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Тест: узнайте автомобили Формулы-1 2023-го без фирменных ливрей, логотипов спонсоров и шлемов гонщиков

Тест: а вы узнаете все машины Формулы-1 2023 года без логотипов и в одном цвете?
Евгений Кустов
Тест — узнайте машины Формулы-1 без ливрей
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Реализовали мечту инженеров Ф-1 и раскрасили все болиды в чёрный.

Год назад мы уже предлагали вам пройти забавный тест и угадать все болиды Формулы-1, с которых мы удалили логотипы спонсоров, после чего раскрасили машины в один цвет. В новом тесте ваша задача становится сложнее: в сезоне-2023 болиды стали более похожими друг на друга, поскольку инженеры стали массово копировать удачные решения «Ред Булл» и «Феррари». Так остались ли машины достаточно непохожими друг на друга? Или теперь различить их окажется ещё сложнее?

Чтобы это проверить, мы попросили отдел дизайна «Чемпионата» перекрасить все болиды в один цвет (конечно, самый модный в Ф-1 — чёрный) и удалить всё, что могло бы выступить в роли подсказки. Итак, сможете ли вы определить все автомобили Формулы-1 сезона-2023?

Если у вас не грузится тест, можете пройти его по ссылке:
Угадайте болид Формулы-1 без ливреи и спонсоров.

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