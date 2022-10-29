Формула-1 была на грани катастрофы. Нам чертовски повезло с нарушением «Ред Булл»

Перерасход «Ред Булл», о котором почти два месяца без умолку говорили в паддоке, оказался копеечным. «При правильном учёте налогов», как сказано в релизе документа международной автомобильной федерации ФИА, превышение разрешённого бюджета составило порядка полумиллиона долларов, то есть 0,37% (чуть более трети процента). Другими словами, шум того совершенно не стоил.

А вот Формуле-1 повезло, что нарушение оказалось копеечным — чемпионат 2021 года и правда мог оказаться под вопросом.

ФИА показала силу

В пятницу ФИА и «Ред Булл» почти одновременно раскрыли карты: сначала вышли пресс-релизы федерации, а спустя пару часов пресс-конференцию дал Кристиан Хорнер. Выяснилось, что фактическое превышение бюджета оказалось более $ 2 млн, но «при правильном учёте налогов» составило лишь £ 432 тыс. ($ 502 тыс.). Копейки — на фоне общего бюджета на уровне $ 145 млн.



Такой перерасход едва ли дал «Ред Булл» какое-либо преимущество в прошлом году — на исход чемпионата в конце концов повлияли совсем другие факторы. Но ФИА решила наказать австрийцев по всей скорости: $ 7 млн, пусть они и не будут вычтены из бюджета, вместе с семипроцентным (10% от оставшихся после победы в Кубке конструкторов 70%) сокращением работы в аэродинамической трубе – это чувствительно.

В сезоне-2023 у «Ред Булл» будет меньше возможностей развивать машину Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Сейчас «Ред Булл» впереди, но его квота на работы в аэротрубе, которая и без того была меньше, чем у «Феррари» и «Мерседеса», которые знают свои слабые места и знают, куда им расти, стала ещё меньше. Такой удар ещё немного замедлит скорость развития машины в следующем сезоне, на старте которого соперники в теории должны быть куда ближе, чем сейчас.

Впрочем, жалеть австрийцев не стоит. Ограничение расходов – это, пожалуй, главное достижение ФИА в эпоху работы с Liberty Media, и финансовый регламент федерация будет защищать до конца. Первый его нарушитель был обречён на максимально строгое наказание — остальным в назидание. И в «Ред Булл» в конце концов виноваты сами — ни у кого из других команд подобных проблем не возникло.

А что, если…

А что, если нарушение «Ред Булл» — или любой другой команды — в итоге оказалось бы больше? Скажем, миллиона три-четыре. По словам Тото Вольфа, всего $ 2 млн «Мерседесу» было бы достаточно, чтобы перестроить нынешнее шасси и решить все его проблемы — но из-за лимита бюджетов «Серебряные стрелы» вынуждены ждать следующего сезона.



Конкретно в случае «Ред Булл» шасси 2021 года было слегка переделанным шасси 2020-го, и инженеры знали, какие именно области требуют доработки. В таком случае при перерасходе в $ 3 млн прибавка могла бы быть в 0,2–0,3 секунды с круга.

Кристиан Хорнер на специальной пресс-конференции в Мехико Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Например, в Остине именно их Максу не хватило бы, чтобы сдержать Льюиса, а в Сан-Паулу голландец оказался бы позади Боттаса, который финишировал всего в трёх секундах. Тогда в Абу-Даби Хэмилтон стал бы чемпионом, даже если бы финишировал вторым. И что в таком случае делать ФИА? Отбирать у Ферстаппена чемпионство почти год спустя? Или есть какой-то способ, как объяснить, что нарушившая правила команда выиграла чемпионский титул?



Пересмотр итогов чемпионата был бы полной катастрофой для Формулы-1 — что это за гонки такие, в которых победитель назначается спустя какое-то время? Чемпионский титул в таком первенстве не просто ничего не стоил бы, а был бы просто токсичен.



Если бы у Макса отобрали титул, «Ред Булл» покинул бы Ф-1, а вслед за ней и «Мерседес» — и были бы правы. ФИА полностью потеряла бы контроль над ситуацией, а чемпионат стал бы посмешищем. Паддоку очень повезло, что нарушение австрийцев в итоге оказалось ничтожным.