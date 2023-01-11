Сын Тэтчер пропал на «Дакаре». И оскорбил спасателей, нашедших его в 1982-м через 6 дней

Исторически на ралли-марафоне «Дакар» участвуют далеко не только профессионалы. Что раньше, что теперь на старт гонки может выйти любитель без огромного опыта выступлений. Одним из таких любителей 41 год назад оказался Марк Тэтчер – сын Железной леди Маргарет, которая в то время уже стала премьер-министром Великобритании. Ничем хорошим смелое решение Тэтчера отправиться в Африку не закончилось…

Дебют на «Дакаре» без подготовки

Марк Тэтчер не мог найти своё место в жизни: плохо учился, никуда не поступил после школы, поначалу не заладился у него и собственный бизнес. Благо поддержка семьи позволяла Марку не бедствовать. Более того, в 1977 году он попробовал себя в гонках. В 1980-1981 годах Тэтчер принял участие в «24 часах Ле-Мана», но в обоих случаях не финишировал. А вот затем в его жизни появились ралли-рейды.



«В 1980 году в Ле-Мане один из спонсоров рассказал, что они выставляют три «Пежо» на ралли «Париж-Дакар», и спросил, не хочу ли я поучаствовать, — вспоминал потом Тэтчер. – Я согласился и забыл про это. А потом этот спонсор звонит мне через полтора года и зовёт в Париж, чтобы я принял участие в презентации!»

Марк Тэтчер и Лелла Ломбарди на «24 часах Ле-Мана» 1980 года Фото: Hulton Archive/Getty Images

Марк на секунду поколебался, но затем решил: когда ещё представится возможность пересечь Сахару? Правда, никакой специфической ралли-рейдовой подготовки Тэтчер не провёл: до старта на его счету было лишь полдня тестов – и всё. Ещё и автомобиль «Пежо 504», по словам Марка, плохо подходил для «Дакара» из-за длинной колёсной базы. Тем не менее перед стартом пилот самонадеянно заявлял: «Я выступал в Ле-Мане и не только, так что эта гонка проблем не доставит».

«Ошибочка» от коллег по марафону

Странный экипаж с Тэтчером за рулём, штурманом Анной-Шарлотт Верни и механиком Джеки преодолел стартовые этапы гонки. Но 9 января 1982 года «Пежо» пропал. Ну, как пропал: другие участники увидели, что машина остановилась из-за сломавшейся задней подвески (задняя ось обо что-то ударилась и просто отвалилась), и записали место происшествия.

Получается, Тэтчера и компанию тем же вечером должны были эвакуировать. Как бы не так! Всё дело в том, что коллеги ошиблись и сообщили спасателям, что «Пежо» стоит в 25 километрах западнее финиша спецучастка, а на самом деле трио ждало помощи в 25 километрах восточнее!

В общем, никто к экипажу не приехал. При этом запасов еды и воды у них было не так много: пять литров воды и сухпайки. Впрочем, Марка это не смущало: он сразу настроился, что может пробыть в пустыне пять или семь дней, а потом подсчитал, что их экипаж в состоянии протянуть четыре недели, прежде чем ситуация станет действительно опасной для жизни. Находчивый Тэтчер сообразил, что воду, если что, можно слить из радиатора, а шины использовать для костра.



В принципе, Тэтчер и компания были не так далеко от цивилизации, к тому же неподалёку от места их остановки работала соляная шахта. Но британцы не хотели оставлять свою технику (это негласное правило ралли-рейдов – чтобы не потеряться окончательно), а дойти до шахты было непросто из-за жары. Оставалось ждать.

Марк Тэтчер в 1979 году Фото: Central Press/Getty Images

Скандал вместо лиричного финала

Поиски со стороны организаторов велись как-то вяло. По крайней мере, дело сдвинулось с мёртвой точки лишь тогда, когда на месте оказался отец Тэтчера Дэнис. Почему-то как только он прибыл и к делу подключили алжирских военных, то уже на следующее утро пропавших гонщиков разыскали буквально за три с половиной часа. Впрочем, Марк не обвиняет представителей «Дакара»: надо понимать, что в те времена не было спутниковых телефонов и другой полезной техники, а сам ралли-марафон ещё только проходил путь становления.

Так или иначе, на шестой день Марк Тэтчер и его коллеги были спасены. Никто не пострадал, всё хорошо. Лиричная концовка? Вовсе нет. Всех возмутило поведение младшего Тэтчера: он не поблагодарил собственных спасателей и почему-то отказался жать руку отцу, показав себя избалованным и неблагодарным человеком. Разумеется, британская пресса вдоволь оттопталась на сыне премьер-министра.



И это ещё не всё. После эвакуации из пустыни Тэтчер со штурманом поселились в гостинице, где хорошенько отдохнули. Маргарет потом пришлось оплачивать солидный счёт – в том числе за потреблённые незадачливыми гонщиками напитки. Потом для сохранения репутации премьер-министру пришлось выложить £ 2 тыс., чтобы оплатить работу спасателей. Британское общество явно не пришло бы в восторг, если бы эти затраты понесла казна. Да, спасли подданных английской Королевы, но уж больно неблагодарных и невоспитанных.

Дэнис, Маргарет и Марк Тэтчеры после возвращения отца и сына из Африки Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Бизнес и участие в перевороте

Что касается дальнейшей жизни Марка Тэтчера, то он всё-таки сумел стать довольно успешным предпринимателем. Правда, не обошлось без обвинений, что выгодные контракты бизнес Тэтчер получал благодаря его удачной фамилии. Так или иначе, всё складывалось куда успешнее, чем на «Дакаре».



Но в 2004 году Марк оказался за решёткой. Дело в том, что Тэтчер согласился помочь находившемуся в изгнании оппозиционеру Северо Мото, который вознамерился свергнуть президента Экваториальной Гвинеи. Планы революционеров провалились, а вскоре просочилась информация, что Тэтчер помогал Мото деньгами – якобы в обмен на льготные условия по добыче нефти в том случае, если переворот состоится.

Марк Тэтчер после заседания суда в Кейптауне в 2005 году Фото: Getty Images

Сам Тэтчер, разумеется, отрицал участие в заговоре – мол, он просто помогал Мото вернуться в страну, но насильственный захват власти с ним никто не обсуждал. Марка арестовали в ЮАР и через полгода приговорили к четырём годам условно, а также к штрафу в размере £ 265 тыс. Состояние Марка в 2005 году оценивали примерно в £ 60 млн.



Знаменитая мать Марка Маргарет Тэтчер скончалась в апреле 2013 года. Советник Железной леди рассказывал, что, когда Марка признали виновным в подготовке переворота, его мама «испытывала глубочайшее чувство стыда»…