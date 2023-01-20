В Ф-1 разработали и уже показали рекламу будущего. Но смогут ли спонсоры прогнуть команды?

В прошлом сезоне «Макларен» и Seamless Digital заключили многолетний контракт о сотрудничестве. В рамках сделки на пятничных тренировках в Остине и на оставшихся Гран-при на болидах были установлены небольшие дисплеи, на которых транслировалась реклама. Как эта идея может повлиять на Формулу-1?

Плюсы и минусы новой идеи

Большой плюс нового вида рекламы в том, что управлять ею стало возможно в режиме реального времени, при этом на одном и том же месте можно показывать логотипы разных брендов. Для спонсоров это очень удобно, но команды явно не захотят превратить свои болиды в огромные рекламные щиты на колёсах.

Рекламные дисплеи по краям кокпита «Макларена» Фото: McLaren F1 Team

Сейчас дисплеи установлены в местах, которые нечасто попадают в трансляцию (это противоположные стороны кокпита) и которые невозможно увидеть зрителю на трибуне. Такая реклама неэффективна, и понятно, что платить за неё рекламодатели не станут. Так что если технологии дадут ход, то она явно претерпит изменения: дисплеи сделают больше и перенесут в другие места.

Команды могут поддержать эту идею. Например, потому, что дисплеи, в отличие от стикеров, утоплены в болид и не нарушают его аэродинамику. Инженер «Макларена» Джеймс Ки недавно подтвердил, что стикеры могут оказывать негативное влияние на воздушный поток, из-за чего болид теряет часть прижимной силы. Использование дисплеев может решить эту проблему. Но вопрос в другом – смогут ли команды найти для них место, ведь сама система непростая и тяжёлая…

Техническая сторона

Инженеры Формулы-1 борются за каждый грамм (например, применяют более лёгкую краску), и в такой ситуации замена невесомой наклейки на дисплей – это действительно серьёзно. И для них нужно постараться найти место – мы даже не про попадание в объектив стационарных или бортовых камер. Если наклейки можно «лепить» на любую часть болида – неважно, сгиб это или прямой участок, – то дисплеи всё же стоит устанавливать в плоских местах. В здравом уме инженеры не будут менять конструкцию болида только ради рекламы.

Наконец, своё слово скажет и ФИА. Никакие дисплеи на болидах просто так установлены не будут: для начала нужно, чтобы технологию одобрили с точки зрения безопасности. Нужно проверить, как дисплеи будут вести себя во время аварий, и удостовериться, что меняющаяся реклама не начнёт отвлекать пилотов, особенно на ночных трассах.

Изменение числа спонсоров

Ещё одна проблема связана с самой рекламой. Если дисплеи станут основным способом её размещения, вытеснив «устаревшие» стикеры, то спонсоры будут платить уже не за размер наклейки, а за время, которое их логотип будет транслироваться на дисплеях.

Как выглядит дисплей, внедрённый в конструкцию машины Фото: McLaren F1 Team

Не каждая картинка будет попадать в трансляцию. Тогда количество потенциальных рекламодателей пойдёт на спад: крупные игроки начнут выкупать большее время размещения, вытесняя с рынка более слабых конкурентов. В дальнейшем это скажется и на бюджетах команд.

Разделятся и мнения аудитории насчет такой идеи. Кому-то всё ещё будет рябить от количества рекламы, а кто-то скажет: «Раньше было лучше». Споров на эту тему будет много.

Будущее сейчас

У идеи есть и другой путь развития. На её основе Формула-1 может создать собственную экосистему, в которой такая большая сейчас роль спонсоров будет отдана аудитории.

Например, рекламу компаний могут заменить на старый добрый «Передаю привет маме». Болельщики смогут отправлять сообщения на дисплеи и попадать в трансляцию. Это позволит Формуле привлечь ещё больше денег на развитие и популяризацию серии. Но, честно говоря, велик шанс, что такой маркетинговый ход превратит гонку в «кашу».

В общем-то дисплеи – не самая необходимая вещь для Формулы. Красивая, эффектная, но как таковая не помогает технически развивать спорт. Если она привлечёт внимание руководства, то Ф-1 придётся серьёзно поработать над тем, чтобы «подружить» новую рекламу с болельщиками. В противном случае серия станет ещё больше похожа на шоу, чем на спортивное мероприятие.