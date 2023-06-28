5 главных сюрпризов начала сезона Формулы-1. Да, «Ред Булл» — это сюрприз

Позади чуть больше трети сезона, и мы подводим итоги первой фазы чемпионата Формулы-1. Недавно мы рассказывали о пяти главных разочарованиях первых восьми этапов, а теперь пришёл черёд выбрать главные сюрпризы.

«Астон Мартин»

Главной неожиданностью сезона-2023, без сомнений, стала команда «Астон Мартин» — такого прорыва не предвидел никто, и даже инженеры признавались, что порой не верили в данные симуляций. За весь прошлый год пилоты «Астон Мартин» ни разу не финишировали в топ-5, команда заняла седьмое место Кубка конструкторов, зато в восьми Гран-при 2023-го Алонсо шесть раз поднимался на подиум и даже мог победить в Монако.

В Монако у Алонсо был реальный шанс опередить Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

И пока всё говорит о том, что этот успех — не случаен. Лоуренс Стролл усилил инженерный штаб, а бывший коллега Эдриана Ньюи Дэн Фэллоуз чувствует себя комфортно и вполне успешно реализует собственные идеи — назвать «Астон Мартин» зелёным «Ред Булл» уже не получится. Кроме того, лишь в этом году начинает работу новая современная база в Сильверстоуне, так что у команды есть все шансы прогрессировать и дальше.

Юки Цунода

Первые два сезона Цуноды в Формуле-1 сложились далеко не лучшим образом. Японец уступал в скорости более опытному напарнику Пьеру Гасли и регулярно допускал ошибки — в том числе довольно серьёзные. Но теперь Юки смотрится гораздо лучше и стабильнее — и дело не только в том, что его новый партнёр по команде Ник де Врис раз за разом разочаровывает.

Сезон-2023 — пока лучший в карьере Цуноды Фото: Dan Mullan/Getty Images

В 2023 году Цунода не допускал крупных ошибок и зачастую добивался максимума, на который способна «Альфа Таури». Правда, в этом году шасси из Фаэнцы, судя по всему, менее эффективно, чем в 2022-м. Так или иначе, котировки Юки подросли, но в сезоне-2024 японец уже будет считаться вполне опытным пилотом и спрос с него будет ещё выше.

Нико Хюлькенберг

В предыдущий раз Халк выступал на полном расписании в Формуле-1 в 2019-м, то есть перед стартом сезона-2023 он уже три года не был основным пилотом. Время от времени Нико выступал в гонках, подменяя разных пилотов в «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин» (и даже умудрился опередить Стролла в квалификации в Бахрейне в 2022-м), однако мало кто в паддоке разделял уверенность, что Хюлькенберг после такого перерыва сможет быстро достичь своей прежней формы.

Ферстаппен и Хюлькенберг после квалификации в Канаде Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но Нико смог! Хюлькенберг опережает Магнуссена в квалификационном противостоянии (6-2), набрал втрое больше очков (6-2) и даже принёс «Хаасу» второе место в квалификации в Канаде. Даже в борьбе в трафике Халк смотрится увереннее — словно это не немец, а датчанин вернулся на стартовую решётку после перерыва. Чем бы ни закончился сезон-2023, Нико уже доказал, что всё ещё достоин быть боевым пилотом Формулы-1.

Оскар Пиастри

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Пиастри — лучший новичок Формулы-1 в этом сезоне. Конечно, на фоне проблем де Вриса и Сарджента добиться этого звания было не так сложно, тем не менее Оскар даже в паре с Ландо Норрисом смотрится очень достойно. Австралиец всё же уступает более опытному напарнику, но не так уж и много.

Пиастри уже сейчас смотрится на фоне Норриса лучше, чем Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

В квалификации счёт между гонщиками «Макларена» 7-1 в пользу Норриса, но Пиастри, как и напарник, четырежды выходил в Q3, да и по среднему результату проигрывает Ландо совсем чуть-чуть — 12,8 против 10,8. А если посмотреть на совместные финиши в гонках, то разница и вовсе минимальна — 4-3 в пользу Норриса. Мало кто сомневался, что Оскар — хорошее приобретение для «Макларена», но удивляет, что он так быстро адаптировался и уже смотрится вполне уверенно.

«Ред Булл»

Ещё до старта сезона однозначным фаворитом в борьбе за титул называли «Ред Булл», и в том, что австрийцы уверенно лидируют в обоих зачётах, никакого сюрприза нет. Но предполагалось, что на фоне штрафа и дополнительных ограничений на работу в аэродинамической трубе из-за перерасхода бюджета австрийцы лишатся части преимущества. Но в итоге получилось наоборот.

Отрыв «Ред Булл» в 2023 году только вырос Фото: Clive Mason/Getty Images

Так, в начале 2022-го у «Ред Булл» были проблемы с весом машины, и лишь после обновления шасси австрийцы стали доминировать в гонках. Теперь же Ферстаппен с первых же гонок недосягаем для соперников, а в Кубке конструкторов у его команды столько же очков, сколько у «Мерседеса» и «Астон Мартин» — двух главных преследователей — вместе взятых. Браво, Милтон-Кинс, но вряд ли такой сюрприз от Эдриана Ньюи сильно порадовал болельщиков…