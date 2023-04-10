Сейчас решается, сможет ли «Уильямс» снова стать великим в Формуле-1. 4 главных момента

Прошедшие уикенды показали, что легендарная команда Ф-1 «Уильямс» смогла ещё немного подтянуться к соперникам и не является явным аутсайдером чемпионата. Уже в Сахире Александер Албон заработал первые очки, а в Мельбурне без аварии мог подняться ещё выше. Но радоваться хорошим результатам рано: команда всё равно остаётся фаворитом в «борьбе» за последнее место. Мы выделили несколько основных моментов, решение которых оставит трудные времена команды в прошлом.

Силовая установка и компоненты

К 2026 году «Мерседесу» придётся сократить число клиентов: новый регламент разрешает мотористам поставлять двигатели не более чем трём командам, включая заводскую. В этой ситуации «Уильямс» находится в слабой позиции относительно других клиентов немцев. Поэтому неудивительно, что Джеймс Ваулз уже сейчас заговорил о смене моториста.

В ближайшем будущем команде нужно принять правильное решение относительно силовой установки. Хороших условий мало: контракты с «Ауди» и «Мерседесом» стоят дорого, при этом предугадать уровень силовой установки новичков невозможно. «Феррари» не хватает надёжности, а о возможностях «Ред Булл» ничего не известно. От отношений с «Хондой» британцы уже отказались сами. А вот контракт с «Рено» может оказаться подходящим: французская силовая установка почти догнала своих конкурентов по мощности, а в новом сезоне у неё не возникло проблем с надёжностью. К тому же «Уильямс» может получить неплохую скидку из-за общей истории.

От решений Джеймса Ваулза зависит будущее «Уильямса» Фото: Peter Fox/Getty Images

Сейчас «Уильямс» закупает у «Мерседеса» коробку передач и элементы задней подвески. Переход на чужие компоненты был вынужденной мерой с точки зрения экономии. Но в команде признались, что покупка деталей влияет на понимание аэродинамики болида и способствует потере внутренних знаний их производства. И в перспективе это серьёзная проблема, если мечты «Уильямса» не ограничиваются ролью середняка.

Угадать хорошего партнёра с прицелом на 2026 год будет крайне сложно, ведь неизвестно, у кого какой прогресс будет на самом деле. А детали контракта покажут готовность команды к производству собственных компонентов. Но вполне возможно, что бюджета хватит только на покупку полного пакета у поставщика силовой установки.

Кадровые перестановки

Нестабильность кадрового состава в «Уильямсе» сильно мешает команде. После ухода Франсуа-Ксавье Демезона и Дэвида Уитера места технического директора и руководителя аэродинамического отдела до сих пор пустуют. Но новый босс Джеймс Ваулз не спешит с назначениями — и он прав.

Найти правильных людей важно. Помним, что отсутствие опыта работы Демезона в Ф-1 отразилось как на месте команды в зачёте, так и на внутренней атмосфере. По слухам, работа технического босса была встречена недовольством со стороны других сотрудников. Для «Уильямса» важно найти новых людей на эти места именно в Формуле-1. И упор стоит сделать на молодых специалистов и «нераскрученных» инженеров.

Сейчас штаб команды постепенно пополняется новыми лицами. Доктор Марко отметил, что вместе с Ваулзом в «Уильямс» перешли некоторые инженеры «Мерседеса». Появление новых сотрудников в боксах и в Гроуве должно помочь «расконсервировать» команду: руководству важно делать упор на новый взгляд, стабильную структуру и хорошо выстроенную коммуникацию.

Изменения в регламенте Ф-1

Не только внутренние проблемы мешают команде. По словам Ваулза, чтобы войти в тройку лидеров, «Уильямсу» понадобится содействие со стороны самой Формулы-1. Парадокс: действующие ограничения на аэродинамические испытания и ограничения бюджета мешают развиваться не только топам, но и аутсайдерам.

Ваулз объяснил, что из-за безденежья в конце 2010-х «Уильямс» не развивал базу, и на ней отсутствуют важные элементы инфраструктуры, которыми располагают все лидеры. Причём эти системы нельзя улучшить без превышения годового лимита расходов. Да, в финансовом регламенте есть исключения для затрат на строительство новых баз и новых аэродинамических труб, но затраты на инфраструктуру попадают под лимит. Именно это и является проблемой, ведь не будешь же ты увольнять кучу сотрудников или полностью отказываться от обновлений болида.

Есть хорошие новости: на последнем заседании Комиссии Формулы-1 команды в целом согласовали поправки к экономическим правилам чемпионата, которые позволят середнякам и аутсайдерам развивать инфраструктуру. Но решения ещё нужно утвердить, плюс «Уильямсу» понадобится несколько лет на улучшение базы.

Финансовая стабильность

В конце концов мы приходим к фактору, без которого никуда: у «Уильямса» всё ещё нет денег. Ну как нет… Средств, вложенных новыми владельцами из Dorilton, хватило для уплаты долгов, стабилизации команды и небольших улучшений. Но до сих пор «Уильямс» и близко не располагает возможностями не то что лидеров, а даже богатых середняков. Не обманывайтесь, что команда близка к планке лимита: конкуренты уверенно пробивают её за счёт зарплат гонщиков и топ-инженеров, а также ряда других исключений, так что на деле разрыв всё ещё велик.

Спонсорских логотипов на болидах «Уильямса» откровенно мало Фото: Peter Fox/Getty Images

Средства для большего прогресса нужно искать в лице спонсоров. Сейчас ливрея «Уильямса», мягко говоря, не пестрит наклейками, а размер тех, что есть, говорит об относительно скромных вложениях. Правда, есть и хорошие новости: недавно команда договорилась с криптовалютной компанией Kraken и назначила нового коммерческого директора. Пол Асенсио до этого работал в UFC и бейсбольном клубе «Нью-Йорк Метс» — солидное резюме. Ждём результатов, на которые, впрочем, потребуется время.

Средства, вырученные от коммерческих партнёрств, позволят команде расширить свои возможности. В этом ключе и контракт с Логаном Сарджентом может оказаться успешным: вслед за американским пилотом подтянутся и американские спонсоры.

Итог

Все решения, принимаемые в «Уильямсе» сейчас, имеют долгосрочную перспективу и нацелены на реформы в Ф-1 в 2026 году. Новый регламент станет моментом, когда «Уильямс» получит шанс для настоящего рывка. Но только в том случае, если к тому моменту у британцев будут сработавшийся и успешный технический штаб, обновлённая база, новые спонсоры и, конечно, деньги. Задачи, стоящие перед Джеймсом Ваулзом, понятны, и уже условно через год мы сможем оценить, получается ли у «Уильямса» заложить фундамент.