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Гонщица и модель Линдси Брюэр продолжит выступать в USF Pro 2000 и мечтает попасть в IndyCar

Красотка-модель из США решила покорить гонки. У Линдси очень высокие цели!
Дмитрий Захарченко
Гонщица и модель Линдси Брюэр
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В 2022 году пилотесса неожиданно перешла в «формулы» и, несмотря на провал, уже мечтает об «Индикаре».

В Америке, кажется, загорается новая звезда автоспорта: 25-летняя гонщица и по совместительству модель Линдси Брюэр объявила, что в сезоне-2023 проведёт полный сезон в гонках поддержки серии IndyCar.

Больших спортивных успехов за Линдси пока нет, и вряд ли девушка станет новой Даникой Патрик (та уже в 23 года боролась за победу в «500 милях Индианаполиса»). Тем не менее Брюэр демонстрирует недюжинное упорство, у неё есть спонсоры, а с ними — все шансы построить полноценную карьеру в гонках.

Итак, знакомимся с пилотессой из Арвады, штат Колорадо.

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До 11 лет гонки совершенно не интересовали Линдси, но однажды на дне рождения подруги детей отвели на картодром — тут всё и закрутилось. С 12 лет Брюэр выступает в локальных картинговых соревнованиях, но через пять лет вынуждена была оставить спорт ради учёбы — Линдси поступила в университет штата Калифорния в Сан-Диего и в 2019-м окончила его, получив степень в области бизнеса.

В том же году Брюэр вернулась в гонки и выступала в GT-серии Saleen Cup, где под конец сезона в Лас-Вегасе в паре с Зоей Эденхолм финишировала третьей в зачёте Pro-Am. Однако в 2020-м новая пауза — разразилась пандемия, многие гонки были отменены.

Линдси Брюэр на тестах Lamborghini Supertrofeo

Линдси Брюэр на тестах Lamborghini Supertrofeo

Фото: Из личного архива Линдси Брюэр

Это не остановило Линдси, и в 2021-м она становится участником школы Скипа Барбера и при её поддержке выступает в TC America Series — без особенных, впрочем, успехов.

Линдси Брюэр на тестах NASCAR

Линдси Брюэр на тестах NASCAR

Фото: Из личного архива Линдси Брюэр

В 2022 году Брюэр делает резкий поворот в карьере и переходит в «формулы» — в январе в Аризоне она тестировала машины W Series и Indy Pro 2000 (гонки поддержки IndyCar, аналог Ф-3 в системе Road to Indy). Выбор пал на последнюю.

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В первом же заезде — на дорожной трассе в Индианаполисе — Брюэр заняла восьмое место среди 16 участников. Увы, уже следующий этап — на «Роуд Америке» — стал холодным душем: 16-е и 14-е места.

«Знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько, — сказала тогда Линдси. — Разумеется, я разочарована, но продолжу работать над собой и набираться опыта».

Брюэр на этапе на «Роуд Америка»

Брюэр на этапе на «Роуд Америка»

Фото: Из личного архива Линдси Брюэр

В 11 гонках, в которых выступила Брюэр, она лишь дважды финишировала в топ-10 (после успеха в Индианаполисе было 10-е место в Торонто). В общем зачёте Линдси заняла 15-е место, опередив только тех, кто стартовал ещё реже.

Результат не самый высокий — особенно на фоне чемпионства британца Луи Фостера, который вместе с Брюэр выступал за «Эксклюзив Автоспорт» и одержал семь побед в 18 заездах. Но Фостер ранее гонялся в британских Ф-4 и Ф-3, а также в Евроформуле Open и намного лучше Линдси знал технику с открытыми колёсами.

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В следующем году Брюэр продолжит выступать в серии (она сменит название на USF Pro 2000) за «Эксклюзив», проедет весь сезон и, будем надеяться, сможет полнее раскрыть свой потенциал.

Гонки — не единственное занятие в жизни Линдси. Гонщица также работает моделью в агентстве MN2S, а в 2021 году запустила собственную криптовалюту $LINDS.

Брюэр на Гран-при США Формулы-1 в Остине

Брюэр на Гран-при США Формулы-1 в Остине

Фото: Из личного архива Линдси Брюэр

«Сезон-2022 получился невероятным, и в целом я довольна своим дебютом, — написала Брюэр в социальных сетях после продления контракта с командой «Эксклюзив». — Надеюсь, смогу привлечь дополнительное внимание к девушкам в автоспорте, чтобы однажды мужчины и женщины смогли на равных сражаться в гонках».

«Надеюсь, в 2023 году я буду конкурентоспособна, а моя цель — в следующие несколько лет попасть в IndyCar и на старт «500 миль Индианаполиса».

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