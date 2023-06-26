Богатейший человек Казахстана помогает экс-команде Мазепина попасть в Ф-1. Какие шансы?

«Хайтек» связан с «Мерседесом» и «Ред Булл», но даже этого может оказаться недостаточно.

В Формуле-1 продолжается сериал с возможным расширением чемпионата до 11 или 12 команд вопреки противодействию нынешней десятки конюшен. Сегодня об очередном важном шаге объявила британская команда «Хайтек», которая ранее была тесно связана с Никитой и Дмитрием Мазепиными. Повышаются ли шансы «Хайтека» пробиться в Ф-1 с учётом новых инвестиций из Казахстана?

Что за «Хайтек»?

Британская команда, созданная Оливером Оуксом, уже долгие годы выступает в младших сериях различного уровня. «Хайтек» последовательно поднимался всё выше по формульной ступени: европейская Формула-3, новая международная Ф-3, Формула-2… В итоге за последние годы «Хайтек» зарекомендовал себя как крепкого середняка, чья техника позволяет бороться за подиумы и даже победы, а наиболее талантливым пилотам — за титулы.

В последние годы «Хайтек» активно сотрудничает в Формуле-2 и Формуле-3 с «Ред Булл», сажая к себе юниоров «быков». В сезоне-2022 в Ф-2 за «Хайтек» выступал Юри Випс, в сезоне-2023 в команде сразу два участника программы «Ред Булл» — Исак Хаджар и Джек Кроуфорд. В Формуле-3 тот же Хаджар занял четвёртое место в 2022 году, а в этом сезоне «Хайтек» взял к себе ещё одного протеже «быков» Себастьяна Монтойю.

Для российских болельщиков главная ассоциация с «Хайтеком» — Никита Мазепин. Россиянин выступал за эту команду в европейской Формуле-3, а затем вместе с ней провёл вполне успешный второй сезон в Формуле-2, позволивший набрать достаточное количество очков для суперлицензии Формулы-1. При этом отец Никиты Дмитрий Мазепин являлся совладельцем «Хайтека», помогая команде развиваться. Полный контроль над командой вернулся к Оуксу в марте 2022 года с началом событий на Украине.

Несмотря на потерю столь серьёзного инвестора, «Хайтек» активно интересуется возможностью пробиться в Формулу-1. По неофициальной информации, команда Оукса договорилась о сотрудничестве с «Мерседесом» и в случае одобрения своей заявки готова по крайней мере на первых порах стать «младшей командой» немцев.

Кто такой Владимир Ким?

Давно ходили слухи, что у «Хайтека» появился новый инвестор — то ли из Дубая, то ли откуда-то ещё с Ближнего Востока. Причём некоторые предполагали, что этот инвестор на самом деле не такой уж и новый: просто ширма, позволяющая Мазепину-старшему продолжить работу с «Хайтеком», а потом, когда ситуация в мире успокоится, уже официально вернуться в Ф-1 и заодно возобновить карьеру сына в чемпионате мира.

Однако сегодняшнее объявление о партнёрстве «Хайтека» с казахстанским бизнесменом Владимиром Кимом отнюдь не подтверждает этой версии, хотя, казалось бы, близость двух стран должна лишь усиливать подозрения. Тем не менее нет никакой информации о тесных связях или совместном бизнесе Кима и Мазепина-старшего.

Владимир Ким Фото: hitechgp.co.uk

Ким, по версии Forbes, самый богатый человек Казахстана: его состояние оценивают в $ 4,6 млрд. Бизнесмен возглавляет Группу KAZ Minerals, чей основной бизнес — добыча и переработка цветных и драгоценных металлов. Также Киму принадлежит банк RBK, который поддерживает многих казахстанских спортсменов, включая победительницу Уимблдона Елену Рыбакину.

«Хайтек» объявил, что Ким приобрёл 25 процентов Hitech Global Holdings. Сам бизнесмен, комментируя приобретение, признался, что всегда интересовался автоспортом, но это его первая инвестиция в гонки.

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина Фото: Julian Finney/Getty Images

Какие у «Хайтека» шансы попасть в Ф-1?

В этом году на фоне серьёзного интереса инвесторов к приходу в Ф-1 ФИА объявила официальный тендер, по итогам которого может принять в чемпионат 11-ю и 12-ю команды. Заявка «Хайтека» наряду с совместным проектом «Андретти» и General Motors является самой конкретной: известны инвесторы, руководители, примерные планы.

Однако не стоит ждать, что Ф-1 примет новичков с распростёртыми объятиями. Во-первых, любой новобранец обязан внести вступительный взнос в размере $ 200 млн — это компенсация действующим командам за то, что их доля в доходах чемпионата мира сократится. Во-вторых, нынешние команды считают, что сумма в две сотни миллионов не отражает резкого роста стоимости франшизы на выступление в Ф-1: если ещё несколько лет назад некоторые команды можно было взять бесплатно (с обязательством инвестиций и оплаты долгов), то теперь даже команду-середняк оценивают условно в $ 1 млрд. Собственно, до такой суммы нынешние команды и хотели бы увеличить взнос. Тогда каждый «ветеран» получит «компенсацию» уже не в $ 20 млн, а в $ 100 млн.

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Более того, почти все команды утверждают, что новички Ф-1 в принципе не нужны — мол, 20 пилотов на решётке является оптимальным числом, плюс на некоторых трассах может банально не найтись места для работы с ещё двумя или тем более четырьмя машинами. Старожилы добавляют: пусть потенциальные участники убедительно докажут, что их приход пойдёт серии на пользу. Так что объявление тендера — не гарантия, что у него окажется победитель. Все заявки могут просто отклонить.

Ну а даже если в Ф-1 появится новая команда, то резонно предположить, что организаторы ограничатся приёмом одного новобранца, которым станет «Андретти-Кадиллак». Этот проект, в отличие от «Хайтека», объединяет сразу два знаменитых бренда и явно сильнее повысит ценность чемпионата, чем британский проект с финансированием из Казахстана. К тому же опять придётся доказывать, что эти деньги действительно казахстанские и никак не связаны с «отменённой» в Ф-1 Россией.

Впрочем, даже если «Хайтек» не придёт в Формулу-1, инвестиции Кима не окажутся бессмысленными. Команда может поставить перед собой цель стать доминатором младших серий, скинув с пьедестала «Прему», и расширить портфолио чемпионатов — например, за счёт чемпионата мира по гонкам на выносливость или сотрудничества с одной из команд Формулы-Е. Видимо, это и есть наиболее вероятный вариант развития событий.