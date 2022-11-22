Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Художник Ричард Перри создал картинку про боксы «Ред Булл» — с Феттелем, скандалом с бюджетом, Квятом и Латифи

Шикарная картинка про жизнь «Ред Булл»: Квят в шкафу и раскрытие «страшного секрета»
Евгений Кустов
Шикарная картинка про жизнь «Ред Булл»
Комментарии
Чем дольше смотришь на работу художника, тем больше находишь потрясающих мелких деталей.

Новозеландский художник Ричард Перри уже успел прославиться своими работами на тему Формулы-1. Ранее он показал огромные картинки боксов «Феррари» и «Мерседеса» с многочисленными «пасхалками» и просто весёлыми моментами. Ну а сегодня пришла очередь «Ред Булл» — и болельщики вновь оценили умение Перри весело отобразить памятные события из жизни команды и спрятать внутрь изображения так много интересных деталей.

Посмотреть исходник изображения можно по ссылке, а мы покажем интересные моменты, которые уже отметили для себя многие болельщики. Пойдём снизу вверх слева направо…

Фото: twitter.com/_RichardParry_

В левом нижнем углу – машинка Себастьяна Феттеля, на которой он в костюме знаменитого водопроводчика Марио катался в бытность пилотом «Ред Булл». Рядом «валяется» тот самый контракт Оскара Пиастри, который «Альпин» так и не удалось подписать.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Правее мы видим конфликт охранника «Ред Булл» со съёмочной группой Sky Sports – отсылка к недавнему скандалу между телеканалом и командой. «Быкам» очень не понравилось, когда британское СМИ заявило, что у Хэмилтона в 2021 году «украли» титул (а украл, получается, Ферстаппен). Кстати, слева от толкающихся мужчин валяется сувенирка так и не случившегося партнёрства «Ред Булл» и «Порше».

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Справа внизу механики «Ред Булл» пытаются всеми способами починить DRS – ту самую, что так достала Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании, когда не желала открываться.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

На доске в кабинете слева – троллинг в адрес стратегов «Феррари»: посмотри, что они делают, и сделай наоборот (правда, на Гран-при Абу-Даби это не сработало). Там же вспоминается и Гран-при Венгрии, где разворот на 360 градусов не помешал Максу Ферстаппену уверенно выиграть гонку.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Двигаясь выше, мы обнаруживаем ещё один конфликт: сотрудница «Ред Булл» не желает пропускать проверяющих из ФИА на кухню – мол, да что вам там смотреть. Собственно, ровно это гласит надпись на двери.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Но если заглянуть внутрь, то мы видим, как «повара» продувают модель болида с помощью мощного вентилятора и свежего пирога! Наверное, каждый поймёт, что это отсылка к слухам про превышение «Ред Булл» лимита бюджета из-за затрат на кейтеринг.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Если посмотреть внутри кухни на доску с заказами, то налицо игра слов, ведь team orders можно перевести на русский и как заказы от членов команды на обед, и как командную тактику. И после названий трёх блюд мы видим «Мульти-21» — приказ Себастьяну Феттелю сохранять позиции позади Марка Уэббера перед финишем Гран-при Малайзии. Себ этот приказ тогда проигнорировал и обогнал австралийца в споре за победу – был жуткий скандал.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

На стенке, ограждающей кухню, мы видим «иконостас» с лучшими работниками месяца. Почти всё время это звание достаётся Максу Ферстаппену, но есть и исключения: в ноябре-2021 это Николас Латифи, а в сентябре-2022 – Юки Цунода. По Латифи понятно: именно его авария дала Максу шанс на титул в Абу-Даби. Правда, та гонка проходила в декабре, так что закралась ошибочка. Что касается Цуноды, то его сход на сентябрьском Гран-при Нидерландов вызвал сейфти-кар, который помог Максу победить у себя дома.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Также рядом с кухней стоит шкаф с надписью «старые рекламные материалы». Видно, что внутри находятся фигуры бывших пилотов «Ред Булл» — Квята, Албона и Гасли. А вот картонную фигуру Риккардо достают – намёк на то, что Дэн возвращается в команду в роли третьего пилота.

Ну и последнее, что мы выделим. В правом верхнем углу в окне за жалюзи притаились шпионы из «Астон Мартин», пытающиеся сфотографировать секреты «быков». Это отсылка к обновлениям болида «зелёных» в ходе нынешнего сезона – уж слишком сильно новинки команды Стролла были похожи на решения «Ред Булл».

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Это далеко не последняя «пасхалка» на картинке. Там ещё есть ныряющий в бассейн Кристиан Хорнер, шутки про слишком гибкие днища машины и так далее. Найдите и повеселитесь сами! Ну а мы будем ждать новых работ Ричарда Перри.

10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника 10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022