Зачем в автоспорте возрождают чемпионат для сборных? Есть 3 причины, почему это хорошо

На фоне отмены этапа в Имоле и событийного Гран-при Монако несколько незамеченной могла остаться новость о возрождении единственного в своём роде гоночного чемпионата среди национальных команд «А1 Гран-при». Во второй половине 2000-х данное первенство уже пыталось покорить мир гонок – получило не очень удачно. Впрочем, несмотря на не самый успешный бэкграунд, «А1 Гран-при» – то, что нужно современному автоспорту.

Что на данный момент известно о возрождении «А1 Гран-при»?

Вообще, информации о камбэке чемпионата сборных пока что не так много. На сегодня мы можем полагаться только на интервью одного из руководителей проекта Марцина Будковски, а также на инсайды Sky Business News. По информации британского издания, во главе инициативной группы по возрождению «А1 Гран-при» стоит Кит Миллс, в своё время поработавший в оргкомитете Олимпийских игр в Лондоне. Помимо Миллса и Будковски, в управляющую группу войдут бывший технический директор «Рено» и «Тойоты» Майк Гаскойн, а также бывший президент французского медиагиганта Lagardere Дэвид Уайт.

По словам Будковски, их проект не имеет ничего общего с существовавшим в 2000-х «А1 Гран-при». От чемпионата-предшественника организаторы возьмут только концепцию и название. Второе имеет определённую ценность из-за того, что «А1 Гран-при» – достаточно известный в автоспортивной среде бренд, который не нуждается в особом представлении. Также Будковски заявил, что управляющей группой был проведён глубокий анализ неудач предыдущей версии «А1 Гран-при». Во избежание повторения старого сценария была разработана новая концепция менеджмента, согласно которой в первых двух-трёх сезонах управлением команд будет заниматься непосредственно руководство чемпионата. И только потом гоночные конюшни смогут уйти в частные руки. Это решение направлено на стабилизацию состава участников.

Марцин Будковски в бытность руководителем «Альпин» Фото: XPB/Getty Images

Согласно плану, первенство должно проводиться с декабря по июль, дабы поменьше конкурировать с Формулой-1 за внимание зрителей. Судя по всему, Кубку мира по автоспорту предстоит потягаться с Формулой-Е за статус главного зимнего гоночного чемпионата планеты. Что касается календаря, то поначалу он будет состоять из 12 этапов. География «А1 Гран-при» ничуть не будет уступать Формуле-1: организаторы планирует привезти гоночные сборные на трассы Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Также известен и шорт-лист стран-участниц: ожидается появление в чемпионате национальных команд Великобритании, Италии, США, Китая и Саудовской Аравии. Организаторы рассчитывают привлечь в серию 20 сборных.

По части технической составляющей пока что никакой конкретики нет. Единственное, что декларировал Будковски – стремление сделать своё детище самым быстрым после Формулы-1 гоночным чемпионатом мира. Как и в прошлый раз, «А1 Гран-при» представит собой моносерию. По словам Марцина, уже ведутся переговоры с потенциальным поставщиком шасси и двигателей.

Запуск Кубка мира по автоспорту планируется в конце 2024 года. Но далеко не факт, что Миллсу и компании удастся построить с нуля мировой гоночный чемпионат в столь короткие сроки. На данный момент управляющая группа занята поиском финансирования: по данным инсайдеров, для запуска гоночной серии организаторам потребуется найти около $ 100 млн.

В прошлый раз «А1 Гран-при» хватило на четыре года. Чемпионат не пережил мировой финансовый кризис

Первая попытка запустить первенство «А1 Гран-при» была предпринята в далёком 2005 году. Отцом-основателем гоночного чемпионата сборных стал дубайский шейх Мактум. В какой-то степени он провернул революцию в автоспорте, ведь «А1 Гран-при» стало первым полноценным гоночным первенством национальных команд.

И поначалу Кубок мира выглядел достаточно перспективной затеей. К чемпионату присоединились несколько статусных персон из мира автоспорта (и не только автоспорта). Например, сборными руководили такие мастодонты, как Ники Лауда, Алан Джонс, Эмерсон Фиттипальди и Джон Сёртис. А футболисты Роналдо и Фигу выступили в роли амбассадоров своих национальных команд.

Нельсиньо Пике и Эмерсон Фиттипальди Фото: Clive Mason/Getty Images

Немалое внимание болельщиков привлекал и пилотский состав, представлявший собой некий сплав опыта и молодости. На стартовой решётке можно было увидеть как известных ветеранов в лице Йоса Ферстаппена и Брайана Херты (отца Колтона), так и перспективных юниоров – Нельсиньо Пике (в то время подававшего большие надежды), Адриана Сутиля, а в последующих сезонах ещё и Серхио Переса с Нико Хюлькенбергом.

Дебютный сезон «А1 Гран-при» прошёл весьма обнадёживающе, но первый тревожный звоночек раздался уже в преддверии старта второго по счёту чемпионата. Основатель гоночного Кубка мира шейх Мактум вышел из проекта, продав свои акции за $ 200 млн. Было легко предположить, что автор серии не особо верит в перспективы собственного детища.

Соревнования сборных продлились ещё три сезона, после чего «А1 Гран-при» прекратил своё существование. Гоночную серию добил дорогостоящий контракт на поставку шасси с «Феррари», который был подписан в разгар мирового экономического кризиса. Последнее также ударило и по количеству спонсоров, готовых сотрудничать с «А1 Гран-при». Последний на сегодняшний день этап Кубка мира по автоспорту прошёл 3 мая 2009 года.

Почему чемпионат сборных необходим мировому автоспорту?

Ещё в далёком 2005-м «А1 Гран-при» позиционировал себя именно как зимнее гоночное первенство, способное развлечь зрителей в межсезонье. В будущем эту нишу попыталась занять Формула-Е, но стать по-настоящему популярным чемпионатом ей так и не удастся.

Несмотря на высокую конкуренцию в чемпионате, событийные гонки и занимательный пилотский состав, Формула-Е так и не нашла отклика в сердцах зрителей. Гоночные фанаты при каждом удобном случае критикуют электроформулу за слабую и неэстетичную технику, унылые городские трассы, а также за саму концепцию «самой экологичной» гоночной серии мира.

Что касается «А1 Гран-при», то соревнования сборных наверняка смогут похвастаться приличной техникой, интересными (а главное, стационарными) автодромами, а также не менее интригующим пилотским составом.

2005 год: Алексей Васильев представляет команду России в «А1 Гран-при» Фото: Ker Robertson/Getty Images

И раз уж мы заговорили о гонщиках, обратим внимание на самое полезное свойство ещё не стартовавшего чемпионата: создание новых рабочих мест для пилотов открытых колёс. «А1 Гран-при» может стать отличным вариантом для многих в меру талантливых гонщиков, оказавшихся за бортом Ф-1. Например, условный Тео Пуршер или Рихард Версхор уже точно не попадëт в «Королевские гонки», но и тратить годы активной карьеры на Формулу-Е – не самое резонное решение. Поэтому чемпионат, претендующий на статус второго по скорости после Формулы-1, вполне сможет дать карьерам юных талантов новый виток развития.

О молодых гонщиках подумали даже боссы возрождающегося первенства «А1 Гран-при». По данным инсайдеров, спортивный регламент чемпионата обяжет команды использовать двух гонщиков, один из которых должен будет представлять молодое поколение (чёткие возрастные критерии пока что неизвестны).

Ну и, конечно, нельзя игнорировать саму концепцию серии. Соревнования сборных для мира автоспорта – явление необычное и оттого интригующее. Команды, сформированные по национальному признаку, существуют практически в каждом виде спорта – быть может, это явление со второй попытки станет успешным и в мире гонок.