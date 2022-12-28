Гонки под ракетным обстрелом? Норм! 10 главных скандалов года в Формуле-1

Пилоты сражались не только друг с другом, но и с ФИА, украшениями, добычей нефти и даже собственными командами!

Продолжаем подводить итоги 2022 года в Формуле-1 и вспоминаем 10 самых громких скандалов: заговоры, подозрения, обиды и споры, по которым мы будем помнить минувший сезон.

Обстрел Джидды

Уже второй этап сезона начался с пугающих новостей: во время первой тренировки в нефтехранилище в 16 км от трассы попала ракета йеменских хуситов. Склад с горючим мгновенно вспыхнул — так, что дым от пламени был виден даже в официальной телетрансляции заездов. При этом квалификация Ф-2 и вторая тренировка прошли по расписанию.

Однако вечером пилоты собрались на совещание — кто-то явно хотел покинуть страну как можно быстрее. На протяжении четырёх с половиной часов руководство ФИА и ФОМ, а также главы команды уговаривали пилотов и в итоге уговорили — по слухам, не обошлось без шантажа и намёков на ограничение на выезд из Саудовской Аравии. Гонщикам пришлось подчиниться — нефтехранилище ещё горело, а потушили его лишь в субботу.

Цацки Хэмилтона

На Гран-при Майами руководитель гонки Нильс Виттих напомнил пилотам, что они обязаны выступать исключительно в сертифицированной экипировке (это проверяется каждый уикенд), а также отказаться за рулём от украшений и аксессуаров. Казалось бы, всё логично — так написано в правилах. Но Хэмилтон уже 16 лет выступает с пирсингом, и никого это прежде не трогало.

Льюис сдаваться не собирался и заявил, что некоторые украшения можно снять лишь хирургическим путём. ФИА дала британцу отсрочку, и через некоторое время Хэмилтон появился в паддоке без украшения. Правда, о проблемах, связанных с пирсингом, в последние годы слышно не было, а вот ФИА в Японии едва не спровоцировала трагедию (об этом ниже). К тому же, гоняясь за Льюисом, федерации было не до просьб пилотов поставить у стены дополнительный отбойник…

Директивы и штанги

После этапа в Баку ФИА решила активно бороться с дельфинированием. Поначалу объявили, что федерация будет измерять уровень колебаний и в случае превышения допустимых пределов заставит инженеров увеличивать дорожный просвет. Многие решили, что эта директива будет на руку «Мерседесу», хотя на деле именно немецкая команда могла больше всех пострадать (её машины дельфинировали сильнее и, соответственно, подниматься должны были выше). Впрочем, в конце концов, о каких-либо принудительных увеличениях клиренса слышно не было.

Льюис Хэмилтон в свободных заездах Гран-при Канады Фото: Dan Mullan/Getty Images

Зато перед Гран-при Канады ФИА разрешила командам установить дополнительную штангу, чтобы сделать днище жёстче. И уже на следующий день на «Мерседесах» как по волшебству появилась дополнительная стяжка! Никто не поверил, что инженеры переделали машину всего за одну ночь, и в «Мерседесе» «лишнюю» штангу сняли. Подозревали, что информацию о стяжке немцам заранее сообщила Шайла-Энн Рао — бывший юрист «Серебряных стрел», перешедшая на работу в ФИА. Правда, её назначение состоялось всего парой недель ранее Гран-при Канады — сложно представить, что Рао с первого же рабочего дня начала сливать «инсайды» бывшим коллегам, тем не менее в ноябре Шайла-Энн покинула федерацию.

Шлем Феттеля

В тот же уикенд проблемы возникли у Себастьяна Феттеля — в Монреаль немец, известный своей активной позицией по вопросу экологии, привёз специальный шлем. «Прекратите добывать нефтеносные пески — это преступление против экологии Канады», — гласила одна из надписей на нём. При этом такого рода работами в Канаде занимается Aramco — глобальный партнёр первенства и титульный спонсор команды «Астон Мартин», за которую выступал Себ.

Шлем Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады Фото: https://twitter.com/JMD_helmets/

Дизайн шлема предсказуемо привлёк внимание публики, однако в гонке Феттель использовал другую раскраску. В «Астон Мартин» решение Себастьяна объяснили тем, что он донёс посыл и сам отказался использовать шлем, а гонщик на вопросы журналистов коротко ответил, что на все этапы берёт несколько шлемов.

Хамство Пике

Перед Гран-при Великобритании много шума наделали слова Нельсона Пике — в Сети нашлось видео годичной давности, в котором бразильский экс-чемпион называет Хэмилтона словом «негиньо». Пике попытался извиниться, заявив, что в Бразилии это слово не несёт никакого расистского подтекста, но уже через пару дней всплыла ещё одна запись, на которой Нельсон отпускает ещё более хамские гомофобные комментарии.

Нельсон Пике Фото: Lars Baron/Getty Images

На этом Нельсон не остановился и уже в ноябре призывал отправить на кладбище только что избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. В этот раз одними извинениями Пике отделаться не удалось — на его слова обратила внимание местная прокуратура. Правда, о каких-либо санкциях по отношению к одиозному экс-пилоту с тех пор слышно не было.

Споры о Пиастри

После Гран-при Венгрии в Ф-1 разразился главный контрактный спор последних лет: «Альпин», от которой только что ушёл Фернандо Алонсо, объявила, что испанца заменит Оскар Пиастри. Однако тот через несколько часов написал в социальных сетях, что за французов выступать не будет и ничего с ними не подписывал — в паддоке сразу догадались, что Пиастри хочет в «Макларен».

В «Альпин» утверждали, что у них есть контракт с гонщиком на сезон-2023, и дело в итоге дошло до Комиссии Ф-1, и выяснилось, что на деле никаких прав на Пиастри у французов нет, а в «Макларен» он может уйти на правах свободного агента. Так всего за пару месяцев команда лишилась сразу двух пилотов — в конце концов в Энстоуне решили выкупить у «Альфа Таури» Пьера Гасли.

Неразбериха в Японии

Дождевой Гран-при Японии спровоцировал в паддоке настоящую ярость: после вылета Сайнса, когда на трассе ещё оставались пилоты, к застывшей у отбойника «Феррари» выехал эвакуатор. Гасли, который из-за брызг мало что видел, разминулся буквально в паре-тройке метров от трактора — у француза был ненулевой риск врезаться в него на высокой скорости. И совсем не факт, что «гало» бы его спасла…

Пьер Гасли в пелене брызг проезжает мимо эвакуатора Фото: кадр телетрансляции

А после финиша гонки выяснилось, что и регламент у ФИА написан с ошибками. Пилоты проехали только 28 кругов из 53 и должны были получить лишь по половине очков, но оказалось, что это правило касается лишь тех случаев, когда клетчатым флагом завершить гонку невозможно. В итоге за половину гонки в Японии пилоты набрали полные очки, а Ферстаппен — к собственному удивлению — оформил чемпионский титул.

Бюджет «Ред Булл»

В том же месяце стала набирать обороты история с прошлогодними тратами «Ред Булл». Аудит федерации и объявление его итогов должны были состояться в конце октября, но пресса, а также «Мерседес» и «Феррари» задолго до официальных релизов ФИА знали, что у австрийцев проблемы.

У «Ред Булл» действительно был перерасход — пусть он был и относительно небольшим, штраф команда получила приличный и лишилась десяти процентов времени работы в аэродинамической трубе. Но на вопрос, откуда в Брэкли и Маранелло узнали, что будет в конфиденциальных документах ФИА, ответа нет до сих пор.

Кравиц и Ферстаппен

В дни Гран-при Мехико Макс Ферстаппен обиделся на журналиста Sky Sports и объявил бойкот всему телеканалу и всем его дочерним структурам. При этом Sky Sports — эксклюзивный вещатель Ф-1 в крупнейших странах Европы, и именно он транслирует пресс-подходы по завершении квалификаций и гонок.

Тед Кравиц Фото: Mark Thompson/Getty Images

Голландцу не понравились слова Теда Кравица — журналист, рассуждая о гипотетическом голливудском фильме, заявил, что у Хэмилтона украли титул 2021 года, а побеждает Макс в первую очередь благодаря Эдриану Ньюи. Но бойкот продолжался недолго: вскоре Ферстаппен встретился с Кравицем и другими представителями телеканала, и инцидент, судя по всему, был исчерпан.

Ферстаппен и Перес

Однако спокойно завершить сезон Максу так и не удалось: на Гран-при Сан-Паулу, когда Перес сражался за вице-чемпионство, Ферстаппен отказался помогать напарнику, несмотря на прямой приказ из боксов. Хельмут Марко и Кристиан Хорнер бросились оправдывать гонщика, обещали, что в Абу-Даби он сделает всё возможное, чтобы помочь Серхио.

Но Ферстаппен снова не помог: на втором отрезке, когда Пересу, ехавшему на тактике двух пит-стопов, нужно было создать отрыв от Леклера, Макс не стал его пропускать и лишил шансов оказаться впереди «Феррари». В этот раз обошлось без громких заявлений, однако вскоре пошли слухи, что голландец в принципе недоволен напарником и хочет от него избавиться…