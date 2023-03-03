Алонсо выиграет гонку, Хэмилтон уйдёт из Формулы-1. 7 смелых прогнозов на новый сезон

В день старта нового сезона Формулы-1 мы по традиции собрали смелые и неочевидные, но вместе с тем вполне реальные прогнозы авторов раздела на чемпионат 2023 года.

Александр Кожевников: Ферстаппен побьёт рекорд по количеству побед за сезон

В «Ред Булл» явно подошли к новому сезону с лучшей машиной, причём превосходящей соперников гораздо больше, чем в начале прошлого года — преимущество австрийской команды над «Феррари», по ощущениям, даже выросло в сравнении с концовкой прошлого сезона. Или как минимум осталось на том же уровне.

В сезоне-2022 Ферстаппену удалось одержать 15 побед, что стало новым рекордом Формулы-1, однако, учитывая форму команды на тестах, в 2023-м не так и много факторов может помешать Максу побить собственный рекорд. Если «Феррари» и «Мерседес» в начале сезона окажутся в списке отстающих, то ничего не мешает Максу с самого начала сезона выиграть несколько гонок. А учитывая стандартный темп доработки «Ред Булл», по ходу сезона преимущество голландца над соперниками может только увеличиться. Да, никто не может полностью избежать проблем, но с такой надёжностью техники, какая была у «Ред Булл» в 2022 году, Ферстаппен отдаст пару-тройку гонок Пересу или Леклеру, а в остальных явно будет претендовать на победу.

Так что ждём в 2023 году от Макса новый рекорд — 16 и более побед за сезон.

Лев Дорогов: Расселл снова опередит Хэмилтона

Прошлый сезон стал одним из худших в жизни Хэмилтона. Семикратный чемпион впервые в карьере завершил чемпионат Ф-1 с нулём в графе «победы», а также проиграл внутрикомандную дуэль менее именитому напарнику Джорджу Расселлу. Впрочем, несмотря на поражение, Льюис чаще (но менее успешно) партнёра сражался за первое место, да и в целом чувствовал себя увереннее во второй половине сезона, когда «Мерседес» наконец-таки вернулся в группу лидеров.

Так и получается, что за рулём боеспособного «Мерседеса» бремя лидерства на себя примеряет Хэмилтон, а вот когда «серебряные стрелы» испытывают разного рода проблемы, увереннее себя чувствует уже Расселл. Исходя из результатов тестов, можно сделать вывод, что в этом сезоне для «Мерседеса» повторится прошлогодний сценарий: проблемное начало из-за не самого удачного болида и дальнейшие попытки всё исправить путём масштабных обновлений. Как показывает история, в подобных условиях Расселл смотрится сильнее Льюиса. А потому можно предположить, что вторая внутрикомандная битва британских джентльменов снова закончится в пользу Джорджа.

Льюису Хэмилтону снова придётся непросто Фото: Peter Fox/Getty Images

Максим Вершинин: Алонсо выиграет гонку на «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо претендует на звание самого скандального и, возможно, самого невезучего в плане трансферов пилота Формулы-1. Но должна же когда-то закончиться чёрная полоса в выборе команд? И, похоже, случится это в 2023 году. Делать далеко идущие выводы по трём дням предсезонных тестов глупо и неразумно, однако на то они и прогнозы, чтобы строить гипотезы. Причём самые смелые и оптимистичные для всех фанатов двукратного чемпиона.

Есть полное ощущение, что испанец под занавес своей карьеры наконец-то угадал с командой. На тестах «Астон Мартин» был быстр и надёжен, эксперты не скупились на комплименты в адрес британской команды. Естественно, за очередной титул ветеран вряд ли поборется, но вот спустя 10 лет вернуться к победам в Гран-при — почему нет? Да даже если этого и не случится, то блеснуть в отдельных гонках и вместе с этим пополнить свой банковский счёт круглой суммой — отличный вариант громко хлопнуть дверью в Формуле-1.

Лев Дорогов: Норрис покинет «Макларен» по окончании сезона

Ещё недавно союз Ландо Норриса и «Макларена» виделся чем-то надёжным и долговечным: команду полностью устраивал Ландо в качестве лидера коллектива, а британец, в свою очередь, был готов терпеливо ждать прогресса со стороны команды. Казалось бы, рабочая схема, однако любому терпению приходит конец.

Предсезонные тесты указали на проблемы болида «Макларена» с темпом и надёжностью. По слухам, от подобных раскладов Ландо был вне себя от ярости, и британца легко можно понять. Будучи одним из самых способных гонщиков пелотона, он тратит драгоценные годы своей карьеры на команду, у которой нет каких-либо предпосылок к стремительному прогрессу в ближайшее время.

Как нетрудно догадаться, именно туманное будущее «Макларена», скорее всего, и подтолкнёт Норриса к расставанию с Уокингом. Наверняка сам Ландо прекрасно понимает, что бороться за победы с «оранжевыми» у него не получится. А потому вполне вероятно, что в этом году он попытается расторгнуть контракт с «Маклареном», который действует до 2025 года. В качестве дальнейших вариантов продолжения карьеры самым очевидным видится переход в «Ред Булл». В конце этого сезона у Переса истекает контракт с «быками», и далеко не факт, что австрийцы захотят продлевать соглашение с Чеко, особенно учитывая его перепалки с Максом в прошлом году.

Виталий Крысанов: Окон и Гасли столкнутся в первых трёх Гран-при

На предсезонных тестах «Альпин» свой потенциал сильно не раскрывала: это единственная команда, не улучшившая прошлогоднее время. Но есть ощущение, что новая машина получилась что надо: на первых этапах французы могут стать как минимум четвёртой силой. В таких условиях взрывоопасная смесь Окон — Гасли уже на старт сезона выезжает с очень коротким фитилём, ведь, если ставки высоки, уступить в очной борьбе позицию принципиальному сопернику будет ещё обиднее.

Лично у меня нет сомнений, что «нормальные рабочие отношения» между двумя соотечественниками, не ладящими друг с другом ещё с картинга, дадут трещину при первой же стычке на трассе. Но вот мой ещё более смелый прогноз: Эстебан и Пьер доведут дело до контакта или даже полноценного столкновения (а вместе с тем окончательно и бесповоротно рассорятся) уже в Бахрейне, Австралии или Саудовской Аравии — в общем, ещё в «розовом» наряде от BWT. Надежда у боссов «Альпин» может быть только на то, что два пилота хотя бы в начале сезона ни разу не окажутся в гонке рядом. А там, глядишь, уже какое-никакое влияние на иерархию будут оказывать текущие результаты.

Сработается ли Эстебан Окон со своим новым напарником? Фото: Dan Istitene/Getty Images

Евгений Кустов: внутри «Хааса» снова будут скандалы

«Альпин» — не единственная команда Ф-1, внутри которой можно ждать огня по ходу нового сезона. Да, Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен уже 100500 раз прокомментировали свою прежнюю стычку в Венгрии и обшутили её. Да, эпизод и в самом деле был не слишком серьёзный, а с тех пор прошло много времени. Вот только датчанин за последние годы лишь укрепил собственную репутацию неуступчивого бойца, который будет бороться на трассе до последнего — иногда вопреки здравому смыслу.

При этом многие сотрудники «Хааса» помнят, как в своё время бились Грожан и Магнуссен, наплевав на интересы команды. Теперь у Кевина новый, ещё более опытный напарник… А вообще — я не удивлюсь, если конфликт вспыхнет не между двумя боевыми пилотами, а между одним из них и руководством команды. Есть ощущение, что Гюнтер Штайнер в роли главной звезды Drive to Survive уже практически привык к драме и нервной обстановке внутри команды и иногда чуть ли не специально делает громкие заявления и провоцирует споры. Так что можно спрогнозировать: в случае неудачных выступлений Нико или Кевина босс «Хааса» жёстко пройдётся по ним в прессе, а условный Ральф Шумахер будет это смаковать.

Максим Вершинин: Хэмилтон уйдёт из Формулы-1

Льюис Хэмилтон вроде бы на пике своей формы, не испытывает недостатка в мотивации, но есть ощущение, что сезон-2023 может стать для пока ещё семикратного чемпиона Формулы-1 последним. И поводов для принятия такого радикального решения у британца и его команды будет достаточно, как бы «Мерседес» и его подопечный ни заявляли о взаимном уважении и крепости отношений. Но контракт до сих пор не подписан, так что может случиться всякое.

После разгромного 2022 года, когда Хэмилтон не смог найти общий язык со строптивым W13 и с ходу проиграл новичку команды, немудрено, если мотивация у пилота подугаснет. Усугубить ситуацию способен и запрет Международной автофедерации на громкие заявления в ходе Гран-при (а для британца его окологоночная активность очень важна). Да и сама команда может задуматься о целесообразности продолжения отношений со своим лидером, если он второй год подряд уступит напарнику. Финансовые аппетиты у Хэмилтона очень велики, а если нет результата, то зачем платить Льюису гигантские суммы? Можно нанять молодого таланта, сэкономить деньги, а многократного чемпиона отправить на почётную пенсию бренд-амбассадора Mercedes AMG.