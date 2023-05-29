Страшный инцидент на «Инди-500»: болельщики чудом избежали смертельного удара колесом

В воскресенье, 28 мая, в штате Индиана состоялась самая престижная в США и самая посещаемая в мире гонка — «500 миль Индианаполиса». В заключительной фазе гонки произошли сразу три аварии, и по ходу одной из них колесо, оторвавшееся от машины Кайла Кирквуда, перелетело через защитную сетку и лишь чудом никого не убило.
Все подробности мясорубки последних кругов «пятисотки» — в обзоре «Чемпионата».
Розенквист сносит Кирквуда
Цепочка аварий началась с вылета Феликса Розенквиста. Швед, шедший в лидирующей группе, на мгновение замешкался в грязном воздухе, выехал на грязную внешнюю траекторию и зацепил стену. Гонщик пытался отловить машину, но от удара подвеску погнуло, и в конце концов болид бросило поперёк трассы. В этот момент мимо на высокой скорости шёл Кайл Кирквуд — у него не было времени среагировать на угрозу и избежать удара.
Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.
Контакт произошёл по касательной, но на огромной скорости — заднее колесо с автомобиля Кирквуда оторвало и с такой скоростью подбросило в воздух, что оно перелетело ограждения и пролетело в считаных метрах от трибуны. Обошлось: в итоге пострадали лишь машины на парковке рядом с трибуной. Произойди столкновение чуть ближе к линии старта-финиша, колесо неминуемо оказалось бы на трибунах, а гонка завершилась бы трагедией.
Винить организаторов мы не будем: чтобы поймать улетевшее в таком месте колесо, необходима сетка, как купол закрывающая весь овал. Вылет колеса под таким углом — редкое стечение обстоятельств. В то же время не невозможное, а потому владельцам трассы, вероятно, придётся что-то придумать, чтобы защитить зрителей в подобных ситуациях в будущем.
Машина, в которую прилетело колесо Кирквуда
Фото: twitter.com/AndrewKossack
О’Уорд сцепился с Эрикссоном
После схода Розенквиста в лидеры гонки вырвался другой гонщик «Макларена» Патрисио О’Уорд, но вскоре и он угодил в зрелищную аварию. О’Уорд лидировал на рестарте, однако в первом повороте пропустил блестяще разогнавшегося Джозефа Ньюгардена и попытался внутри поворота удержаться бок о бок с Маркусом Эрикссоном, однако произошло касание, и машина Патрисио на огромной скорости вылетела в отбойник.
«Мне кажется, я был слишком добр на трассе. И в следующий раз он отправится со мной, — заявил О’Уорд, покинув медцентр после обследования. — Я был слишком добр — сместился прямо к апрону, и он продолжил меня выдавливать. Я этого не забуду». Отметим, что мексиканец в этом году ещё не побеждал. На первом этапе он потерял второе место из-за сбоя двигателя, а на втором — потерял шанс атаковать Ньюгардена в борьбе за победу из-за жёлтых флагов.
Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.
И это была не последняя авария за день — на рестарте за четыре круга до финиша в глубине пелотона Эд Карпентер, Грэм Рейхол и Бенджамин Педерсен на разобрались в движениях друг друга и спровоцировали завал уже на стартовой прямой. В конце концов судьбу гонки определил рестарт за один круг до финиша: Джозеф Ньюгарден прошёл Маркуса Эрикссона и впервые в карьере выиграл «500 миль Индианаполиса».
«Я так благодарен этому месту, оно невероятное, независимо от того, где ты — в машине или на трибунах, — с трудом сдерживал слёзы двукратный чемпион. — Все спрашивали, когда же ты наконец выиграешь «500 миль Индианаполиса», и я знал, что мы можем, и огромное всей команде спасибо за эту победу. Целый месяц мы шли к этому — к этому моменту, и это потрясающе».
Эрикссон после финиша заявил, что недоволен решением дирекции дать рестарт за один круг до конца гонки — швед посчитал, что оно было неспортивным и лишило его победы. «Мне кажется небезопасным давать рестарт, когда у нас холодные шины после одного круга выезда из боксов, — сказал Маркус, имея в виду, что финишировать следовало под жёлтыми флагами. — Считаю, что это нечестно, гонка должна была закончиться не так».
Борьба за титул началась
Хотя в этом году в IndyCar отказались от начисления двойных очков в «500 милях Индианаполиса», следить за борьбой в чемпионате в США традиционно начинают лишь после этой гонки. На данный момент в турнирной таблице определились четыре лидера, и особняком стоит Алекс Палоу, который оторвался на 20 очков.
Именно из-за Палоу в прошлом году судились «Ганасси» и «Макларен», и контракт экс-чемпиона с его нынешней командой закончится в конце года. Никто не сомневается, что Алекс окажется именно в «Макларене», так что под занавес сотрудничества с коллективом, который помог испанцу перезапустить карьеру, взять второй титул было бы красивым достижением.
Ближе всех к Палоу сейчас Маркус Эрикссон. Швед ещё в прошлом году показал, что набрался скорости, а теперь стремится включиться в борьбу за титул за счёт стабильности. Чистой скорости Эрикссону хватает не всегда, но только ему и Палоу удалось завершить все шесть первых гонок сезона в топ-10.
Джозеф Ньюгарден после победы в Индианаполисе вышел на четвёртое место, но отстаёт от лидера на 37 очков. Впрочем, идущий пятым Скотт Диксон уступает ещё больше — 57, однако обоих чемпионов пока рано списывать со счетов. В случае успеха в ближайших гонках включиться в сражение за титул может и Роман Грожан — он занимает восьмое место и является лучшим пилотом «Андретти» в турнирной таблице.
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 219 очков.
2. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 199.
3. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 185.
4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 182.
5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 162.
6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 149.
7. Александер Росси (Arrow McLaren) — 145.
8. Ромен Грожан (Andretti Autosport) — 139.
9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 131.
10. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 130.
Новый старый Гран-при Детройта
Сезон IndyCar продолжится уже через неделю — 4 июня состоится уличный Гран-при Детройта. Гонка, отметим, пройдёт на отреставрированной трассе вокруг «Ренессанс Центра», которая в 1980-х годах принимала Гран-при Формулы-1. Там, например, трижды побеждал Айртон Сенна, а в 1989 и 1991 годах, когда гонка входила в зачёт серии CART, здесь первенствовал Эмерсон Фиттипальди. Правда, с тех пор трасса 30 лет не использовалась и только сейчас возвращается в календарь.
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