Главная звезда Америки пытается пролезть в Формулу-1. Крутое усиление или новая ошибка?

Алекс Палоу нацелился на место в «Альфа Таури» — и пока даже боссы «Ред Булл» не знают, как на это реагировать. А мы знаем.

Чемпион IndyCar 2021 года и уверенный лидер нынешнего сезона Алекс Палоу не оставляет надежд перейти в Формулу-1. Недавно экс-пилот Ф-1 Нельсиньо Пике рассказал, что Палоу попросил Макса Ферстаппена замолвить за себя словечко перед боссами «Ред Булл» и в частности перед Хельмутом Марко. При этом у «быков» действительно может образоваться вакансия, ведь Ник де Врис вообще не впечатляет в свой дебютный сезон.

Но достоин ли именно Палоу шанса заменить нидерландца? Об этом поспорили авторы «Чемпионата» Дмитрий Захарченко и Евгений Кустов.

Дмитрий Захарченко: Палоу в Ф-1 — это интересно!

Переход Алекса Палоу — это лучшее, что может случиться с трансферным рынком Ф-1 в этом году (других громких переходов пока не ожидается). На фоне попыток Майкла Андретти протащить в чемпионат мира Колтона Херту в паддоке обострилась дискуссия на тему американских гонок, и выступления Палоу стали бы ответом на все вопросы.

Испанец набрал превосходную форму и выиграл три из четырёх последних этапов IndyCar. Кроме того, уже семь гонок подряд Палоу финиширует в топ-5 — завидная стабильность даже для Ф-1, не говоря уже о непредсказуемых американских гонках. Алекс — в отличной форме, и, если кто-то готов предложить ему место в Ф-1, сейчас — лучшее время.

Для самого Палоу риска в этом переходе нет. В США он уже доказал всё своим первым титулом в IndyCar, сейчас уверенно идёт ко второму (отрыв от соперников гарантирует Алексу лидерство на один этап вперёд). При этом Палоу лишь 26 лет, и даже если он год или два впустую потратит на попытки закрепиться в Ф-1, то сможет без проблем вернуться в IndyCar и оставаться конкурентоспособным.

Алекс Палоу Фото: Logan Riely/Getty Images

Не особенно рискует и «Ред Булл». Ник де Врис пока совсем не оправдывает ожиданий, а Лиам Лоусон, Аюму Иваса и даже Даниэль Риккардо до середины сезона-2024 никуда не денутся. В то время как Палоу можно потерять навсегда — испанца в прошлом году переманивали в «Макларен» и уже дразнили возможными выступлениями в Ф-1.

Похоже, все стороны — и гонщик, и команда — заинтересованы в переходе, и, если всё получится, это пойдёт на пользу не только Ф-1, но и серии IndyCar. Успех Палоу покажет, что американские гонки не только хороши сами по себе, но и в целом позволяют талантливому гонщику перезапустить карьеру. Ведь когда-то сам Палоу выступал в GP3 (сейчас — Формула-3), но из-за недостатка финансов не смог обратить на себя внимание.

Евгений Кустов: старые грабли для «Ред Булл»?

Скажу сразу: называть возможный контракт Палоу с «Альфа Таури» совсем уж странным я не буду. Младшая команда «быков» в том числе и нужна для экспериментов с гонщиками, подбора оптимальных вариантов, и относительно молодой чемпион IndyCar с большим опытом выступлений на европейских трассах — логичный вариант.

Но у меня есть три аргумента против. Первый — это выступления Палоу в младших сериях до отъезда из Европы. Да, у Алекса никогда не было прекрасного финансового тыла, который позволял бы получать места в топ-командах и неограниченную тестовую программу, и всё же его резюме не выглядит впечатляющим.

Два сезона в GP3 принесли 10-е и 15-е места. Да, за скромный «Кампос», но все равно странно, когда на второй год пилот начинает выступать даже хуже. Это не похоже на путь нового Шарля Леклера или Джорджа Расселла.

В 2018-м Палоу рванул в европейскую Ф-3 и стал седьмым. В принципе, неплохо, учитывая высочайший уровень конкуренции в тот сезон: в чемпионате выступали Шумахер, Тиктум, Шварцман, Випс, Армстронг, Чжоу (его Палоу даже опередил), Дарувала, Габсбург, недавний хромой триумфатор Ле-Мана Шерер… И всё же седьмое место и 0 побед — это вновь не показатель невероятного таланта, даже если он выступает не за самую сильную команду. Но раз его напарник по «Хайтеку» Энаам Ахмед тоже попал в топ-10, то говорить о совсем уж слабой технической подготовке не приходится.

Потом — да, Палоу впечатлил в японской Супер Формуле и набрал блестящую форму на второй сезон в IndyCar, но я всё-таки не хочу взять и забыть о менее выдающихся выступлениях в Европе. А в США, знаете ли, и Маркус Эрикссон достойно выступает, которого мы считали ну если и уровнем Ф-1, то еле-еле.

Второй аргумент против — свежий пример Ника де Вриса. Нидерландец тоже не пробился в Ф-1, ушёл в другие серии, здорово выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и в Формуле-Е. И многие говорили — эх, мол, какой талант остался без места в Ф-1. А теперь мы видим, с каким трудом и с какими проблемами этот талант адаптируется к чемпионату мира. Да, много незнакомых трасс, да, Ник ещё может каким-то чудом выплыть, и всё же когда Марко и «Альфа Таури» наблюдают за мучениями такого новичка-чемпиона, то наверняка задумываются: а не будет ли с Палоу того же самого?

Наконец, третий аргумент. Если в «Альфа Таури» возьмут человека со стороны, а не Лиама Лоусона или кого-то из пилотов «Ред Булл» в Формуле-2, то это будет уже третий случай за последнее время, когда «быки» подписывают контракты с гонщиками вне своей программы, а не продвигают собственных воспитанников. У нового руководства энергетического концерна может возникнуть резонный вопрос: а зачем нужна такая программа, если она не обеспечивает пилотами достойного уровня?

Можно, кстати, заодно спросить, почему в последнее время вся лучшая молодёжь планеты оказывается у конкурентов: Пиастри, Берман, Пуршер, Мартинс… Но это уже другая история. А мы же просто вернёмся к вопросу: точно ли прежние результаты Палоу доказывают, что он сильнее «родного» Лоусона? Который, кстати, в Супер Формуле адаптировался так же быстро, как ранее Алекс.