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На финише «500 миль Индианаполиса» IndyCar произошли три аварии подряд

На финише «500 миль Индианаполиса» IndyCar произошли три аварии подряд
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Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден впервые в карьере выиграл «500 миль Индианаполиса» — самую престижную гонку американской серии IndyCar. Для двукратного чемпиона это первая победа в «Инди-500» и 27-я за всю карьеру в IndyCar — по этому показателю он занимает третье место в истории первенства.

Первые 60 кругов в гонке доминировали сменявшие друг друга в лидерах гонщик «Ганасси» Алекс Палоу и Ринус Викей из команды «Карпентер», однако на середине дистанции во время массовых пит-стопов между ними произошёл контакт.

Викея занесло, когда он выезжал от своих механиков, и бросило прямо в машину испанца, стоявшего по соседству на пит-лейне. Палоу пришлось лишний раз заезжать в боксы, но он вскоре вернулся в топ-10, а Викей получил штрафной проезд по пит-лейну и выпал из борьбы за победу.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC. https://www.youtube.com/@MotorsportsonNBC/videos

Ещё одно столкновение на пит-лейне произошло на 133-м круге — механики «Андретти» выпустили Колтона Херту в тот момент, когда рядом проезжал его партнёр по команде Ромен Грожан. Оба продолжили гонку, однако на 150-м круге Грожан во втором повороте боком влетел в стену и сошёл с дистанции.

Одна из крупнейших аварий произошла за 17 кругов до финиша. Сражавшийся за победу Феликс Розенквист из «Макларена» зацепил стену задней частью машины, потерял над ней контроль и развернул Кайла Кирквуда. Из-за контакта от машины последнего оторвало колесо, а сам болид полетел в заграждения, перевернулся после удара о них и рухнул на асфальт днищем вверх. Гонщик не пострадал и покинул кокпит с помощью маршалов, а заезд на некоторое время прервали красными флагами.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

На рестарте за восемь кругов до финиша пелотон возглавил другой пилот «Макларена» — Патрисио О’Уорд, но в первом же повороте в лидеры с третьего места прорвался Джозеф Ньюгарден. Затем в атаку на мексиканца пошёл Маркус Эрикссон, О’Уорд ушёл максимально глубоко внутрь поворота, но между машинами произошёл лёгкий контакт, однако Пато на огромной скорости выбросило в отбойник. Гонку во второй раз прервали красными флагами.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

Следующий рестарт был дан за четыре круга до финиша, но ещё до линии начала круга произошла очередная авария: в глубине пелотона столкнулись Эд Карпентер, Грэм Рейхол и Бенджамин Педерсен. К моменту аварии на первое место вырвался Маркус Эрикссон, а судьи в третий раз подряд вывесили красные флаги.

Заключительный рестарт судьи дали на финальном круге. Эрикссон удержался впереди Ньюгардена в первых двух поворотах, но пропустил американца на задней прямой и финишировал в итоге только вторым. Третье место занял Сантино Ферруччи, Алекс Палоу занял четвёртое место, а на пятой позиции расположился экс-пилот Формулы-1 Александер Росси.

Самый титулованный гонщик IndyCar Скотт Диксон занял шестую позицию, опередив Такуму Сато, дважды побеждавшего в «500 милях Индианаполиса», а далее расположились Конор Дейли, Колтон Херта и Ринус Викей.

IndyCar. «500 миль Индианаполиса» (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 200 кругов.
2. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +0,0974 сек.
3. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +0,5273.
4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +0,7638.
5. Александер Росси (Arrow McLaren) +0,9934.
6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +1,4316.
7. Такума Сато (Chip Ganassi Racing) +1,5770.
8. Конор Дейли (Ed Carpenter Racing) +1,8855.
9. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +2,2248.
10. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +3,2648.

Следующий этап серии IndyCar — Гран-при Детройта — пройдёт 4 июня на реконструированной уличной трассе, которая в 1980-х принимала Гран-при Формулы-1, а теперь после 30-летней паузы возвращается в календарь американского первенства.

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