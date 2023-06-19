«Феррари» внезапно сумела в тактику! Как такое вообще возможно?

На Гран-при Канады в минувшие выходные пилоты «Феррари» стартовали с 10-й и 11-й позиции, но к финишу Леклер и Сайнс пробились в первую пятёрку и набрали больше очков, чем гонщики «Мерседеса» или «Астон Мартин». Причём залогом этого успеха стало рискованное решение, которое в паддоке некоторые даже критиковали.

Разбираемся в стратегии «Скудерии».

Вечером накануне гонки настроения в «Феррари» царили так себе. Леклер не прошёл в третий сегмент — из-за того, считал он, что команда не поставила ему вовремя слики. Сайнс, показавший только восьмое время, получил штраф за блокировку Пьера Гасли. На фоне обычных проблем с темпом «Скудерии» на длинных отрезках перспективы выглядели так себе.

На старте Леклер отыграл одну позицию, опередив Албона, а Сайнс остался 11-м. Такой статус-кво продолжался до 12-го круга — на котором в стену влетел в Джордж Расселл, а дирекция выпустила на трассу автомобиль безопасности.

Леклер опережает Переса и Албона на первом круге Фото: Clive Mason/Getty Images

Лидеры тут же поспешили на пит-лейн — шины сменили Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо, Окон и гонщики «Макларена», а вот оба пилота «Феррари» неожиданно остались на трассе. Не поехал в боксы и Серхио Перес, но Чеко, в отличие от Леклера с Сайнсом, стартовал на «харде» и вынужден был бы менять тактику, если бы за 58 кругов до финиша перешёл бы на «медиум». В его случае решение выглядело логичным, а вот ход «Феррари» выглядел странным.

К моменту рестарта Леклер с Сайнсом вышли на четвёртое и пятое места и оставались на трассе вплоть до середины дистанции. И здесь необходимо отметить темп гонщиков «Феррари» — к 36-му кругу Карлос опережал Переса, шедшего на более жёстких шинах, на шесть секунд (Леклер — на восемь), причём испанец передавал инженерам, что резина в порядке и он готов оставаться на трассе. Это был важный момент, поскольку пит-стоп на середине дистанции отправил бы гонщиков «Феррари» в трафик между Оконом и Боттасом.

В отличие от предыдущих гонок, в Канаде у «Феррари» не было повышенного износа, стратеги могли позволить себе ориентироваться на Переса (который, подчеркнём вновь, был на «харде») и ждать его остановки. Так в итоге и произошло: на следующем круге после остановки Чеко в боксы поехал Сайнс, а кругом позже — Леклер. Боттас и (что было не совсем ожидаемо) Окон к тому моменту тоже побывали в боксах, так что пилоты «Феррари» даже не потеряли позиций.

Откуда такая смелость?

Определяющим моментом для гонщиков «Феррари» стал выезд автомобиля безопасности на 12-м круге — и решение не ехать в боксы. Обычно стратеги пользуются сейфти-каром, чтобы сэкономить время на пит-стопе — на фоне того, что пелотон движется медленно, гонщик меньше теряет, чем в стандартных условиях. В этом эпизоде на пит-лейн также не поехали Перес, Боттас и Магнуссен, но все они были на «харде».

Получается, в «Феррари» были настолько уверены в своей машине, что готовы были половину дистанции ехать на одном комплекте «медиума». Ход выглядит рискованным: если бы шины «ушли» раньше, был бы риск потерять позиции, однако резина без видимых проблем продержалась на обеих машинах. В итоге это больше похоже на чёткий расчёт, а не на просто везение.

Леклер выезжает с пит-стопа на «харде» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Есть и ещё один вопрос: почему в «Феррари» не разделили тактику между пилотами? Позвать в боксы одного из гонщиков выглядит логичным, но тогда он выехал бы на 12-13-м месте — позади «Макларенов» и Албона или между ними — и вынужден был бы потом останавливаться ещё раз. Но ради чего это всё, если команда настолько уверена в своём темпе и уровне износа резины? Это даже больший риск, чем оставаться на трассе, когда до финиша более 80% дистанции.

Ещё в пятницу машины «Феррари» показывали стабильный и высокий темп, что отмечал даже Хельмут Марко, который именно «Скудерию» назвал главным соперником «Ред Булл» на длинной дистанции. «Феррари» наконец продемонстрировала уверенную работу с шинами, чего ей так не хватало в предыдущих гонках, и смогла выстроить логичную стратегию. Но, пожалуй, ещё больше обнадёживать тифози должен тот факт, что в условиях прессинга команда не стала суетиться и принимать поспешных решений. Рано хоронить Маранелло — команда на верном пути.