Ставка «Ред Булл» провалилась? Первые впечатления от трёх новичков Формулы-1

После этапа в Австралии чемпионат Формулы-1 встал на паузу длиной в месяц. Стало быть, самое время очень аккуратно подвести итоги старта сезона-2023. Сегодня речь пойдёт о новичках этого чемпионата: попробуем оценить, насколько удачно Оскар Пиастри, Логан Сарджент и Ник де Врис дебютировали в «Королевских гонках».

Пиастри — действительно талант. Опередил Норриса уже на втором этапе

Самым ожидаемым дебютантом этого сезона по праву считался Оскар Пиастри. Молодой австралиец с первой попытки выиграл чемпионаты Ф-3 и Ф-2, тем самым утвердившись в статусе главного таланта поколения. Также прибавил известности Пиастри и его скандальный переход из «Альпин» в «Макларен». Регалии Оскара вкупе с его самоуверенным разрывом с «Альпин» автоматически создали огромные ожидания от пилота. Иными словами, у Пиастри просто нет права на провал.

В случае неудачи на старте сезона Пиастри могло бы оправдать отсутствие соревновательной практики в прошлом году, но, к счастью для Оскара, подобные доводы ему не пригодились. По итогам трёх стартовых этапов впечатление он произвёл неплохое.

Поначалу, правда, австралиец демонстрировал достаточно нервный пилотаж, допуская необязательные ошибки на первом этапе в Бахрейне. Дебютную квалификацию в Ф-1 Пиастри закончил 18-м, уступив не только своему напарнику (это более чем простительно), но и такому же новичку Логану Сардженту, который, к слову, располагает менее конкурентоспособной техникой. Что касается первой гонки, то с ней всё сложнее: «Макларен» Оскара продержался только 13 кругов – недостаточно для того, чтобы делать какие-либо выводы о работе пилота.

А вот уже на следующем этапе в Саудовской Аравии Пиастри преподнёс первый приятный сюрприз, прорвавшись в третий сегмент квалификации (девятое место), в то время как Ландо Норрис остался лишь 19-м. К сожалению, хорошую квалификацию Оскару не удалось конвертировать в первые набранные очки: в стартовой толкотне он сломал переднее антикрыло об «Альпин» Пьера Гасли. Вынужденный пит-стоп в начале гонки отбросил новичка «Макларена» в конец пелотона, где он и провёл остаток заезда. Впрочем, небольшой повод для радости своим персональным болельщикам Оскар всё же подарил: под конец гонки ему удалось опередить своего главного соперника в этом сезоне – Ландо Норриса. Таким образом, австралиец впервые полностью превзошёл напарника в рамках отдельно взятого Гран-при.

Оскар Пиастри не заставил «Макларен» жалеть о своём выборе Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Именно гоночный уикенд в Джидде на сегодняшний день можно назвать лучшим в исполнении Пиастри в Ф-1. Да, в домашней гонке на «Альберт-Парке» он завоевал свои первые очки, но признаем очевидное: восьмым австралиец финишировал исключительно благодаря хаосу после финального рестарта. К тому же Оскар смотрелся слабее напарника на протяжении всего гоночного уикенда – Норрис финишировал шестым и, в отличие от напарника, преодолел первый сегмент квалификации.

В целом стартовый отрезок сезона в исполнении Пиастри можно оценить на твёрдую четвёрку. Молодой австралиец не проваливается на фоне напарника, а местами и вовсе смотрится лучше, да и вообще достаточно удачно справляется с непростой адаптацией к Формуле-1. Уже сегодня Пиастри выглядит лучше прошлогодней версии Даниэля Риккардо, и, что важно – Оскар, в отличие от возрастного соотечественника, будет прогрессировать и дальше. А потому можно сделать вывод, что в «Макларене» точно не ошиблись, отдав предпочтение австралийскому новичку.

Сарджент выдал мощный старт, но затем начал допускать нелепые ошибки

В отличие от Пиастри, другой дебютант Логан Сарджент выдал яркий перформанс уже в первой гонке сезона. В дебютной квалификации американцу обидной малости не хватило для прохода во второй сегмент: показал ровно такое время, как Ландо Норрис, но дальше прошёл пилот «Макларена», так как установил свой быстрый круг раньше. Продолжил удивлять Сарджент и в воскресенье: отыграл на старте три позиции, не допустил ни одной серьёзной ошибки и закончил гонку на 12-й позиции. Учитывая возможности «Уильямса», это был просто отличный дебют.

К сожалению, в дальнейшем Логану не удалось поддержать заданный уровень. В Джидде он не смог проехать ни одного боевого круга в квалификации, то нарушая границы трассы, то допуская грубые ошибки. В воскресенье Сарджент взял себя в руки, завершив заезд без происшествий. Однако уже в следующей гонке на «Альберт-Парк» новичок «Уильямса» снова начал чудить: на рестарте он протаранил «Альфа Таури» Ника де Вриса.

Несмотря на не самое удачное начало сезона, Сарджент не сказать чтобы особо разочаровал. Да, Логану пока что не хватает стабильности и хладнокровия, но, как показывает тот же этап в Бахрейне, он точно не обделён скоростью. Если отбросить откровенные фейлы в исполнении американского пилота, то впечатление он произвёл достаточно неплохое. Но только в конце сезона окончательно станет ясно: ошибки а-ля «вынос де Вриса» – это скорее случайность или тенденция.

Дебют де Вриса — сплошной пессимизм

А вот кто точно разочаровал на старте сезона, так это Ник де Врис. Справедливости ради стоит отметить, что против голландца сыграл его потрясающий дебют в прошлом сезоне с попаданием в очки на Гран-при в Монце. Именно итальянские подвиги де Вриса во многом убедили доктора Марко подписать возрастного дебютанта на позицию боевого пилота «Альфа Таури». В какой-то степени можно сказать, что де Врис представлял собой «кота в мешке». Всё-таки одна удачно проведённая гонка отнюдь не гарантирует, что пилот будет так же хорош на длинной дистанции.

По прошествии трёх этапов именно де Врис произвёл самое слабое впечатление среди новичков этого сезона. Да, Пиастри и Сарджент тоже неидеальны и допускали свойственные дебютантам ошибки, но в то же время они давали поводы говорить о себе в позитивном ключе (особенно Пиастри). Что же до новичка «Альфа Таури», то голландец плюс-минус одинаково невзрачно провёл все три этапа, раз за разом без шансов проигрывая Юки Цуноде.

Если де Врис продолжит в том же духе, то с вероятностью 99% в конце сезона доктор Марко укажет ему на дверь. Всё-таки одна из основных задач «Альфа Таури» – подготовка гонщиков для главной команды «быков». И если в де Врисе не увидят потенциального пилота «Ред Булл», с ним придётся попрощаться. Тем более что в юниорской программе «тауриновых» состоит целая плеяда молодых талантов. «Ред Булл» будет из кого выбирать, комплектуя пилотский состав «Альфа Таури» на следующий сезон. Поэтому, если де Врис планирует остаться в команде, ему придётся прогрессировать семимильными шагами. И начинать нужно уже со следующего этапа в Баку.