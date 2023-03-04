Тест: а вы узнаете все машины Формулы-1 2023 года без логотипов и в одном цвете?

Год назад мы уже предлагали вам пройти забавный тест и угадать все болиды Формулы-1, с которых мы удалили логотипы спонсоров, после чего раскрасили машины в один цвет. В новом тесте ваша задача становится сложнее: в сезоне-2023 болиды стали более похожими друг на друга, поскольку инженеры стали массово копировать удачные решения «Ред Булл» и «Феррари». Так остались ли машины достаточно непохожими друг на друга? Или теперь различить их окажется ещё сложнее?

Чтобы это проверить, мы попросили отдел дизайна «Чемпионата» перекрасить все болиды в один цвет (конечно, самый модный в Ф-1 — чёрный) и удалить всё, что могло бы выступить в роли подсказки. Итак, сможете ли вы определить все автомобили Формулы-1 сезона-2023?

Если у вас не грузится тест, можете пройти его по ссылке:

Угадайте болид Формулы-1 без ливреи и спонсоров.