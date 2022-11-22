Шикарная картинка про жизнь «Ред Булл»: Квят в шкафу и раскрытие «страшного секрета»

Новозеландский художник Ричард Перри уже успел прославиться своими работами на тему Формулы-1. Ранее он показал огромные картинки боксов «Феррари» и «Мерседеса» с многочисленными «пасхалками» и просто весёлыми моментами. Ну а сегодня пришла очередь «Ред Булл» — и болельщики вновь оценили умение Перри весело отобразить памятные события из жизни команды и спрятать внутрь изображения так много интересных деталей.

Посмотреть исходник изображения можно по ссылке, а мы покажем интересные моменты, которые уже отметили для себя многие болельщики. Пойдём снизу вверх слева направо…

Фото: twitter.com/_RichardParry_

В левом нижнем углу – машинка Себастьяна Феттеля, на которой он в костюме знаменитого водопроводчика Марио катался в бытность пилотом «Ред Булл». Рядом «валяется» тот самый контракт Оскара Пиастри, который «Альпин» так и не удалось подписать.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Правее мы видим конфликт охранника «Ред Булл» со съёмочной группой Sky Sports – отсылка к недавнему скандалу между телеканалом и командой. «Быкам» очень не понравилось, когда британское СМИ заявило, что у Хэмилтона в 2021 году «украли» титул (а украл, получается, Ферстаппен). Кстати, слева от толкающихся мужчин валяется сувенирка так и не случившегося партнёрства «Ред Булл» и «Порше».

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Справа внизу механики «Ред Булл» пытаются всеми способами починить DRS – ту самую, что так достала Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании, когда не желала открываться.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

На доске в кабинете слева – троллинг в адрес стратегов «Феррари»: посмотри, что они делают, и сделай наоборот (правда, на Гран-при Абу-Даби это не сработало). Там же вспоминается и Гран-при Венгрии, где разворот на 360 градусов не помешал Максу Ферстаппену уверенно выиграть гонку.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Двигаясь выше, мы обнаруживаем ещё один конфликт: сотрудница «Ред Булл» не желает пропускать проверяющих из ФИА на кухню – мол, да что вам там смотреть. Собственно, ровно это гласит надпись на двери.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Но если заглянуть внутрь, то мы видим, как «повара» продувают модель болида с помощью мощного вентилятора и свежего пирога! Наверное, каждый поймёт, что это отсылка к слухам про превышение «Ред Булл» лимита бюджета из-за затрат на кейтеринг.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Если посмотреть внутри кухни на доску с заказами, то налицо игра слов, ведь team orders можно перевести на русский и как заказы от членов команды на обед, и как командную тактику. И после названий трёх блюд мы видим «Мульти-21» — приказ Себастьяну Феттелю сохранять позиции позади Марка Уэббера перед финишем Гран-при Малайзии. Себ этот приказ тогда проигнорировал и обогнал австралийца в споре за победу – был жуткий скандал.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

На стенке, ограждающей кухню, мы видим «иконостас» с лучшими работниками месяца. Почти всё время это звание достаётся Максу Ферстаппену, но есть и исключения: в ноябре-2021 это Николас Латифи, а в сентябре-2022 – Юки Цунода. По Латифи понятно: именно его авария дала Максу шанс на титул в Абу-Даби. Правда, та гонка проходила в декабре, так что закралась ошибочка. Что касается Цуноды, то его сход на сентябрьском Гран-при Нидерландов вызвал сейфти-кар, который помог Максу победить у себя дома.

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Также рядом с кухней стоит шкаф с надписью «старые рекламные материалы». Видно, что внутри находятся фигуры бывших пилотов «Ред Булл» — Квята, Албона и Гасли. А вот картонную фигуру Риккардо достают – намёк на то, что Дэн возвращается в команду в роли третьего пилота.

Ну и последнее, что мы выделим. В правом верхнем углу в окне за жалюзи притаились шпионы из «Астон Мартин», пытающиеся сфотографировать секреты «быков». Это отсылка к обновлениям болида «зелёных» в ходе нынешнего сезона – уж слишком сильно новинки команды Стролла были похожи на решения «Ред Булл».

Фото: twitter.com/_RichardParry_

Это далеко не последняя «пасхалка» на картинке. Там ещё есть ныряющий в бассейн Кристиан Хорнер, шутки про слишком гибкие днища машины и так далее. Найдите и повеселитесь сами! Ну а мы будем ждать новых работ Ричарда Перри.