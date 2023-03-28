Ф-1 может потерять одного из самых талантливых пилотов. Норрису пора бежать

А начиналось так красиво…

Вот уже несколько лет мы слышим буквально из каждого угла паддока о том, что в Формуле-1 в какой-то момент собралось очень талантливое поколение пилотов, в которое входят Макс Ферстаппен, Джордж Расселл, Шарль Леклер и Ландо Норрис. И если у первой троицы из этого списка карьера складывается замечательно – с титулами или хотя бы победами в Гран-при — то вот Норрису повезло чуть меньше. И чем дальше, тем хуже.

Ландо пришёл в Формулу-1, казалось бы, уже с серебряной ложкой во рту, когда повторил путь Льюиса Хэмилтона и дебютировал в составе «Макларена». Вот только легенда оказалась всего лишь байкой о былых заслугах. На пятый год пребывания в Формуле-1 молодому Ландо досталась машина, способная заезжать на подиумы лишь однажды. Но главная проблема не только и не столько в отсутствии чемпионской машины за пять лет выступлений, сколько в том, что, судя по всему, в ближайшие годы Норрис её и не получит. «Макларен», столь стремившийся добиться прогресса, продолжает деградировать — нынешний сезон более чем показателен.

Потолок «Макларена» — вернуться в топ-5

Конечно, можно сказать, что коллектив работает на перспективу. Вот только перспективы эти, даже несмотря на ввод в эксплуатацию собственной аэродинамической трубы, весьма туманны. «Макларен» проваливает очередной юбилейный год, а вместе с ним и карьеру молодого гонщика. А мы все помним первую попытку Серхио Переса поездить в топ-команде в 2013 году, когда британцы решили построить новую машину под конец старого регламента…

Казалось бы, что мешает Норрису покинуть коллектив? Ответ прост: очень и очень многолетний контракт. Инсайдеры говорят, что Норрис может покинуть «Макларен» при одном условии — если команда займёт позицию ниже пятой в Кубке конструкторов. В этом году это вполне вероятно: позади топ-4 закрепилась «Альпин», догнать которую будет нелегко даже в случае успешной работы обновлений. Но даже при таких условиях остаётся несколько весьма неприятных для Ландо моментов.

Главный вопрос – куда уходить? Почти у всех пилотов в пелотоне действующие контракты рассчитаны до конца следующего сезона. К тому моменту «Макларен» вполне может вернуться в список топ-команд, вот только титульные перспективы и борьба за пятое место в Кубке конструкторов — разные вещи.

У Ландо три варианта, один другого «краше»

Так какие варианты сейчас есть у Ландо? Фактически их три, но ни один нельзя назвать идеальным. Первый — попробовать заполучить место в «Мерседесе», если вдруг Льюис Хэмилтон надумает не продлевать свой контракт. Но для этого звёзды должны сложиться в пользу Норриса: Хэмилтону нужно уйти из Формулы-1, а не перейти в другую команду, поскольку во втором случае его место почти наверняка займет условный Леклер или Перес (в зависимости от того, куда отправится Льюис).

Второй вариант — просто уйти из команды по окончании нынешнего сезона, воспользовавшись опцией расторжения. Да, если не получится занять место в «Мерседесе», скорее всего, ему придётся отдохнуть в 2024 году и ждать большого движения на трансферном рынке перед сезоном-2025 (а в этот момент истекает сразу девять действующих контрактов пилотов). Год в запасе – так себе вариант, однако он хотя бы заново откроет перед молодым британцем перспективы и двери, которые так усердно своими результатами закрывает перед ним «Макларен».

Третий же вариант хуже первых двух. Остаться в «Макларене» до конца 2025 года и рассчитывать на то, что вот потом ему удастся зацепиться за место в топ-команде. Вот только к тому моменту у всех пилотов в ведущих командах будут на руках контракты на несколько лет вперёд, поскольку Ландо не успеет даже на последнюю ступень того трансферного поезда, что пройдёт по Формуле-1 в конце сезона-2024. Пожалуй, в таком случае у Ландо будет оставаться только одно: продолжать идти на дно, ну или барахтаться в болоте вместе с «Маклареном», так и оставшись одним из самых перспективных, но так и не раскрывших потенциал пилотов в истории Формулы-1.