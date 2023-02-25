4 самые обсуждаемые машины нового сезона Формулы-1: главные новинки и проблемы

Три дня тестов Формулы-1 в Бахрейне, разумеется, не позволят нам дать точнейшие прогнозы на сезон, но мы уже можем отметить несколько автомобилей, которые выделяются на общем фоне. Речь может идти как об отличных результатах, так и о необычном внешнем виде, новинках или проблемах. В списке — почти половина машин нового сезона.

«Астон Мартин»: скорость и уникальные боковые понтоны

Накануне начала испытаний в Бахрейне вдруг резко поползли слухи: новый AMR23 демонстрирует отличные результаты в аэродинамической трубе, инженеры воодушевлены. И, несмотря на парочку технических проблем на старте испытаний, Фернандо Алонсо и Фелипе Другович сумели подтвердить эти слухи. Первая машина, созданная новым звёздным техническим штабом «Астона», позволила сделать заметный шаг вперёд. Почти все сходятся во мнении, что «зелёные» должны стать четвёртой по силе командой, а может, даже потеснить «Мерседес», если у того возникнут проблемы на старте чемпионата.

Чем же так хорош и любопытен AMR23? Ну, во-первых, Дэн Фэллоуз и компания не ограничились попыткой объединить самые интересные решения «Ред Булл» и «Феррари» 2022 года, а постарались подойти к разработке машины максимально творчески и агрессивно — собственно, так и надо делать, если ты действительно хочешь догнать лидеров. Если просто копировать решения топов, то навсегда позади них и останешься.

Хорошо видны необычные каналы для воздуха сверху боковых понтонов Фото: Clive Mason/Getty Images

Главная отличительная черта «Астона» — своеобразные боковые понтоны, где команда не стала просто развивать прошлогоднюю «копию» «Ред Булл», хотя внешне понтоны всё ещё похожи. Инженеры создали агрессивнейшие каналы для потоков воздуха с внутренней стороны понтонов — тут и в помине нет плавности, свойственной решениям «Феррари» и «Хааса».

Судя по результатам, концепция «Астона» работает как надо. И пусть в этом году мечтать о победах всё ещё вряд ли стоит, не исключено, что на закате карьеры Алонсо всё-таки получит достойную своих регалий технику. Пока точно не похоже, что решение Фернандо о переходе из «Альпин» было ошибочным.

Сбоку «Астон Мартин» всё ещё похож на «Ред Булл» Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари»: прошлогодняя концепция с работой над ошибками

В «Скудерии» посчитали, что удивившая всех год назад «толстая» концепция машины достаточно хороша, чтобы при должном развитии всё-таки побить «Ред Булл». Итальянцы сохранили широкие боковые понтоны с интересными изгибами сверху, которые при поддержке горячего воздуха из «жабр» формируют желанные потоки воздуха в сторону задних антикрыла и диффузора.

При этом машина внешне «похудела», плюс инженеры постарались поработать над главными прошлогодними проблемами: повышенный износ шин, недостаточная максимальная скорость (отчасти было вызвано ненадёжностью мотора, который пришлось «придушить»).

Воздуховод «Феррари» легко найти под креплениями «гало» Фото: Peter Fox/Getty Images

Наконец, интересная новинка «Феррари» — новый воздуховод. Его маленькие входные отверстия находятся рядом с боковыми воздухозаборниками, а выходные — под креплениями «гало», неподалёку от «жабр» на капоте. Спецы считают, что воздуховоды повышают эффективность «жабр», а заодно помогают регулировать потоки воздуха внизу машины.

Результаты на тестах двойственные: «Феррари» всё ещё выглядит главным соперником «Ред Булл», но идут разговоры, что и новая машина проявляет недюжинный аппетит по отношению к покрышкам. Правда, это могло быть вызвано неоптимальными настройками и тестами разных видов заднего антикрыла.

«Мерседес»: нужно ли дальше идти своим путём?

Как и в «Феррари», руководители «серебряных стрел» поставили на то, что путь к успеху — развитие собственной прошлогодней концепции, а не попытка повторить решения «Ред Булл». Правда, по сравнению с прошлым годом боковые понтоны «Мерседеса» всё-таки изменились: при сохранении «нулевой» концепции они стали длиннее, плавнее. И всё равно это и близко не похоже на решения любых других команд Ф-1.

Боковые понтоны «Мерседеса» всё ещё уникальны Фото: Peter Fox/Getty Images

При этом Тото Вольф, которого словосочетание «боковые понтоны» уже, наверное, выводит из себя, отмечает, что эти самые понтоны — далеко не краеугольный камень в концепции машины. Мол, всё равно важнее всего решения в области днища, а понтоны, если надо, поменяем.

На фоне относительно скромных результатов на тестах есть подозрения, что кардинальные изменения не за горами. Тем более что в «Мерседесе» ранее не исключали скорых перемен. Пока не похоже, что немцы играют в свою любимую игру с попытками прибедняться, а потом взять и всех победить. На данный момент команда Хэмилтона и Расселла действительно не выглядит ровней «Ред Булл».

Накануне у «Мерседеса» были проблемы с надёжностью Фото: Clive Mason/Getty Images

«Макларен»: второй год подряд одно и то же

У коллектива Зака Брауна словно День сурка: второй год подряд с болидом команды возникают вроде бы мелкие, но так сильно донимающие проблемы на испытаниях. Год назад «Макларен» в спешке исправлял ситуацию с тормозами, а на сей раз внезапно начали трескаться дефлекторы-винглеты над передними колёсами. Вроде бы почти стандартная деталь, а вот поди ж ты… Возможно, в попытке сэкономить вес инженеры сделали элемент слишком лёгким.

В итоге из-за необходимости укреплять и ремонтировать дефлекторы болид «Макларена» стоит в боксах куда дольше, чем хотелось бы Норрису и Пиастри. А тут ещё и боссы признаются, что новая машина получилась не только хрупкой, но и недостаточно быстрой: «Макларен» не добился поставленных задач по повышению аэродинамической эффективности. Проще говоря, аэродинамика работает недостаточно хорошо — либо не выдаёт нужный уровень прижимной силы, либо обеспечивает слишком высокое лобовое сопротивление.

Дефлекторы-винглеты стали внезапной проблемой «Макларена» Фото: Peter Fox/Getty Images

В «Макларене» заверяют, что уже давно готовят обновление ориентировочно к Гран-при Азербайджана, которое сделает MCL60 быстрее и при этом даст больше возможностей для дальнейшего развития. Ну, дай бог. Потому что если новинки не сработают, то мы вообще не удивимся увольнению нынешнего технического директора команды Джеймса Ки.

P.S. Вы спросите — а где же «Ред Булл»? Ну, а что «Ред Булл»? Чисто внешне ничего революционного, великолепная прошлогодняя машина просто стала ещё лучше. Легче, аэродинамически эффективнее, более подходящей под стиль Макса Ферстаппена. На фото «быков» мы ещё насмотримся по ходу самого сезона.