Шантаж от великого чемпиона: как Сенна делал вид, что вот-вот бросит Ф-1 ради Америки

Сегодня состоится одна из самых престижных гонок мира «500 миль Индианаполиса». Среди прочих на стартовую решётку «Старой кирпичницы» выйдут четыре экс-пилота Формулы-1 (Росси, Эриксон, Грожан и Сато). Вообще, гонщики частенько уезжают в Америку по окончании формульной карьеры. В своё время в «американской формуле» выступали такие пилоты, как Эмерсон Фиттипальди, Найджел Мэнселл, Рубенс Баррикелло и многие другие.

Ещё одним представителем «Королевских гонок», опробовавшим заокеанскую технику, был великий Айртон Сенна, который в конце 1992 года провёл тесты с командой серии CART «Пенске». Зачем эти испытания нужны были бразильскому чемпиону и мог ли он бросить Ф-1 ради гонок в Америке? Перенесёмся мысленно в прошлое, дабы ответить на эти вопросы.

У «Макларена» были туманные перспективы — Сенна думал об уходе

К 1992 году Айртон Сенна успел стать трёхкратным чемпионом Ф-1, а также застолбить за собой негласное звание главной звезды пелотона. Что важно, при всём при этом бразилец оставался относительно молодым пилотом (32 года) – можно сказать, находился в самом расцвете сил. Казалось бы, ему ещё выступать и выступать в Формуле-1, но причины задуматься о смене чемпионата у Сенны всё же были.

Сезон-1992 стал одним из самых сложных в карьере Айртона. «Макларен» был невероятно силён на стыке десятилетий, но доминирование команды из Уокинга подошло к концу. Так, Сенна впервые за период выступлений в «Макларене» оказался отрезан от борьбы за титул: «Королева автоспорта» нашла другого доминатора в лице Найджела Мэнселла. За весь сезон Айртон лишь трижды поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта – так мало он не выигрывал со времён выступлений за «Лотус». По итогам чемпионата 1992 года Сенна уступил не только пилотам космического «Уильямса», но и молодому Михаэлю Шумахеру на «Бенеттоне», который проводил свой первый полноценный сезон в Ф-1.

В сезоне 1992 года Сенна потерял чемпионский титул Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Итоговое четвёртое место личного зачёта после вороха побед, добытых в предыдущие четыре года, стало для Сенны настоящим разочарованием. Не добавлял оптимизма трёхкратному чемпиону и тот факт, что сезон-1992 стал последним для мегауспешного союза «Макларена» и «Хонды»: после ухода японского производителя из Ф-1 команда Рона Денниса планировала перейти на менее мощные клиентские двигатели «Форд».

Конечно, Сенна мог бы задуматься о смене команды, тем более что у него истекал контракт с «Маклареном». Но уже тогда было понятно, что главной силой сезона-1993 станет «Уильямс», который уже нашёл первого пилота в лице старого «друга» бразильца Алена Проста. В конечном итоге рисковавший остаться без конкурентоспособного болида Сенна принял на рассмотрение совсем уж экспериментальный вариант с переездом в американский чемпионат CART – туда уже отправился Мэнселл.

Поездку в Америку помог организовать Эмерсон Фиттипальди

20 декабря 1992 года великий Сенна прибыл на аризонский автодром Firebird International Raceway с целью присоединиться к послесезонным тестам «Пенске» – одной из сильнейших команд серии CART. Напроситься на испытания неизведанной ранее техники для Айртона не составило большого труда. С организацией тестов своему земляку помог пилот «Пенске» Эмерсон Фиттипальди. Также не последнюю роль в американском турне Сенны сыграл менеджер «Мальборо» Джон Хоган – помимо «Макларена», табачники спонсировали ещё и «Пенске». Да и сам владелец американской команды позже признавался, что попросту не мог отказать Сенне.

На трёхдневные тесты команда «Пенске» привезла две машины – болид следующего года PC-22 и предыдущую модель PC-21, которая предназначалась для Айртона. Первым за руль «устаревшей» машины сел Эмерсон Фиттипальди, дабы установить время, на которое мог ориентироваться его соотечественник. В общей сложности Фиттипальди проехал 25 кругов: его лучший результат равнялся 49,7 секунды.

Команда «Пенске» в сезоне-1993 IndyCar Фото: Mike Powell/Getty Images

Затем в дело вступил Сенна. Айртон не спешил атаковать с первых же кругов: первое время он просто привыкал к машине. Прежде всего Сенне требовалось приловчиться к ручной коробке передач. Также бразильцу нужно было «настроиться на одну волну» с трубодвигателем «Шевроле», чтобы по звуку следить за оборотами. В рамках первой сессии Айртон провёл на трассе 14 кругов. Этого времени ему хватило, чтобы перебить результат Фиттипальди: свой лучший круг Сенна проехал за 49,5 секунды.

Затем бразилец вернулся в боксы, чтобы подкорректировать некоторые настройки болида. Во второй части заездов Сенна сбросил ещё четыре десятки: лучший круг Айртона составил 49,09. На этом знакомство Волшебника с американской техникой подошло к концу. Сенна вернулся в гараж и поблагодарил команду, после чего покинул автодром.

Тесты с «Пенске» — способ выбить лучшие условия в «Макларене»

Айртон в целом остался доволен своим заокеанским приключением. В частности, ему пришёлся по душе менее автоматизированный по сравнению с Ф-1 болид PC-21. Впрочем, как бы ему ни понравилась американская техника, а Формулу-1 на CART он так и не променял. Более того, он даже и не думал об уходе из «Королевских гонок». Роджер Пенске с самого начала знал, что тесты Сенны – это разовая акция и ни в какой CART бразилец прямо сейчас не собирается.

«Если бы Сенна был свободен, мы бы попытались что-нибудь придумать. У нас никогда не было серьёзных переговоров. Я думаю, в тот момент он использовал нас в качестве рычага давления на «Макларен», чтобы попытаться заключить сделку (на более выгодных условиях), что мы, безусловно, понимали», – заключил Пенске.

Скорее всего, босс был прав: тестами за океаном Айртон пытался показать Уокингу свою готовность покинуть команду. План бразильца сработал на ура. Сенна подписал однолетнее соглашение с «Маклареном», по которому, согласно слухам, он получал $ 1 млн за каждую проведённую гонку.

В отличие от Сенны, Мэнселл действительно переехал в США и с ходу взял титул Фото: Steve Swope/Getty Images

Впрочем, от идеи выступлений за океаном Айртон также не собирался отказываться. Ещё во время тестов в Аризоне Волшебник дал понять, что по окончании формульной карьеры он непременно отправится в Америку: «Однажды я буду водить эту машину, это всего лишь вопрос времени. Я должен дождаться подходящего момента, чтобы соревноваться в США».

К большому сожалению, Сенна так и не доедет до чемпионата CART. По окончании сезона-1993 Айртон покинет «Макларен», чтобы присоединиться к «Уильямсу», в составе которого Волшебник проведёт последнюю гонку в своей жизни…