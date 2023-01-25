«Зачем 1500 л. с.? Просто прикольно!» Лучший дрифтер России не собирается отдавать титул

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с чемпионом RDS GP 2022 на зимней «Гонке чемпионов» в Тольятти, где Цареградцев дошёл до стадии четвертьфинала.

— Вы второй год подряд участвуете в «Гонке чемпионов», и в этот раз появились первые победы в заездах, удалось выйти из группы — как добились такого успеха?

— В целом я стал чуть-чуть лучше рулить по сравнению с прошлым годом, но понимания, почему так получилось, у меня не появилось. То есть это полностью его величество рандом — я просто рулю, и с каждым разом, хотя времена лучше не становятся, но к соперникам я подъезжаю ближе и даже кого-то побеждаю. За счёт чего это происходит — у меня нет ответа. Секунду Ладыгину проиграть — как будто это и неплохо звучит!



В межсезонье я, конечно, тренировался, ехал всю дорогу на заднем приводе, потому что передний — это в целом не моя история, я не сажусь никогда на такие машины и вообще стараюсь обходить их стороной. Но вот уже второй год подряд со мной случается «Гонка чемпионов», когда меня достают из моей уютной заднеприводной атмосферки, бросают в гоночную машину на переднем приводе и говорят: «Разбирайся!». Вот и стараюсь.

— Тренировки, насколько можно судить по социальным сетям, проходили на Ближнем Востоке?

— Я просто в Дубай тусоваться ездил и случайно попал на одну тренировку и одну гонку. Сейчас дрифт на Ближнем Востоке выглядит так, как десять лет назад было в России, но эта дисциплина популярна. Много ребят этим занимаются, много интересуются, и они будут быстро развиваться, потому что у них всегда тепло, нет зимы, хотя это им скорее мешает, чем помогает, и много денег у них. Понятно, что не у всех, но… В Дубае не так много народа живёт, но при этом автомобилями интересуются почти все.



— В чём секрет такой популярности ближневосточных стран у российских дрифтеров?

— На Ближний Восток лететь близко, билеты относительно дешёвые, и виз нет. Плюс доступность тусовки — много русских и есть дрифт. В целом уже так и происходит, что российские пилоты в межсезонье начинают выбираться в этот регион, чтобы тренироваться. Есть Sochi Drift Challenge, который ближе и доступнее, а есть Ближний Восток — он дороже и дальше, а там уже каждый сам выбирает для себя.

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— В новом сезоне RDS GP вы будете выступать в статусе действующего чемпиона…

— К новому сезону перестраиваю машину, перестраиваю команду. В 2023 году в RDS GP мы поедем на трёх «зедках», два Nissan 370Z и один Nissan 350Z, и на две трети — я-то останусь — обновится состав. Будут два новых гонщика, перспективных, молодых, и мы постараемся выиграть и личный, и командный зачёты.



— С чем связан переход на новые автомобили в 2023 году?

— Поскольку в команде меняются пилоты, то для новичков мы строим новые хорошие машины, поэтому и переходим на новую платформу. Новых гонщиков мы объявим чуть попозже, но это будут два дебютанта, которые раньше не ехали в RDS GP.

— Вы остаётесь со своим Nissan 370Z — он как-то изменится по сравнению с той версией, которая привезла вас к титулу?

— Со своей машиной тоже работаю — сделаю к новому сезону мотор на 1500 л. с.! Зачем — не знаю, просто прикольно! Хочу спойлер поставить. Добью наконец-то главного инженера своего — он же не даёт мне его ставить! Он всегда, когда ещё на «Скайлайне» ездили, мне его снимал, а на «зедку» даже не давал установить. Но я надеюсь, что всё-таки заставлю его это сделать.



У нас вечный спор: я говорю, что мне спойлер нужен, а инженер — что не нужен. Но в 2023 году всё-таки хочу поставить спойлер! Кроме того, дизайн автомобиля немного изменится, но в целом мне нравится, как сейчас «зедка» выглядит. Цвета останутся похожие, хотя машина станет значительно ярче. Всё скоро увидим.

— Как оцените первый сезон RDS GP на моношине и что вообще думаете о таком решении организаторов, выдать всем одинаковые покрышки?

— С новой моношиной добавилось рандома. До этого мы ехали на Valino, и там тоже фактически моношина была — все, кто хотел ехать быстро, покупали его. В прошлом году нам всем дали Westlake, а он весь разный, и приходилось очень тщательно подбирать шины. Неделю производства подходящего искать, на прогреве пытаться понять, держит или не держит. От колеса к колесу держак сильно меняется, и это очень влияет на качество заездов. И никак к этому не адаптироваться. Если ты выехал на трассу и в колесо «не попал» — считай, проиграл.



В любом случае никогда не получится сделать так, что все пилоты будут в абсолютно равных условиях. Всё равно быстрые автомобили будут быстрыми, никакими шинами ты это не изменишь. Даже если нам всем сейчас Triangle дадут, то те машины, у которых тысяча сил и подвеска хорошо сделана, уедут. Эта мнимая одинаковость покрышек больше морально влияет — всегда все быстрые пилоты ехали на одной и той же шине, даже когда моношины не было.

Вроде бы нам на сезон-2023 в RDS GP хотят дать новые шины, от другого производителя — будем их тестировать на втором этапе Sochi Drift Challenge. Нам абсолютно непринципиальна сверхскорость покрышек — гораздо важнее их одинаковость. Можно даже процентов десять скорости убрать, тогда добавится точность. Посмотрим.



— В целом, если говорить о российском дрифте, чего ждёте от нового сезона RDS GP?

— Знаю, что в новом сезоне RDS GP будет много всего интересного и будет много молодых пилотов. Под молодыми мы имеем в виду тех, кто не ехал в серии раньше. По технике, конечно, все готовятся. Планочка-то задана, и все пытаются лучше-лучше-лучше сделать. Прогресс на месте не стоит, и это очень круто. Поэтому у меня и полторы тысячи сил — потому что!