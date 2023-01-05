На «Дакаре» выступают пилот и штурман, вообще не понимающие друг друга. Как же они едут?

Каждый выпуск ралли-марафона «Дакар» дарит нам массу забавных историй. И вот очередная из них произошла непосредственно перед стартом гонки 2023 года: в одном экипаже оказались два человека, которые вообще не понимают друг друга! Расскажем, как так получилось и как справляются француз и чех.

Бюрократическая катастрофа

Француз Антуан Галлан должен был выступить на «Дакаре» со штурманом Янником Дёмэ. Галлан — достаточно опытный гонщик, он много лет выступал в различных соревнованиях в кольцевых гонках и на ралли-рейдах, где иногда сам исполнял роль штурмана. В этот раз Антуан благодаря расширению команды Off-Road Concept сел за руль — и ему понадобился напарник.



Галлан решил, что лучше он возьмёт не какого-то опытного штурмана со стороны, а человека, которого хорошо знает: это обеспечит идеальный микроклимат внутри машины. Что, кстати, действительно важно, когда ты мчишь с одним и тем же человеком многие сотни километров две недели подряд.



В итоге Антуан сделал выбор в пользу своего одноклассника Дёмэ. У Янника — инженера по образованию — был спортивный опыт, но в лёгкой атлетике и академической гребле, а не гонках. Что ж, не беда: Дёмэ провёл необходимые тренинги и получил лицензию, позволяющую ему выступать в ралли-рейдах, включая «Дакар».

Но был один нюанс: это была лицензия на 2023 год, а пролог «Дакара» на сей раз поставили на 31 декабря 2022 года. В какой-то момент организаторы оповестили участников, что для участия в прологе (а пропускать его нельзя) потребуется лицензия на 2022 год, которой у Дёмэ не было. Потом, правда, собственное заявление вроде как отозвали, а на дополнительные расспросы команды ничего путного не ответили. Так что в Off-Road Concept понадеялись разобраться со всем на месте, тем более что в лицензии прямо было написано, что она позволяет выступить на «Дакаре»-2023.



В ходе административных проверок команда сама обратила внимание на потенциальную проблему с документами: решили, что скрытие ситуации до добра не доведёт. Представителя ФИА рассказ французов вроде бы не смутил, они получили необходимые печати на документы. Вот только вечером накануне пролога в стартовом листе появилось примечание: экипаж под номером 264 будет допущен до старта лишь после уточнения документов.



Утро 31 декабря радости французам не принесло: в 9:00 по местному времени представители ФИА подтвердили, что не могут допустить штурмана до гонки без лицензии на уходящий год.



«На самом деле на их месте я бы сделал то же самое по очевидным причинам в лице страховки, — прокомментировал ситуацию сам Дёмэ. — Но мы ведь предпринимали все необходимые шаги с июня...»

Неожиданная замена

Так что же, сход экипажа ещё до старта? Не так быстро! Организаторы — словно извиняясь за собственную жёсткость — попробовали помочь команде и выпустили оповещение через официальную программу для всех участников «Дакара»: нет ли у кого знакомого свободного штурмана с необходимыми лицензиями? И такой человек нашёлся!



Чех Давид Крипал — довольно опытный участник «Дакара», но в этом году приехал на гонку как журналист. Он должен был ездить в автомобиле для прессы, но буквально в день старта получил возможность всё-таки стать участником гонки!



Крипал и команда быстро ударили по рукам — собственно, у команды просто не было другого варианта, ей и так невероятно повезло, ну а Давид получил возможность бесплатно выступить на легендарной гонке. ФИА одобрила новый тандем, Галлан и Крипал в последний момент проехали пролог и получили возможность выступать дальше.

Давид Крипал и тот, кого он заменил в последний момент — Янник Дёмэ Фото: facebook.com

Правда, возникли две проблемы. Во-первых, Крипал не взял с собой на гонку экипировку. Всё нашли довольно быстро, сложности были только с обувью: у чеха 47-й размер ноги! Но и ботинки сумели одолжить у кого-то из конкурентов (об этом в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally рассказал традиционный напарник чеха Томаш Оуредничек).



А вот вторая проблема куда серьёзнее: выяснилось, что у пилота и штурмана нет ни одного языка, которым они оба владеют! Галлан говорит только по-французски, ну а Крипал из иностранных языков владеет английским. Соответственно, если Давид будет читать заметки из дорожной книги по-английски, то его пилот просто не поймёт, когда его будут предупреждать об опасности, повороте или чём-то ещё!



Что ж, пришлось выкручиваться: Крипал буквально за ночь выучил самые необходимые слова на французском языке, а команда подготовила для него шпаргалку, в которой написала эти слова, но с использованием чешских букв. Понятно, что какие-то ошибки неизбежны, но лучше уж так, чем никак!

Шпаргалка для чешского штурмана Фото: facebook.com

Под таким девизом в целом проходят стартовые дни «Дакара» для нового экипажа. После отличного 37-го места в первый день француз и чех рухнули на 114-е и даже 132-е, но в четвёртый день борьбы всё снова пошло на лад: 60-й результат. В генеральной классификации дуэт Галлан – Крипал идёт 82-м, но при этом избежал крупных штрафов и потенциально ещё может оказаться намного выше.

В конце концов, всегда можно вспоминать, что утром в день старта у пилота не было штурмана, а сам «кодрайвер» даже не подозревал, что сейчас поедет в гонке.