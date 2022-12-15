Босс довёл команду Ф-1 придирками — и его уволили! Легенда гонок ещё пожалеет

На этой неделе Формулу-1 сотрясла целая серия отставок (и назначений) руководителей команд. Так, в один день в «Феррари» объявили о приходе Фредерика Вассёра на место Маттиа Бинотто, в «Макларене» Андреа Стелла стал руководителем вместо Андреаса Зайдля — он возглавит всю группу компаний «Заубер» (пока «Альфа Ромео», в будущем — «Ауди»), ну а до кучи «Уильямс» покинули Йост Капито и его ставленник Франсуа-Ксавье Демезон.

Уход последних двоих из Гроува вызвал, пожалуй, наибольшие вопросы. Всё-таки Вассёра в Маранелло ждали, переход Зайдля в стан «Ауди» выглядит логичным, а в «Макларене» мгновенно закрыли образовавшуюся вакансию — значит, были готовы. Но почему вдруг из «Уильямса» ушёл руководитель, да ещё и одновременно с техническим директором?

Для английского журналиста Криса Медланда отставка Капито большим сюрпризом не стала — на страницах Motor Sport Magazine он поделился несколькими историями из паддока, и, оказывается, руководителя сняли за весьма эксцентричное поведение. И тем не менее далеко не в Гроуве рады его уходу…

Методы Йоста

Со слов Медланда, каждая пятница гоночного уикенда начиналась в команде с общей летучки — и заканчиваться она неизменно должна была кричалкой. «Let’s go», — заводил босс, «Racing» — отвечала команда. И когда на этапе в Имоле часть сотрудников из-за пробок и непогоды на эту летучку не успела, Капито, со слов журналиста, посчитал, что подчинённые его не уважают.

Медланд также вспоминает историю, когда Йост, будучи не в настроении, опаздывал на интервью. И затем вовсе его отменил по надуманному поводу: руководитель команды счёл журналиста не готовым, потому что тот… общался с представителем пресс-службы, а не молча стоял и ждал.

Ещё один эпизод из материала касается этапа в Майами. В квалификации Албон и Латифи были самыми медленными, и разъярённый Капито прервал брифинг инженеров, чтобы запретить всей команде посещать вечеринку владельцев из «Дорилтона» в воскресенье вечером.

Механики «Уильямса» во время Гран-при Майами Фото: williamsf1.com

На следующий день Албон провёл великолепную гонку, прорвался на девятое место и принёс «Уильямсу» лучший финиш в сезоне. Босс смягчился и заявил, что угроза была в силе лишь в том случае, если команда не наберёт очков. Однако на вечеринку всё равно пошли лишь немногие. И, как утверждает Медланд, в «Дорилтоне» подход Капито к управлению персоналом не оценили.

Наконец, ещё одна претензия к Капито в том, что по его инициативе с машин сняли наклейки фонда Айртона Сенны — не уведомив организацию. «Мы, безусловно, чтим Айртона, ему посвящена экспозиция в нашем музее, однако мы вступаем в новую эру и должны смотреть в будущее. Нет смысла размахивать везде буквой S и напоминать пилотам о произошедшем», — объяснял исчезновение стикеров на презентации FW44 в феврале 2022-го Йост. По слухам, он также настоял на том, чтобы снять с моторхоумов наклейки в честь Фрэнка Уильямса.

Так или иначе, в команде назревал конфликт, и в «Дорилтоне» разрешили его увольнением Капито. Вслед за которым последовал и его соратник по «Фольксвагену» Франсуа-Ксавье Демезон — его назначению в 2021-м изначально были не рады, и в команде он считался человеком Капито.

Справился ли Капито?

Капито проработал в «Уильямсе» лишь два сезона. До этого он прежде всего был известен как архитектор триумфа «Фольсквагена» в чемпионате мира по ралли — «Уильямс» был в руинах, и предполагалось, что Йост со своим опытом сможет построить команду с нуля.

К тому моменту, когда Капито пришёл в «Уильямс», команда была на дне: ни одного очка и уверенное последнее место Кубка конструкторов в сезоне-2020. Это при Капито Расселл помогал Латифи, когда они финишировали седьмым и восьмым на Гран-при Венгрии 2021-го — до того дня машины «Уильямса» три с половиной года так высоко не поднимались. Сезон-2021 команда закончила на восьмом месте Кубка конструкторов — её лучший результат после провала 2018 года.

В 2022-м Гроув вновь рухнул в конец турнирной таблицы, и тем не менее было бы некорректно утверждать, что «Уильямс» топчется на месте. Так, в сезоне-2020 — до прихода Капито — средний результат Расселла в квалификации был 14,62, в 2021-м этот показатель вырос до 12,83, а в 2022-м Албон сумел даже превзойти его — 12,76.

Алекс Албон и Йост Капито Фото: williamsf1.com

По чистой скорости и результатам квалификаций «Уильямс» образца 2022 года был сильнейшим за последние три сезона. Капито лично не разрабатывал машины ни для «Фольксвагена», ни для «Уильямса», однако он в меру своего опыта и имеющихся ресурсов должен был выстроить систему управления. И прогресс был: в 2020-м в Гроуве могли только мечтать о такой гонке, какую де Врис провёл в Монце.



В каком-то смысле можно понять руководителя команды Формулы-1, сотрудники которой в пятницу — в день Гран-при! — опаздывают на работу. И, возможно, есть некая педагогическая логика в запрете вечеринок, если вы — последние. Например, новость о том, что сотрудникам «Феррари» на год вперёд запрещены любые вечеринки, выглядела бы не так странно…

«Да, он причудливый, но у него правильное видение, — цитирует ещё одного представителя команды Медланд. — Но если вы считаете, что проблема «Уильямса» в Йосте, то просто понятия не имеете о происходящем». Так или иначе, Капито не сумел завоевать абсолютного авторитета в команде и покидает её, но своё дело Йост, насколько успел, сделал: команда в лучшем состоянии, чем он её принял. Ну а кричалки и наклейки? Так сработало же!