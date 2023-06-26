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Главные разочарования Формулы-1 сезона-2023: де Врис, Сарджент, «Феррари», «Мерседес», «Хаас»

5 главных разочарований начала сезона Ф-1. Здесь и «Феррари», и «Мерседес»
Дмитрий Захарченко
Главные разочарования Формулы-1
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Ставка аутсайдеров на новичков пока проваливается.

Треть сезона Формулы-1 позади, прошли уже 8 гонок из 22 (изначально планировалось 23, но Гран-при в Имоле не состоялся из-за ливней и наводнения), так что самое время подвести итоги ранней фазы чемпионата.

Пять главных разочарований начала 2023 года в Формуле-1 — в обзоре «Чемпионата».

Ник де Врис

Девятое место де Вриса на Гран-при Италии прошлого года, когда голландец заменял в «Уильямсе» Албона, стало в паддоке сенсацией. На фоне прежнего опыта Ника — титулы в Ф-2 и Ф-Е, четыре года в гонках на выносливость — ожидания были очень высоки — настолько, что в каком-то смысле они сыграли с де Врисом злую шутку.

Ник де Врис на Гран-при Канады

Ник де Врис на Гран-при Канады

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В мае в паддоке появились слухи, что Хельмут Марко установил голландцу крайний срок, до которого он должен прибавить, и в следующий уикенд — в Монако — де Врис провёл свою лучшую в сезоне-2023 гонку. Однако затем последовали невзрачная гонка в Барселоне и неудача в Монреале. До летнего перерыва теперь остаются лишь четыре гонки, и они могут быть последним шансом убедить руководство «Ред Булл».

Кандидат на замену де Вриса уже есть:
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Логан Сарджент

Не оправдывает ожиданий и другой дебютант — Логан Сарджент, хотя они изначально были не так высоки, как в случае с де Врисом. Дело в том, что перед дебютом в Ф-1 у американца за плечами был лишь один полный сезон в Ф-2, а в Ф-3 он за три года так и не стал чемпионом. Нужно признать, что в Ф-2 в 2022-м Логан смотрелся неплохо — выиграл две длинные гонки и занял по итогам сезона четвёртое место, но переход в Ф-1 оказался слишком сложным вызовом — и с наскока преодолеть такую высоту Сардженту не удалось.

Логан Сарджент на Гран-при Канады

Логан Сарджент на Гран-при Канады

Фото: C. Tilton/Getty Images

Пока проблемы Логана не настолько критичны, чтобы речь шла об увольнении прямо посреди сезона — руководитель команды Джеймс Ваулз с пониманием относится к ошибкам новичка и готов дать ему ещё время. Но если Сарджент продолжит в том же духе до конца сезона, то в 2024-м его неминуемо заменит кто-то другой. Среди главных претендентов на место американца Мик Шумахер и протеже «Мерседеса» Фредерик Вести, который в данный момент лидирует в Ф-2.

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«Мерседес»

Восемь лет подряд немецкая команда выигрывала Кубок конструкторов, но с переходом на новый регламент в 2022 году пальма первенства перешла к «Ред Булл». Ближе к концу того сезона Хэмилтон и Расселл время от времени ввязывались в борьбу с Ферстаппеном, а в Сан-Паулу Джордж даже сумел выиграть Гран-при, и в межсезонье предполагалось, что инженеры смогут решить проблемы с машиной. Не смогли.

После этапа в Майами «Мерседес» отказался от «нулевых понтонов»

После этапа в Майами «Мерседес» отказался от «нулевых понтонов»

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

С первых же гонок сезона-2023 стало ясно, что W13 не способна бороться с «Ред Булл», по скорости на одном круге зачастую уступает «Феррари», а на длинной дистанции оказывается слабее «Астон Мартин». В конце концов, инженеры отказались от концепции «нулевых понтонов» — в Монако дебютировала обновлённая машина, и пока она смотрится неплохо. Но уже второй год подряд «Мерседес» — это в лучшем случае вторая сила в пелотоне.

У Расселла возникают проблемы:
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«Феррари»

Борьбы за титул в этом году ожидали и от «Феррари», которой в начале сезона-2022 удавалось опережать «Ред Булл». Когда австрийцы обновили машину, «Скудерия» уже не смогла за ними угнаться, но в паддоке предполагали, что к началу кампании 2023 года в Маранелло снова будут на уровне лидеров. На деле же вышло иначе — SF-23 оказалась даже менее конкурентоспособной, чем F1-75 в концовке прошлого года.

В восьми гонках сезона-2023 «Феррари» завоевала лишь один подиум

В восьми гонках сезона-2023 «Феррари» завоевала лишь один подиум

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Считается, что сама по себе новая «Феррари» не так плоха — в шести квалификациях из восьми она была среди трёх быстрейших шасси, однако на гоночной дистанции начинаются проблемы. Машина ведёт себя непредсказуемо при переходе с одних шин на другие, и, если не удаётся быстро достичь «рабочего окна», скорость износа резины резко возрастает. Как итог — за восемь прошедших этапов гонщики «Скудерии» лишь один раз поднялись на подиум.

Проблема «Феррари» не только в машине:
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«Хаас»

В середине пелотона больше всех в начале нынешнего сезона разочаровал «Хаас». В прошлом году американцам, казалось, удалось преодолеть кризис: Магнуссен и Шумахер набирали очки, в Кубке конструкторов «Хаас» оставил позади «Альфа Таури» и «Уильямс». Восьмым местом, конечно, гордиться не получится, но был виден потенциал, на базе которого в 2023-м команда должна была добиться дальнейшего прогресса.

«Хаас» по-прежнему не может вылезти из аутсайдеров

«Хаас» по-прежнему не может вылезти из аутсайдеров

Фото: Clive Mason/Getty Images

Но новое шасси VF-23 оказалось слишком капризным. Ситуация напоминает 2019 год, когда Грожан с Магнуссеном могли показать неплохой результат в квалификации, но неизбежно проваливались в гонке. Тогда причиной нестабильности стала деформация элементов подвески, сейчас же команда испытывает проблемы из-за узкого «рабочего окна». В Кубке конструкторов «Хаас» вновь занимает восьмое место, но рискует уступить «Альфа Таури» или «Уильямсу». Или даже обоим.

Проблемы «Хааса»:
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