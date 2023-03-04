Тест: а вы узнаете все машины Формулы-1 2023 года без логотипов и в одном цвете?

Год назад мы уже предлагали вам пройти забавный тест и угадать все болиды Формулы-1, с которых мы удалили логотипы спонсоров, после чего раскрасили машины в один цвет. В новом тесте ваша задача становится сложнее: в сезоне-2023 болиды стали более похожими друг на друга, поскольку инженеры стали массово копировать удачные решения «Ред Булл» и «Феррари». Так остались ли машины достаточно непохожими друг на друга? Или теперь различить их окажется ещё сложнее?
Чтобы это проверить, мы попросили отдел дизайна «Чемпионата» перекрасить все болиды в один цвет (конечно, самый модный в Ф-1 — чёрный) и удалить всё, что могло бы выступить в роли подсказки. Итак, сможете ли вы определить все автомобили Формулы-1 сезона-2023?
Если у вас не грузится тест, можете пройти его по ссылке:
Угадайте болид Формулы-1 без ливреи и спонсоров.
- 4 марта 2023
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15
- 3 марта 2023
-
23:57
-
23:28
-
23:26
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:28
-
22:05
-
22:04
-
21:34
-
21:29
-
20:08
-
19:25
-
19:04
-
19:04
-
18:48
-
18:43
-
17:59
-
17:49
-
17:31
-
17:00
-
16:16
-
15:33