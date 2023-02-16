В Формулу-1 больше не попадут молодые пилоты. А что случилось?

Благодаря стараниям ФИА в серию пришла стабильность: команды смогли увеличить свою прибыль, а их возможности выравниваются. Но из-за этого неожиданно возникла новая проблема: никто не хочет приглашать юниоров. Устраивайтесь поудобнее, а мы объясним, кто и как закручивает гайки в Ф-1 для юных талантов.

Рента-драйверам вход воспрещён

Оказалось, что лимит бюджетов негативно сказывается на будущем юниоров. Разницу в расходах между командами свели к нулю, и стало понятно, что коллективы теперь не так сильно нуждаются в спонсорской поддержке или в деньгах от топ-команд, за счёт которых в Формулу обычно попадали пилоты.

У коллективов есть всё, чтобы работать на результат. И поэтому они хотят видеть у себя опытных пилотов, которые не будут разбивать болиды и занимать последние места в зачёте. И, конечно, никто не хочет тратить свои ресурсы на молодёжь. А на крайний случай у каждой команды есть собственный «Нико Хюлькенберг» – быть может, не самый талантливый или успешный, но более-менее опытный гонщик.

Проклятие академии

Команды хотят помочь молодняку, продвигая свои академии. Но тушуются, когда речь заходит о боевых местах. За примерами далеко ходить не надо. В «Альпин» долго держали в запасе Оскара Пиастри, и это привело к скандалу. Джека Дуэна ждёт такая же судьба. В «Феррари» оставили своих последних вице-чемпионов Формулы-2 Роберта Шварцмана и Каллума Айлотта вообще без мест.

В «Ред Булл» своих многочисленных слушателей держат в молодёжных сериях, а вместо молодого Лиама Лоусона сажают в «Альфа Таури» «ветерана» со стороны Ника де Вриса. «Заубер» также не спешит продвигать Тео Пуршера, а академия «Астон Мартин» готова принять деньги от спонсоров Филипе Друговича, но вряд ли подарит ему место.

После чемпионства в Формуле-2 бразильцу ничего не осталось, кроме как вступить в их академию и стать резервистом. Перспективы даже у самых известных и успешных юниоров, мягко говоря, не очень.

Пятничная формальность

В ФИА сделали жест доброй воли и обязали команды по ходу сезона сажать в свои болиды новичков. По новому правилу молодые пилоты должны принять участие в двух пятничных тренировках. Но приглашение молодёжи оказалось формальностью.

Команды продолжают искать способы «смухлевать». Помним пример Гуаньюя Чжоу, которого «Альфа Ромео» ловко выставила в качестве своего первого новичка на самой первой практике сезона? Швейцарцы обошли правило, ведь на тот момент китаец ещё не провёл ни одного боевого Гран-при.

Парадокс Чжоу в Бахрейне: уже боевой пилот, но ещё потенциальный новичок Фото: Lars Baron/Getty Images

Считалось, что с помощью практик юниоры могут заинтересовать руководство и даже подписать контракты. Но почти все тренировки были назначены командами на конец сезона. На время, когда уже все места заняты.

Практики стали полностью имиджевым мероприятием. О том, что на них пилоты покажут реальную скорость, речи нет. Это понимают и сами команды, поэтому выдают (как это было в Мексике) молодняку самые жёсткие шины и заставляют что-нибудь тестировать. Главная задача — не проявить себя, а, грубо говоря, ничего не сломать.

Требуемый опыт работы: 5–10 лет

Есть другие возможности, на которых юниоры могут накатать куда больше реального опыта: это обычные и молодёжные тесты, дни съёмок. В эти дни команды работают только на своих подопечных. Но и там среди участников могут значиться совсем не юные дарования. Помните, как на молодёжные тесты протащили таких «юнцов», как Кубица и Алонсо? Что уж говорить про официальные предсезонные тесты, где точно нет времени для молодёжи.

В паддоке многие критиковали решение Гюнтера Штайнера заменить Шумахера на Хюлькенберга. Но австриец очень чётко обозначил свою позицию: «На рынке присутствовал свободный гонщик с десятилетним опытом, который знает, как вести команду вперёд. Именно поэтому мы приняли такое решение». И сомневаюсь, что любая другая команда поступила бы иначе.

Контрактов не будет

Для юниоров наступает сложное время. Оскару Пиастри и Логану Сардженту повезло – они успели занять последние места в конюшнях. И новых, судя по всему, может не появиться ни в конце этого сезона, ни следующего.

В 2023 году истечёт срок у семи контрактов. Джорджа Расселла в «Мерседесе» точно не упустят. Но вот Льюис Хэмилтон может уйти. И его место точно займёт кто-то известный в паддоке. Например, Ландо Норрис.

Даже если Хэмилтон вдруг освободит место, то явно не для юниора Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ещё под вопросом в теории остаются места Чжоу, Цуноды, Магнуссена, Албона и Сарджента. Но в «Заубере» и «Альфа Таури» будут больше заинтересованы в Мике Шумахере, чем в новичке. А если доктор Марко сможет вновь переубедить Франца Тоста насчёт немца, то на место Юки советник пристроит кого-то из академии «быков». Если же Джеймс Ваулз сможет поднять «Уильямс» с колен, то «Альфа Таури» окажется единственной командой, готовой взять юниора.

Путь для молодёжи в Формулу-1 захлопнулся в конце прошлого сезона. Юным дарованиям остаётся только ждать очередных попыток ФИА «починить» систему, появления новых команд или момента, пока вечно молодой Алонсо не решит уйти на пенсию. И ждать придётся очень и очень долго.