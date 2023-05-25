8 чемпионов Формулы-1, которым не покорилась главная гонка Америки «Инди-500»

Джеки Стюарт едва не выиграл свою дебютную гонку, а первый чемпион Ф-1 даже не смог преодолеть квалификацию.

В ближайшее воскресенье состоится одна из престижнейших гонок мира «500 миль Индианаполиса». Победить на «Старой кирпичнице» пытались многие выдающиеся пилоты – в том числе и легенды Формулы-1. Джим Кларк, Грэм Хилл, Эмерсон Фиттипальди и Жак Вильнёв в своё время смогли отпраздновать успех на овале в Индианаполисе. А вот другим чемпионам Ф-1, принимавшим участие в «Инди-500», повезло куда меньше. Представляем вашему вниманию восьмёрку легенд «Королевских гонок», которым так и не удалось выиграть на «Старой кирпичнице».

Альберто Аскари (1952 год). Результат — сход с дистанции

В 1950-х гонка «500 миль Индианаполиса» входила в список зачётных этапов сезона Формулы-1. Впрочем, несмотря на официальный статус, многие команды Ф-1 игнорировали заезды на «Старой кирпичнице» – многие, но не все. В начале второй половины XX века «Феррари» дважды наведается в Индианаполис.

Первая попытка «Скудерии» покорить «Инди-500» пришлась на 1952 год. Итальянцы планировали отправить в Америку двух главных пилотов команды – Нино Фарину и Альберто Аскари. Впрочем, первый в истории чемпион Формулы-1 до Индианаполиса так и не доехал: Фарина разбил машину, предназначенную для участия в «Инди-500». Защищать честь «Феррари» Альберто отправился в одиночку.

На главную гонку Америки «красные» делали большую ставку: ради участия в «Инди-500» Аскари пропускал проходящий параллельно стартовый этап сезона Ф-1. К сожалению, принесённые итальянцами жертвы того не стоили. Как бы в Маранелло ни адаптировали болид 375 под овал, соорудить конкурентоспособную машину им так и не удалось. В квалификации Аскари показал всего лишь 19-й результат. Непосредственно в гонке Альберто в какой-то момент удалось вырваться на восьмую позицию, но из-за разрушившейся ступицы колеса итальянец был вынужден завершить гонку, преодолев всего 20% дистанции.

Нино Фарина (1956 год). Результат — не прошёл квалификацию

Спустя четыре года после первой неудачи «Феррари» снова нагрянула на «Старую кирпичницу». В этот раз итальянцы уже не пытались использовать собственный болид, согласившись воспользоваться клиентским шасси американского производителя Kurtis Kraft. Из Маранелло в той машине были только двигатель и пилот: защищать честь «Феррари» отправился Нино Фарина (Аскари погиб годом ранее).

К сожалению, «Скудерию» вновь ожидал провал. Мотор «Феррари» выглядел неубедительно на фоне американских конкурентов: Фарина не смог преодолеть квалификационный барьер. Для итальянского чемпиона это был последний заезд в его гоночной карьере.

Джек Брэбем (1961, 1964, 1969–1970). Лучший результат — девятое место

В 1960-х годах популярность «Инди-500» среди пилотов Формулы-1 достигла своего пика. Главная гонка Америки перестала наслаиваться на официальные этапы Ф-1, поэтому представители «Королевских гонок» могли спокойно участвовать в заездах на «Старой кирпичнице», пусть и пропуская некоторые гоночные сессии из-за занятости в Европе.

В новом десятилетии первопроходцем среди пилотов Ф-1 на «Индианаполисе» стал Джек Брэбем. В 1961 году австралиец привёз в Америку адаптированный под «Инди-500» «Купер». Особенность этой машины заключалась в расположении двигателя, который находился не спереди, а сзади – по тем временам большая редкость для гонок на овалах. Революционный «Купер» ожидаемо проигрывал много времени на прямых, но зато был достаточно эффективен в поворотах. Впрочем, не настолько, чтобы бороться за победу – Брэбем финишировал девятым.

В будущем австралиец ещё трижды наведается на «Старую кирпичницу». Но, участвуя на машинах собственного производства, он так и не сможет улучшить результат 1961 года: в последующих трёх гонках Брэбему ни разу не удалось финишировать.

Джеки Стюарт (1966–1967). Лучший результат — шестое место

В 1965-м Стюарт блестяще начал в Ф-1, завершив дебютный сезон на третьей строчке. На уровне он провёл и первую гонку в Индианаполисе. При старте с четвёртого ряда шотландцу удалось избежать адской мясорубки на старте, в результате которой из гонки выбыло 11 машин (треть пелотона!).

Главным противостоянием того заезда стала дуэль Джима Кларка и Ллойда Раби: британец и американец попеременно отбирали друг у друга первую строчку, суммарно пролидировав больше половины дистанции. Внести разнообразие в ход гонки удалось как раз таки Стюарту: за 50 кругов до финиша Джеки возглавил пелотон.

Шотландец уверенно лидировал, но за 10 кругов до финиша ему пришлось завершить заезд из-за проблем с давлением масла. Вместо победы Стюарту досталось лишь шестое место (пройденной дистанции хватило для классификации). Триумфатором в тот день стал проводивший свою первую гонку на «Индианаполисе» Грэм Хилл, однако звание лучшего дебютанта досталось именно Стюарту.

Джеки Стюарт на «Инди-500» 1966 года Фото: David Cairns/Getty Images

В следующем году Джеки снова наведается на «Старую кирпичницу», но провести столь же яркую гонку ему не удастся. Шотландец был неубедителен в квалификации и даже не приблизился к борьбе за высокие места в воскресном заезде. Печальным итогом не самой удачной для Стюарта гонки станет сход с дистанции из-за сгоревшего двигателя. Это была вторая и последняя попытка Джеки выиграть «Инди-500».

Денни Халм (1967–1969, 1971). Лучший результат — четвёртое место

В отличие от Стюарта, Денни Халм ни разу не был близок к победе на «Инди-500». Первые две гонки на «Старой кирпичнице» проходили для новозеландца по одинаковому сценарию: старт из второй половины пелотона с последующим финишем на четвёртом месте без видимых шансов на триумф.

Впрочем, спортивные неудачи – далеко не самое ужасное, что происходило с Халмом на «Индианаполисе». Во время тренировки в преддверии гонки 1970 года воспламенился его «Макларен» – новозеландцу пришлось выскакивать из болида прямо на ходу. В результате этого инцидента Халм получил серьёзные ожоги рук. Период восстановления занял практически два месяца – помимо гонки «Инди-500», Денни Халму пришлось пропустить ещё и два этапа Формулы-1.

Йохен Риндт (1967–1968). Результат — два схода с дистанции

Австрийский чемпион остановился в шаге от завоевания тройной золотой короны. Риндт выигрывал Гран-при Монако и побеждал в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана», но вот «500 миль Индианаполиса» ему так и не покорились.

Йохен дважды участвовал в гонке на «Старой кирпичнице» — и оба раза неудачно. В 1967-м Риндт показал 32-й результат в квалификации, что означало для него старт с последнего ряда. В самой гонке удача снова отвернулась от австрийца: Йохен преодолел чуть больше половины дистанции, после чего завершил заезд из-за механических проблем.

В следующем году Риндт убедительнее выглядел в квалификации (16-е место), но в воскресенье австрийского пилота вновь постигла неудача: «Брэбема» Йохена хватило всего лишь на пять кругов.

В 1969-м Риндт в третий раз прибыл на «Инди-500», но выйти на старт гонки ему так и не удалось. Один из трёх пилотов «Лотуса» Марио Андретти угодил в серьёзную аварию во время тренировки, после чего Колин Чепмен принял решение отозвать заявку своей команды. Грэм Хилл и Риндт отправились домой, а вот Марио Андретти всё же продолжил участие в «Инди-500», воспользовавшись резервным шасси Hawk. Что интересно, именно в той гонке Андретти одержал свою единственную победу на «Старой кирпичнице».

Нельсон Пике (1992–1993). Результат — сход с дистанции

В 1991-м Пике завершил формульную карьеру, а уже в следующем году попытался дебютировать на «Инди-500». Впервые оказавшись на овале, Нельсон демонстрировал достаточно обнадёживающий для новичка темп, но выйти на старт гонки в том году ему не удалось. Во время одной из тренировочных сессий бразилец на полной скорости влетел в отбойник, в результате чего получил тяжёлые травмы ног.

Старт «Инди-500» 1993 года Фото: Steve Swope/Getty Images

В следующем сезоне Пике снова прибыл в Индианаполис, чтобы взять реванш у американской трассы. В квалификации Нельсон показал достаточно неплохой 13-й результат (лучший в своей команде), но конвертировать его во что-то большее помешал сгоревший на 38-м круге двигатель. Что интересно, первенствовал в тот день другой бразильский чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.

Фернандо Алонсо (2017, 2019–2020). Лучший результат — 21-е место

Самый свежий пример участия чемпиона Ф-1 в «Инди-500». Впервые на престижнейшую гонку Америки Алонсо приехал ещё в 2017 году, будучи действующим пилотом «Макларена». Ради «Инди-500» Фернандо даже отказался от участия в проходившем параллельно Гран-при Монако. Кстати, формульный работодатель совсем не препятствовал американской командировке Алонсо. «Макларен» даже помогал Фернандо с поиском команды для участия в «Инди-500» – в конечном итоге договорились с одним из сильнейших коллективов IndyCar «Андретти».

Дебютный уикенд на овале поначалу складывался для Алонсо крайне оптимистично. В квалификации испанец занял пятое место, что позволяло ему стартовать со второго ряда. В гонке Фернандо полидировал 27 кругов и долгое время держался в первой десятке – ровно до тех пор, пока не вышел из строя двигатель. Утешительным призом для Алонсо в тот день стало звание лучшего новичка.

Последний визит в Индианаполис успеха Алонсо не принёс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В будущем Фернандо ещё дважды примет участие в «Инди-500», но уже не в качестве действующего пилота Ф-1. К сожалению, выступить столь ярко, как в первый раз, Алонсо больше не удастся. В 2019-м он и вовсе не выйдет на старт гонки, споткнувшись о квалификационный барьер. А в следующем году он просто проведёт не самую удачную гонку, финишировав на 21-м месте. Впрочем, у Алонсо ещё есть время, чтобы улучшить свои результаты на овале «Индианаполиса».