Наконец-то Ф-1 — топ. Среди 20 гонщиков — только таланты, никаких рентачей

Не все были лучшими в «лучшем чемпионате в мире»

«Формула-1 — вершина автоспорта, до которой доходят только лучшие». Примерно такой клишированной фразой раз за разом объясняли происходящее в главном автоспортивном чемпионате журналисты. Но так ли это было на самом деле? Скорее нет, чем да. Из года в год в пелотоне обнаруживались «самородки», глядя на которых появлялся вопрос — а за какие заслуги он вообще оказался в Формуле-1? И ответ чаще всего был максимально прост: благодаря толстому кошельку, и неважно, своему, отца, государства или частных спонсоров. В Формуле-1 можно было купить всё, даже место боевого гонщика.

Разумеется, с развитием любого вида спорта федерации стремятся бороться с теми или иными лазейками, позволяющими получить место, которое должно доставаться за спортивные достижения, а не за бизнес семьи. Примерно так в чемпионате появилась система суперлицензии. Да, она далеко не идеальна (чего только стоит начисление очков за IndyCar или, например, NASCAR). Однако, как показывает практика, всё же работает.

Дело, правда, не только в системе суперлицензии от ФИА — она заработала достаточно давно. Крайне важен и новый финансовый регламент Формулы-1. Команды стали зарабатывать больше и тратить намного меньше, что позволило коллективам не искать пилотов с богатым папой на стороне, а присматриваться к действительно талантливым гонщикам.

Сезон-2023 доказывает, что система ФИА работает

Без сомнения, именно сезон-2023 можно назвать моментом, когда в пелотоне собрались 20 по-настоящему талантливых пилотов. Единственный, относительно кого могут возникнуть какие-то споры — это Лэнс Стролл, однако даже канадец пусть и пользуется привилегиями своего статуса сына владельца команды, но не выглядит нелепо на фоне своих соперников.

Пожалуй, последним откровенным рента-драйвером в Формуле-1 был Николас Латифи, однако даже он периодически показывал проблески действительно хороших выступлений, хоть и был объективно слабее всех остальных пилотов пелотона. Сейчас же ситуация изменилась.

Николас Латифи – последний рента-драйвер Формулы-1 Фото: Eric Alonso/Getty Images

Из всей троицы пилотов, что пришли в этом году в чемпионат, вопросы возникали только относительно Логана Сарджента. Оскар Пиастри в принципе считается невероятно талантливым пилотом (о чём тут говорить, если из-за него поссорились две команды), а Ник де Врис не просто так является первым голландским чемпионом мира в сериях с открытыми колёсами.

Новички превосходят все ожидания

Последний на данный момент Гран-при в Саудовской Аравии подтвердил: новички – на уровне. Де Врис пока выглядит как слабое звено среди троицы дебютантов, но можно не сомневаться, что, как только Ник разберётся с тем, как ведёт себя невероятно странный болид «Альфа Таури», он ещё проявит себя.

Пиастри в Джидде и вовсе выдал невероятное выступление, от которого у Ландо Норриса явно зашевелились волосы. Оскар поставил под сомнение звание Норриса как быстрейшего гонщика команды (хотя, откровенно говоря, Норрис сейчас несколько потерял мотивацию на фоне проблем «Макларена»). Австралиец выдал нереальную квалификацию, а затем и в гонке показал себя весьма крепким пилотом, проехав почти всю дистанцию на одном комплекте шин и одолев Норриса.

А что же Сарджент? Можно сколько угодно скептически относиться к американцу, который чуть ли не единственный во всём пелотоне не отметился какими-то запредельными выступлениями в младших сериях. Однако Логан уже успел доказать, что скорость у него есть, причём на фоне весьма крепкого Алекса Албона. Да, Сардженту не хватает стабильности, но это только пока. Если стабильность можно обрести с опытом, то скорость во многом определяется именно природными навыками, а они у пилота из США однозначно присутствуют.

Пелотон Формулы-1 сезона-2023 показывает, что работа по продвижению талантливых гонщиков в чемпионат принесла плоды. Лестница ФИА наконец-то заработала должным образом. Впервые в новейшей истории мы можем смотреть на сражение 20 действительно сильных гонщиков, которые находятся в Формуле-1 по делу. Правда, без хейта и ошибок какого-нибудь рентача стало немного скучнее, но лучше уж так, чем если бы какой-то талант не попал в чемпионат из-за собственного безденежья.