В Ф-1 скандал из-за оскорблений женщин. Почему одна из жертв защищает виновников?

Похоже, до сих пор не все в Европе в курсе «новой этики» и того, что сейчас допустимо в телевизионном эфире, а что — нет. Два сотрудника итальянского Sky, известные в прошлом гонщики Давиде Вальсекки и Маттео Бобби отстранены от работы после неуместных шуточек в адрес двух женщин, попавших в объективы телекамер во время прогулки по паддоку на Гран-при Испании. Что конкретно произошло и почему одна из пострадавших встала на защиту незадачливых итальянцев?

Как всё было?

Вальсекки — чемпион GP2 2012 года, в 2013 году был резервным пилотом «Лотуса» в Формуле-1. Бобби — бывший тестер и резервист «Минарди», который в своё время даже проводил тесты вместе с Сергеем Злобиным. На Sky Бобби работает из студии, а Вальсекки — на месте событий, в дуэте с Федерикой Мазолин. Так было и во время ставшего скандальным Гран-при Испании.

Вальсекки и Мазолин вышли на связь со студией из паддока и общались с Бобби, когда он обратил внимание на девушек, стоявших позади бригады Sky.

Фото: twitter.com/MST_ChristianN/Sky

Бобби, недолго думая, пошутил, что за Вальсекки находится «пакет обновлений». Давиде ответил: «Да, вижу, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать». Смутившаяся Мазолин, видимо, сразу поняла, что попахивает скандалом, и попробовала замять тему, но телезрители всё равно обратили внимание, что два экс-пилота вовсе не считают собственные шутки неуместными и продолжают улыбаться.

И понеслось… Стоило расшифровке беседы и самому видео появиться в соцсетях, как на Бобби и Вальсекки обрушился поток критики. Руководство Sky приняло меры, временно отстранив Маттео и Давиде от работы.

Что сказали виновники?

Разумеется, через некоторое время Бобби и Вальсекки принесли извинения в соцсетях.

Маттео Бобби: «В воскресенье после гонки я позволил себе неудачную шутку, чем оскорбил некоторых людей. Это никоим образом не входило в мои намерения. Приношу свои самые искренние извинения всем тем, кого я обидел. Сейчас я понимаю, что случившееся в итоге сделает меня только лучше как профессионала».

Давиде Вальсекки: «Мне очень жаль, что в ходе обмена шутками я использовал неуместные и неуважительные слова. Хотел бы принести свои извинения».

Кого оскорбили пилоты?

Что касается девушек, то как минимум одна из них — далеко не случайный гость в паддоке. Это 29-летняя гонщица Кристин Джампаоли-Дзонка, специализирующаяся на выступлениях в ралли и ралли-рейдах.

Кристин Джампаоли-Дзонка Фото: Из личного архива Кристин Джампаоли-Дзонки

Пилотесса, использующая в гонках псевдоним Кристин Джи-Дзи (GZ), выступает в серии «Экстрим Е», где вместе с Оливером Беннеттом заняла девятое место в общем зачёте сезона-2021. В феврале 2022 года Кристин попала в аварию и заработала перелом ноги, но восстановилась и вернулась в гонки. В этом году уже вместе с Тимо Шайдером она стала третьей на этапе в Шотландии.

Также на счету Кристин выступление на Бахе Арагона в Испании — этапе чемпионата мира по ралли-рейдам. Джампаоли-Дзонка выступила в зачёте мотовездеходов Т3 и заняла пятое место в своём классе.

Кристин, кстати, и сама журналистка: она работает на итальянский холдинг Sport MediaSet во время этапов Формулы-Е. А во время этапа Ф-Е в Монако Кристин опробовала сейфти-кар серии. Собственно, и на Гран-при Испании Джи-Дзи снимала ролики совместно с пресс-службой «Пирелли».

И вот любопытно, что Кристин решила поддержать Вальсекки и Бобби, а не предать их анафеме.

«Когда я прочитала об их отстранении, то подумала, что это какая-то шутка, — заявила Джампаоли-Дзонка в интервью Corriere della Sera. — Когда узнала, что это правда, то сильно расстроилась. Они оба хорошие комментаторы. Для меня вся эта ситуация выглядит раздутой. Я их знаю, сразу им написала.

Я нисколько не обиделась. Это была просто шутка. Вторая девушка не хочет говорить про эту ситуацию, но она тоже не восприняла их слова как что-то очень плохое. Давайте на следующей гонке пришлите мне какое-то видео с Бобби и Вальсекки — может, уже я отпущу на их счёт пару шуток!»

Кристин Джампаоли-Дзонка Фото: Из личного архива Кристин Джампаоли-Дзонки

У итальянки, конечно, спросили, сталкивалась ли она в целом с сексизмом, харассментом или чем-то таким в гонках. «Меня всё время про это спрашивают, и мой ответ — нет. Как и в любых сферах деятельности, бывают люди, отпускающие комментарии, которые могут быть раздражающими или вроде того. Но у меня никогда не было проблем. У меня всегда хорошие отношения со всем миром».

В общем, Маттео и Давиде сильно повезло, что свои шуточки они отпускали в адрес девушки, которая, во-первых, не любит конфликтов, во-вторых, сама из мира гонок, а в-третьих — их коллега. Подобная реакция оставляет Бобби и Вальсекки надежду на скорое возвращение в эфир. Вот только теперь им уж точно предстоит контролировать свои слова.