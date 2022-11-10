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10 пилотов, вернувшихся в Ф-1 после многолетней паузы: Шумахер, Кубица, Брэбем и другие

Даже Шумахеру сложно. 10 пилотов, вернувшихся в Формулу-1 после огромного перерыва
Лев Дорогов
10 пилотов, вернувшихся в Ф-1 после паузы
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Увы, многие супервозвращения не удаются: даже если ты великий чемпион Ф-1 или доминировал в Америке.

Если верить слухам, уже на этой неделе «Хаас» официально объявит о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом. В таком случае немецкий пилот вернётся в Формулу-1 на полное расписание спустя три года. Сегодня подобный камбэк выглядит просто невероятно, однако были в истории Формулы-1 и более долгожданные возвращения гонщиков в пелотон. Представляем вашему вниманию десятку пилотов с самой длинной паузой между выступлениями в «Королевских гонках».

Примечание: в данном рейтинге мы рассматриваем исключительно полноценные камбэки. Поэтому пилоты, которые возвращались в Ф-1 только на несколько гонок, в эту подборку не попадут.

Михаэль Шумахер. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

В 2006 году Красный Барон проводил, как тогда казалось, свой последний сезон в качестве пилота Формулы-1. Из «Королевских гонок» Шумахер уходил достаточно кинематографично: в красивом чемпионском сражении он уступил более молодому и амбициозному Алонсо, после чего очень трогательно попрощался с «Королевой автоспорта» на финальном Гран-при в Бразилии.

После завершения карьеры в Ф-1 Шумахер не отвернулся от мира высоких скоростей: в команде «Феррари» он занял должность советника, а также осваивал новую для себя дисциплину – мотогонки. На протяжении двух лет Михаэль наслаждался заслуженным отдыхом, а уже в 2009-м едва не состоялось возвращение Красного Барона в Формулу-1. Шумахер должен был заменить в кокпите «Феррари» своего бывшего напарника Фелипе Массу, который получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. «Скудерия» даже официально анонсировала возвращение Михаэля, но, к сожалению, великого камбэка так и не произошло: семикратный чемпион отказался от предложения «Феррари» из-за проблем с шеей.

Через несколько месяцев после несостоявшегося возвращения в Ф-1 Шумахер подписал полноценное соглашение с возродившим свою формульную программу «Мерседесом». Три сезона, проведённые в стане «серебряных стрел», не стали для Шумахера лучшими в жизни. Он достойно смотрелся на фоне молодого Росберга, но не более того: природу не обманешь, возраст и трёхлетняя пауза в выступлениях сделали своё дело.

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Тимо Глок. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

Первые шаги в Формуле-1 Тимо Глок сделал более чем за три года до своего полноценного дебюта за рулём «Тойоты». В преддверии Гран-при Канады 2004 года у Джорджа Пантано возникли разногласия по поводу контракта с руководством «Джордана»: на время разбирательств итальянец присел на скамейку запасных. Так возможность дебютировать в Ф-1 получил тест-пилот ирландской команды Тимо Глок.

Своим шансом Тимо воспользовался сполна: дебютную гонку он завершил в очковой зоне (поднялся на седьмое место после дисквалификации пилотов «Тойоты» и «Уильямса»). В следующий раз на старт гонки Ф-1 Глок выйдет в конце сезона: он провёл заключительные три этапа, подменяя в «Джордане» всё того же Пантано.

Несмотря на неплохой дебют, закрепиться в Ф-1 с ходу Глоку не удалось. В 2005-м Тимо отправился пробовать свои силы в первенстве ChampCar. Дебютный сезон в американской серии он провёл, в общем-то, неплохо, но за океаном долго не продержался. Уже в следующем году немецкий пилот вернулся в Европу, примкнув к чемпионату GP2 – тогдашнему аналогу Формулы-2. Со второго раза Глоку покорился главный юниорский чемпионат планеты, и в 2008-м он наконец-таки возвращается в Ф-1, подписав контракт с «Тойотой». В составе японской команды немец проведёт два неплохих сезона (три подиума), после чего ещё три года будет защищать цвета аутсайдера «Вёрджин»/«Маруся».

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Дэвид Брэбем. Интервал между выступлениями – 3 года и 4 месяца

В 1990 году – после победы в чемпионате британской Формулы-3 – Дэвид Брэбем отправился на повышение, подписав контракт с командой, которую когда-то основал его легендарный отец Джек. К сожалению, к тому времени от величия некогда чемпионского коллектива не осталось и следа. Показать хоть сколько-нибудь достойный результат за рулём тогдашнего «Брэбема» было просто нереально: 0 набранных очков и шесть непройденных квалификаций.

После неудачного дебюта за «родную» команду Брэбем покинул Ф-1. Следующие пару лет он провёл в гонках на выносливость – дисциплине, в которой Дэвид в будущем добьётся больших успехов. А в 1994 году его потянет обратно в «Королевские гонки». На сей раз он подпишет контракт с командой «Симтек» – ещё одним аутсайдером, коих тогда было немало. Второе пришествие Брэбема в Ф-1 закончилось всё той же баранкой в графе «набранные очки». После окончания сезона-1994 Дэвид окончательно уйдёт в «кузова».

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Брайан Хентон. Интервал между выступлениями – 4 года

Брайан Хентон – один из тех триумфаторов юниорских первенств, которые не снискали успеха во взрослых сериях. Дебютные гонки в Ф-1 британский пилот провёл в 1975 году за рулём «Лотуса» – два старта и 0 набранных очков. В следующий раз Хентон попробует свои силы в Ф-1 через два года: в сезоне-1977 он проведёт шесть гонок в составе трёх разных команд – снова безрезультатно.

После неудачных попыток закрепиться в «Королевских гонках» Хентон решил спуститься на ступень пониже – в чемпионат Формулы-2. С пятой попытки ему наконец покорилось юниорское первенство, после чего он возвращается в Ф-1. Следующие два сезона Брайан проведёт в трёх разных командах («Тоулман», «Эрроуз», «Тиррелл»), но так и не добьётся успеха в «Королевских гонках» – ни одного финиша в очковой зоне.

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Алессандро Дзанарди. Интервал между выступлениями – 4 года и 3 месяца

Блеснув в юниорских гоночных сериях, Дзанарди получил шанс дебютировать в Формуле-1: за «Джордан» он провёл последние три гонки сезона-1991. В следующем году итальянец примет участие ещё в нескольких Гран-при за рулём «Минарди». А в преддверии сезона-1993 наконец-таки подпишет полноценный контракт с «Лотусом». За два года, проведённых в составе угасающего «Лотуса», Дзанарди ничем сверхвыдающимся не отметился и после исчезновения британской команды не смог найти себе место в «Королевских гонках».

Алессандро Дзанарди в 1993 году

Алессандро Дзанарди в 1993 году

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Оказавшись никому не нужным в Ф-1, Алессандро отправился перезапускать карьеру за океан. В чемпионате CART итальянец с первой попытки занял третье место по итогам сезона. На следующий год он и вовсе взял титул, а спустя ещё один сезон повторил своё достижение. Успехами за океаном Дзанарди заслужил второй шанс в Формуле-1: в преддверии сезона-1999 итальянца пригласили в «Уильямс».

К сожалению, чудесного ренессанса не случилось: Дзанарди по всем статьям проиграл внутрикомандное сражение молодому Ральфу Шумахеру, за весь сезон не набрав ни одного очка. После провала в «Уильямсе» Алессандро вернулся в Америку.

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Александр Вурц. Интервал между выступлениями – 4 года и 6 месяца

В 1997 году молодой австриец достаточно эффектно ворвался в мир Формулы-1: на экваторе сезона он подменил соотечественника Герхарда Бергера в кокпите «Бенеттона» на трёх этапах, на последнем из которых финишировал на подиуме. Следующие три сезона Александр проводил уже в статусе боевого пилота «Бенеттона».

В 2001 году Вурц потерял место в итальянской команде, после чего продолжил карьеру в качестве тест-пилота «Макларена». Следующего участия австрийца в Гран-при Формулы-1 пришлось ждать более четырёх лет: в 2005-м Александр подменял травмированного Монтойю в Имоле. Свою первую за несколько лет гонку Вурц провёл выше всяких похвал, поднявшись на пьедестал почёта во второй раз в карьере.

Впрочем, это было всего лишь разовое появление Вурца на стартовой решётке Формулы-1. А вот полноценное возвращение австрийца в мир «Королевских гонок» произошло в 2007-м: «Уильямс» подписал опытного Вурца вместо ушедшего Марка Уэббера. Первый за семь лет полноценный сезон в Ф-1 Александр провёл относительно неплохо (был даже финиш в топ-3), но в конце чемпионата уступил место в кокпите более молодому, но менее талантливому Кадзуки Накадзиме.

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Нараин Картикеян. Интервал между выступлениями – 5 лет и 5 месяцев

Картикеян – один из самых бесталанных гонщиков XXI века. За время своего первого визита в Ф-1 он запомнился разве что участием в скандальной гонке на «Индианаполисе» (на старт вышло шесть машин – Картикеян финишировал четвёртым). Следующего пришествия Нараина в Ф-1 пришлось ждать более пяти лет. Между двумя заходами в «Королевские гонки» он защищал честь страны в «А1 Гран-при», дебютировал в чемпионате Формула Суперлига, а также приобщился к гонкам на выносливость.

В 2011 году состоялось великое возвращение не менее великого индийца: Картикеян пополнил ряды «ХРТ». В составе испанской команды в том сезоне он провёл только девять гонок: в преддверии Гран-при Великобритании Нараина высадили из кокпита ради Даниэля Риккардо. В следующем году индиец вернулся в «ХРТ», откатал полный сезон, но ничем, кроме аварий с Феттелем и Росбергом, так и не запомнился.

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Майк Хэйлвуд. Интервал между выступлениями – 6 лет и 3 месяца

Хэйлвуд – четырёхкратный чемпион мира по мотогонкам в классе 500сс (сегодня именуется MotoGP), да и просто один из величайших пилотов двухколёсной дисциплины. Впрочем, гонял он не только на стальных конях, но и на гоночных автомобилях – в частности на болидах Ф-1.

Первые шаги в «Королевских гонках» Хэйлвуд делал в середине 1960-х – как раз тогда он брал в мотогонках один титул за другим. Дебютные гонки в Ф-1 он провёл в 1963 году в составе частной команды «Рег Парнелл Рейсинг». Следующий сезон Майк на полном расписании откатал в Формуле-1, параллельно выступая в чемпионате мира по мотогонкам. А в 1965-м Хэйлвуд принял участие только в Гран-при Монако, после чего не появлялся на стартовой решётке Ф-1 целых шесть лет.

Майк Хейлвуд на Гран-при Великобритании 1974 года

Майк Хейлвуд на Гран-при Великобритании 1974 года

Фото: Getty Images

Завершив активную фазу своей мотоспортивной карьеры, британец решил вернуться в Ф-1. В 1971-м он примкнул к «Сёртису», за который выступал на протяжении последующих двух лет. А в преддверии сезона-1974 Майк пополнил ряды «Макларена», в составе которого провёл 11 гонок и даже один раз поднялся на пьедестал почёта. На этом формульная карьера прославленного мотогонщика подошла к концу.

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Питер Ревсон. Интервал между выступлениями – 7 лет

Знакомство американского пилота с «Королевой автоспорта» произошло в 1964 году, когда он принимал участие в отдельных гонках на арендованном «Лотусе». После неудачной попытки закрепиться в Ф-1 Ревсон отправился на родину, где на протяжении следующих нескольких лет выступал в чемпионате Can-Am.

В 1971-м Питер стал чемпионом первенства Can-Am, чем привлёк к себе внимание со стороны команд Формулы-1. В том же году американец принял участие в домашнем Гран-при США в составе боеспособного «Тиррелла», а уже в следующем сезоне на полном расписании гонялся за «Макларен».

Первый по-настоящему полноценный сезон в Ф-1 Ревсон провёл на уровне: четыре подиума и пятое место в личном зачёте. Дальше – больше: в 1973-м Питер одержал свои первые победы в Формуле-1. К сожалению, дебютные успехи не сильно впечатлили тогдашнего босса «Макларена» Тедди Майера: перед сезоном-1974 Ревсону указали на дверь, чтобы освободить место под Эмерсона Фиттипальди. Следующий чемпионат Питер начинал в составе американского «Шэдоу», за который он успел провести только две гонки: Ревсон трагически погиб во время тренировки на трассе «Кьялами»…

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Роберт Кубица. Интервал между выступлениями – 8 лет и 4 месяца

В своё время Кубица считался одним из самых талантливых представителей пелотона. После яркого отрезка в «БМВ-Заубер» польский гонщик пополнил ряды «Рено», где также был очень неплох. В какой-то момент начали нарастать слухи о трансфере Роберта в «Феррари», но в красном болиде Кубицу мы так и не увидели. В начале 2011-го поляк угодил в страшную аварию на ралли, которая перечеркнула дальнейшие перспективы в Формуле-1. Травма руки оказалась настолько серьёзной, что целых два года Роберт даже не садился за руль гоночной машины.

Кубица на тестах «Лотуса» незадолго до злосчастной аварии

Кубица на тестах «Лотуса» незадолго до злосчастной аварии

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Следующие несколько лет он продолжал восстанавливаться, параллельно выступая в раллийных чемпионатах. А к 2019 году окончательно созрел для возвращения в Формулу-1: подписать контракт с Кубицей решился «Уильямс». В сезоне-2019 команда из Гроува являлась слабейшей в пелотоне: всё чего смог добиться Роберт – один-единственный финиш в топ-10. Закрепиться в «Уильямсе» поляку не удалось: увы, прежней скорости уже не было. Следующий сезон он провёл в качестве третьего пилота «Альфа Ромео», где и по сей день выполняет функции официального резервиста.

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