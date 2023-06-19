Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Гран-при Канады Формулы-1 18 июня: Джордж Расселл, Серхио Перес или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Канады? Решаете вы!
Евгений Кустов
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Канады?
Аудио-версия:
Комментарии
В списке пилоты из «Мерседеса» и «Ред Булл» — серьёзная борьба.

Начиная с Гран-при Канады Формулы-1, мы решили предложить вам, читатели, новую рубрику. Мы, как и прежде, будем оценивать выступления всех пилотов, но теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается такая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки в Монреале редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Канады Формулы-1?
Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images
1 место

Серхио Перес

Мексиканец и сам оказался удивлён своим слабеньким темпом в воскресной гонке. Да, Перес поднялся с 12-го места на шестое, но разница в скорости по сравнению с Ферстаппеном на такой же машине была пугающей. Чеко не мог угнаться за пилотами «Феррари» и был настолько уныл, что признал: надо думать о темпе, а не о борьбе за титул.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Ник де Врис

Голландский пилот по темпу вроде и не сильно уступал Юки Цуноде, но в то же время проводил блёклую гонку, которая запомнилась лишь жесточайшей борьбой с Кевином Магнуссеном. И в ней де Врис допустил сразу две ошибки: сначала выдавил соперника на обочину, что привело к столкновению, а потом не смог вписаться в третий поворот, проехал по прямой и окончательно испортил себе гонку.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
3 место

Лэнс Стролл

После слабой квалификации канадцу не удалось добиться существенного прорыва в гонке, пусть Лэнс и поднялся с 16-го места на девятое. Алонсо на таком же «Астон Мартин» финишировал вторым и «привёз» напарнику 55 секунд.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
4 место

Джордж Расселл

В погоне за Алонсо и Хэмилтоном пилот «Мерседеса» допустил серьёзнейшую ошибку: слишком сильно наехал на бордюр-сосиску, после чего чёрный болид выбросило в отбойник. Просто поразительно, что после сильного удара о стену Джордж сумел продолжить гонку и даже претендовал на седьмое место Албона. Но крепость «Мерседеса» – не оправдание для просчёта гонщика.

Фото: Dan Mullan/Getty Images
5 место

Ландо Норрис

Пропустил своего напарника Пиастри на первых кругах и из-за этого спровоцировал собственный штраф под сейфти-каром, когда замедлился, чтобы не потерять времени на пит-лейне во время двойного пит-стопа «Макларена». При этом штраф был не оправдан: в итоге Норрис всё равно ехал позади Албона, а относительно других пилотов он без замедления ничего не потерял бы.

Авария Расселла удивила своими последствиями:
Прочность машины Ф-1 шокирует: после удара о стену «Мерседес» проехал ещё 40 кругов!
Прочность машины Ф-1 шокирует: после удара о стену «Мерседес» проехал ещё 40 кругов!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023