Ф-1 получит нового топ-пилота. Или не оправдавшего надежд неудачника. Важная интрига-2023

Ландо Норрис на сегодняшний день, пожалуй, главная восходящая звезда Формулы-1. У британца ещё нет побед (хотя могли быть!), но и способной регулярно выигрывать гонки машины у него тоже ещё не было.

Через год всё может измениться, но для этого Норрис должен ещё раз блеснуть в сезоне-2023 — и тогда перед Ландо откроются все двери паддока. Но справедливо и обратное: поражение в следующем году перечеркнёт все достижения британца.

Лучший пилот без топ-машины

Сезон-2022 стал для Норриса уже четвёртым в Формуле-1 — британец, казалось, совсем недавно перешёл из Формулы-2 в «Большие призы», однако теперь он вполне себе опытный пилот, у которого за плечами более 80 стартов. В первые два сезона Ландо держался скромно — и, хотя побеждал Сайнса в квалификациях, делал это с минимальным перевесом.

Всё изменилось с приходом Даниэля Риккардо. После побед в составе «Ред Булл» австралиец считался куда менее удобным напарником для Норриса, однако теперь Ландо стал его стабильно опережать и выиграл обе квалификационные дуэли с разгромным счётом (14-8 и 20-2).

Норрис опережает Риккардо и Окона на Гран-при Австралии Фото: Robert Cianflone/Getty Images

С одной стороны, всё выглядит так, что проявить себя Ландо смог лишь за счёт проблем Риккардо, однако это несправедливо. В 2021–2022 годах Норрис допускал минимальное количество ошибок (Сочи в прошлом году, а также этапы в Майами и Сан-Паулу в нынешнем) и почти всегда добивался от техники максимума.

Британец в прошедшем сезоне гонялся, даже будучи больным — и при этом всё равно оставался впереди напарника и финишировал шестым в Монако! Эта стабильность позволила Ландо досрочно обеспечить себе седьмое место в чемпионате и уверенно опередить соперников из середины пелотона. Второй год подряд Норрис становится лучшим позади пилотов топ-команд.

Фактор Пиастри

Результаты Норриса за последние два сезона впечатляют, а в паддоке сватают Ландо в топ-команды, но впереди британца ждёт новый вызов — и, возможно, главный за все годы выступлений в Формуле-1. В сезоне-2023 вторым пилотом «Макларена» будет Оскар Пиастри — гонщик, который в течение трёх лет выиграл титулы трёх главных молодёжных серий: Еврокубка Формулы «Рено», Формулы-3 и Формулы-2.

Пиастри сам по себе своего рода новый Норрис: молодой гонщик, который блестяще проявил себя в молодёжных сериях и сразу получил шанс показать себя в составе конкурентоспособной команды. В отличие, например, от Расселла или Леклера, которые дебютировали в сателлитах «Мерседеса» и «Феррари» соответственно.

Оскар Пиастри Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оскар будет сверхмотивирован, чтобы сразу показать, что он способен ехать на уровне одного из лучших пилотов на стартовой решётке. И для Норриса это станет дополнительным прессингом. Более того, даже если Ландо будет опережать напарника-дебютанта, счёт наверняка будет не столь разгромным, как в случае с Риккардо. Для Пиастри поражение концом карьеры точно не станет.

А вот если Норрис проиграет Пиастри, то по репутации Ландо это будет огромный удар. Окажись британец позади австралийца, и в паддоке скажут, что опережать Норрис может лишь потерявшего форму Риккардо и даже с новичком справиться не может. Все прежние заслуги будут перечёркнуты, а сам Ландо в каком-то смысле окажется в положении Даниэля — быстрого гонщика, не оправдавшего надежд, который победил лишь потерявшегося Риккардо.

Если у Ландо получится

Сезон-2023 — ключевой в карьере Норриса. Если он вновь справится с ролью лидера «Макларена», останется быстр и стабилен, то может получить шанс перебраться в одну из топ-команд. Так, в теории завершить карьеру и освободить место в «Мерседесе» может Льюис Хэмилтон. В «Ред Булл», по слухам, Макс Ферстаппен хочет себе вместо Серхио Переса нового напарника. Ну, а в «Феррари» с появлением на посту руководителя Фредерика Вассёра может быть вообще что угодно.

А может быть, в сезоне-2023 прибавит «Макларен» — у Уокинга больше времени в аэродинамической трубе, чем у соперников впереди, и если «оранжевые» перейдут в ранг четвёртой топ-команды, то Норрис будет регулярно подниматься на подиум. А в 2024-м можно будет замахнуться и на победы. А они у Ландо рано или поздно будут.