».

Дэвид Брэбем. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

В 1990 году – после победы в чемпионате британской Формулы-3 – Дэвид Брэбем отправился на повышение, подписав контракт с командой, которую когда-то основал его легендарный отец Джек. К сожалению, к тому времени от величия некогда чемпионского коллектива не осталось и следа. Показать хоть сколько-нибудь достойный результат за рулём тогдашнего «Брэбема» было просто нереально: 0 набранных очков и шесть непройденных квалификаций.

После неудачного дебюта за «родную» команду Брэбем покинул Ф-1. Следующие пару лет он провёл в гонках на выносливость – дисциплине, в которой Дэвид в будущем добьётся больших успехов. А в 1994 году его потянет обратно в «Королевские гонки». На сей раз он подпишет контракт с командой «Симтек» – ещё одним аутсайдером, коих тогда было немало. Второе пришествие Брэбема в Ф-1 закончилось всё той же баранкой в графе «набранные очки». После окончания сезона-1994 Дэвид окончательно уйдёт в «кузова».

Брайан Хентон. Интервал между выступлениями – 4 года

Брайан Хентон – один из тех триумфаторов юниорских первенств, которые не снискали успеха во взрослых сериях. Дебютные гонки в Ф-1 британский пилот провёл в 1975 году за рулём «Лотуса» – два старта и 0 набранных очков. В следующий раз Хентон попробует свои силы в Ф-1 через два года: в сезоне-1977 он проведёт шесть гонок в составе трёх разных команд – снова безрезультатно.

После неудачных попыток закрепиться в «Королевских гонках» Хентон решил спуститься на ступень пониже – в чемпионат Формулы-2. С пятой попытки ему наконец покорилось юниорское первенство, после чего он возвращается в Ф-1. Следующие два сезона Брайан проведёт в трёх разных командах («Тоулман», «Эрроуз», «Тиррелл»), но так и не добьётся успеха в «Королевских гонках» – ни одного финиша в очковой зоне.

Алессандро Дзанарди. Интервал между выступлениями – 4 года и 3 месяца

Блеснув в юниорских гоночных сериях, Дзанарди получил шанс дебютировать в Формуле-1: за «Джордан» он провёл последние три гонки сезона-1991. В следующем году итальянец примет участие ещё в нескольких Гран-при за рулём «Минарди». А в преддверии сезона-1993 наконец-таки подпишет полноценный контракт с «Лотусом». За два года, проведённых в составе угасающего «Лотуса», Дзанарди ничем сверхвыдающимся не отметился и после исчезновения британской команды не смог найти себе место в «Королевских гонках».

Алессандро Дзанарди в 1993 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Оказавшись никому не нужным в Ф-1, Алессандро отправился перезапускать карьеру за океан. В чемпионате CART итальянец с первой попытки занял третье место по итогам сезона. На следующий год он и вовсе взял титул, а спустя ещё один сезон повторил своё достижение. Успехами за океаном Дзанарди заслужил второй шанс в Формуле-1: в преддверии сезона-1999 итальянца пригласили в «Уильямс».

К сожалению, чудесного ренессанса не случилось: Дзанарди по всем статьям проиграл внутрикомандное сражение молодому Ральфу Шумахеру, за весь сезон не набрав ни одного очка. После провала в «Уильямсе» Алессандро вернулся в Америку.

Александр Вурц. Интервал между выступлениями – 4 года и 6 месяца

В 1997 году молодой австриец достаточно эффектно ворвался в мир Формулы-1: на экваторе сезона он подменил соотечественника Герхарда Бергера в кокпите «Бенеттона» на трёх этапах, на последнем из которых финишировал на подиуме. Следующие три сезона Александр проводил уже в статусе боевого пилота «Бенеттона».

В 2001 году Вурц потерял место в итальянской команде, после чего продолжил карьеру в качестве тест-пилота «Макларена». Следующего участия австрийца в Гран-при Формулы-1 пришлось ждать более четырёх лет: в 2005-м Александр подменял травмированного Монтойю в Имоле. Свою первую за несколько лет гонку Вурц провёл выше всяких похвал, поднявшись на пьедестал почёта во второй раз в карьере.

Впрочем, это было всего лишь разовое появление Вурца на стартовой решётке Формулы-1. А вот полноценное возвращение австрийца в мир «Королевских гонок» произошло в 2007-м: «Уильямс» подписал опытного Вурца вместо ушедшего Марка Уэббера. Первый за семь лет полноценный сезон в Ф-1 Александр провёл относительно неплохо (был даже финиш в топ-3), но в конце чемпионата уступил место в кокпите более молодому, но менее талантливому Кадзуки Накадзиме.

Нараин Картикеян. Интервал между выступлениями – 5 лет и 5 месяцев

Картикеян – один из самых бесталанных гонщиков XXI века. За время своего первого визита в Ф-1 он запомнился разве что участием в скандальной гонке на «Индианаполисе» (на старт вышло шесть машин – Картикеян финишировал четвёртым). Следующего пришествия Нараина в Ф-1 пришлось ждать более пяти лет. Между двумя заходами в «Королевские гонки» он защищал честь страны в «А1 Гран-при», дебютировал в чемпионате Формула Суперлига, а также приобщился к гонкам на выносливость.

В 2011 году состоялось великое возвращение не менее великого индийца: Картикеян пополнил ряды «ХРТ». В составе испанской команды в том сезоне он провёл только девять гонок: в преддверии Гран-при Великобритании Нараина высадили из кокпита ради Даниэля Риккардо. В следующем году индиец вернулся в «ХРТ», откатал полный сезон, но ничем, кроме аварий с Феттелем и Росбергом, так и не запомнился.

Майк Хэйлвуд. Интервал между выступлениями – 6 лет и 3 месяца

Хэйлвуд – четырёхкратный чемпион мира по мотогонкам в классе 500сс (сегодня именуется MotoGP), да и просто один из величайших пилотов двухколёсной дисциплины. Впрочем, гонял он не только на стальных конях, но и на гоночных автомобилях – в частности на болидах Ф-1.

Первые шаги в «Королевских гонках» Хэйлвуд делал в середине 1960-х – как раз тогда он брал в мотогонках один титул за другим. Дебютные гонки в Ф-1 он провёл в 1963 году в составе частной команды «Рег Парнелл Рейсинг». Следующий сезон Майк на полном расписании откатал в Формуле-1, параллельно выступая в чемпионате мира по мотогонкам. А в 1965-м Хэйлвуд принял участие только в Гран-при Монако, после чего не появлялся на стартовой решётке Ф-1 целых шесть лет.

Майк Хейлвуд на Гран-при Великобритании 1974 года Фото: Getty Images

Завершив активную фазу своей мотоспортивной карьеры, британец решил вернуться в Ф-1. В 1971-м он примкнул к «Сёртису», за который выступал на протяжении последующих двух лет. А в преддверии сезона-1974 Майк пополнил ряды «Макларена», в составе которого провёл 11 гонок и даже один раз поднялся на пьедестал почёта. На этом формульная карьера прославленного мотогонщика подошла к концу.

Питер Ревсон. Интервал между выступлениями – 7 лет

Знакомство американского пилота с «Королевой автоспорта» произошло в 1964 году, когда он принимал участие в отдельных гонках на арендованном «Лотусе». После неудачной попытки закрепиться в Ф-1 Ревсон отправился на родину, где на протяжении следующих нескольких лет выступал в чемпионате Can-Am.

В 1971-м Питер стал чемпионом первенства Can-Am, чем привлёк к себе внимание со стороны команд Формулы-1. В том же году американец принял участие в домашнем Гран-при США в составе боеспособного «Тиррелла», а уже в следующем сезоне на полном расписании гонялся за «Макларен».

Первый по-настоящему полноценный сезон в Ф-1 Ревсон провёл на уровне: четыре подиума и пятое место в личном зачёте. Дальше – больше: в 1973-м Питер одержал свои первые победы в Формуле-1. К сожалению, дебютные успехи не сильно впечатлили тогдашнего босса «Макларена» Тедди Майера: перед сезоном-1974 Ревсону указали на дверь, чтобы освободить место под Эмерсона Фиттипальди. Следующий чемпионат Питер начинал в составе американского «Шэдоу», за который он успел провести только две гонки: Ревсон трагически погиб во время тренировки на трассе «Кьялами»…

Роберт Кубица. Интервал между выступлениями – 8 лет и 4 месяца

В своё время Кубица считался одним из самых талантливых представителей пелотона. После яркого отрезка в «БМВ-Заубер» польский гонщик пополнил ряды «Рено», где также был очень неплох. В какой-то момент начали нарастать слухи о трансфере Роберта в «Феррари», но в красном болиде Кубицу мы так и не увидели. В начале 2011-го поляк угодил в страшную аварию на ралли, которая перечеркнула дальнейшие перспективы в Формуле-1. Травма руки оказалась настолько серьёзной, что целых два года Роберт даже не садился за руль гоночной машины.

Кубица на тестах «Лотуса» незадолго до злосчастной аварии Фото: Paul Gilham/Getty Images

Следующие несколько лет он продолжал восстанавливаться, параллельно выступая в раллийных чемпионатах. А к 2019 году окончательно созрел для возвращения в Формулу-1: подписать контракт с Кубицей решился «Уильямс». В сезоне-2019 команда из Гроува являлась слабейшей в пелотоне: всё чего смог добиться Роберт – один-единственный финиш в топ-10. Закрепиться в «Уильямсе» поляку не удалось: увы, прежней скорости уже не было. Следующий сезон он провёл в качестве третьего пилота «Альфа Ромео», где и по сей день выполняет функции официального резервиста.