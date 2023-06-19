Кто худший гонщик Гран-при Канады? Решаете вы!

Начиная с Гран-при Канады Формулы-1, мы решили предложить вам, читатели, новую рубрику. Мы, как и прежде, будем оценивать выступления всех пилотов, но теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается такая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки в Монреале редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Мексиканец и сам оказался удивлён своим слабеньким темпом в воскресной гонке. Да, Перес поднялся с 12-го места на шестое, но разница в скорости по сравнению с Ферстаппеном на такой же машине была пугающей. Чеко не мог угнаться за пилотами «Феррари» и был настолько уныл, что признал: надо думать о темпе, а не о борьбе за титул.
Ник де Врис
Голландский пилот по темпу вроде и не сильно уступал Юки Цуноде, но в то же время проводил блёклую гонку, которая запомнилась лишь жесточайшей борьбой с Кевином Магнуссеном. И в ней де Врис допустил сразу две ошибки: сначала выдавил соперника на обочину, что привело к столкновению, а потом не смог вписаться в третий поворот, проехал по прямой и окончательно испортил себе гонку.
Лэнс Стролл
После слабой квалификации канадцу не удалось добиться существенного прорыва в гонке, пусть Лэнс и поднялся с 16-го места на девятое. Алонсо на таком же «Астон Мартин» финишировал вторым и «привёз» напарнику 55 секунд.
Джордж Расселл
В погоне за Алонсо и Хэмилтоном пилот «Мерседеса» допустил серьёзнейшую ошибку: слишком сильно наехал на бордюр-сосиску, после чего чёрный болид выбросило в отбойник. Просто поразительно, что после сильного удара о стену Джордж сумел продолжить гонку и даже претендовал на седьмое место Албона. Но крепость «Мерседеса» – не оправдание для просчёта гонщика.
Ландо Норрис
Пропустил своего напарника Пиастри на первых кругах и из-за этого спровоцировал собственный штраф под сейфти-каром, когда замедлился, чтобы не потерять времени на пит-лейне во время двойного пит-стопа «Макларена». При этом штраф был не оправдан: в итоге Норрис всё равно ехал позади Албона, а относительно других пилотов он без замедления ничего не потерял бы.
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