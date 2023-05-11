Терпение «Ред Булл» уже на исходе! Неужели провалившегося новичка заменят на Риккардо?

Итальянская пресса пишет, что Нику де Врису выставили ультиматум: либо голландец в ближайших гонках продемонстрирует хоть какой-то прогресс, либо потеряет место в «Альфа Таури». Причём, по данным Automoto.it, потенциальный сменщик де Вриса Даниэль Риккардо уже побывал на базе команды и прошёл подгонку сиденья.

Неужели дни голландца сочтены или у него ещё есть шанс?

Пять этапов — пять неудач

Позади пять этапов Формулы-1, и де Врис разочаровывал в каждом из них. В дебютной квалификации в Бахрейне голландец уступил Юки Цуноде, который до этого два года подряд проигрывал во внутрикомандной дуэли Пьеру Гасли, 0,7 секунды. В Джидде допустил разворот в первом сегменте, в Мельбурне уже на первом круге налетел на Эстебана Окона, а в Баку дважды попадал в аварии. Наконец, в Майами Ник ещё до первого поворота врезался в Ландо Норриса и на финише был лишь 18-м.

Ошибок слишком много, хотя на фоне удачного выступления в Монце в прошлом году, когда де Врис заменял в «Уильямсе» Алекса Албона, и обширного опыта в других гонках предполагалось, что голландец будет более рассудителен. Пока же де Врис не демонстрирует ни стабильности, ни скорости. Для 28-летнего пилота, каким бы по счёту ни был сезон, это слишком слабо.

Сход де Вриса в Баку Фото: twitter.com/f1

При этом считается, что нынешнее шасси «Альфа Таури» слабее прошлогоднего, на котором Гасли в пяти первых квалификациях сезона-2022 трижды пробился в финальный сегмент. В 2023-м машины из Фаэнцы лишь раз пробились в Q3. Однако если сравнить квалификационные результаты Цуноды за последние два сезона, то средний результат Юки в этом году выше: 13,4 в пяти этапах 2023 года против 14,8 в первых пяти сезона-2022. Если мерить исключительно по японцу, то AT04 не хуже AT03.

Почти наверняка более опытный гонщик на месте де Вриса добивался бы более высоких результатов, но на фоне проблем голландца однозначным лидером «Альфа Таури» стал Цунода. Притом что сам Юки на фоне Гасли смотрелся далеко не лучшим образом и в погоне за французом регулярно допускал ошибки. Теперь японец выглядит более спокойным и стабильным, тем не менее за пять этапов команда из Фаэнцы набрала лишь два очка.

Что даст замена на Риккардо

Более опытный гонщик в запасе у «Альфа Таури» есть — это резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо. На скамейке запасных австралиец оказался после провального сезона в «Макларене», но до этого он весьма неплохо смотрелся в «Рено», выигрывал в составе «Ред Булл» гонки и даже держался на уровне Макса Ферстаппена. Есть основания полагать, что, как бы ни был плох для Риккардо сезон-2022, его опыт позволит добиваться в «Альфа Таури» большего, чем де Врис.

Есть риск, что Даниэль не сможет быстро «вкатиться» в новую машину, однако Риккардо не так долго без гоночной практики — всего полгода. Если Даниэль так хорош, как мы думали раньше, он сможет за счёт опыта и активной работы на симуляторе разобраться в машине и действовать в ней эффективно. И если с этим проблем не возникнет, может выясниться, что и AT04 не так плоха, как думает Франц Тост (руководитель команды ранее заявил, что больше не доверяет инженерам).

Даниэль Риккардо на командном мостике «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кроме того, в случае замены де Вриса на Риккардо вопрос будет уже не в голландце, а в Юки Цуноде. Сможет ли японец в паре с более сильным соперником сохранить за собой статус лидера команды или вновь будет уступать в квалификациях и попадать в аварии? В молодёжной программе «Ред Булл» немало гонщиков, готовых в сезоне-2024 сесть за руль «Альфа Таури», и достоин ли места в команде Цунода — всё ещё вопрос.

Среди тех, кто мог бы перейти в Ф-1, чаще всего называют Лиама Лоусона. В Ф-2 он не всегда был так хорош, как рассчитывал Хельмут Марко, но новозеландец исключительно из-за промаха соперника и командной тактики «Мерседеса» не стал чемпионом DTM, а сейчас идёт третьим в японской Супер Формуле — первенстве, в котором европейским пилотам приходится сражаться с местными гонщиками, хорошо знакомыми с техникой и трассами. Кроме того, в Ф-2 сейчас выступают Аюму Иваса и Деннис Хаугер — не блистают, как когда-то Леклер или Расселл, но по чистой скорости оба держутся в первой половине пелотона.

Дни де Вриса сочтены?

Журналисты Automoto.it пишут, что Риккардо может заменить де Вриса уже на следующем этапе — Гран-при Эмилии-Романьи 21 мая, но, по данным итальянской редакции Motorsport, Марко дал голландцу время до гонки в Испании. Более логичным выглядит именно второй вариант. Дело в том, что из пяти прошедших в сезоне-2023 Гран-при три прошли на совершенно незнакомых Нику трассах. В Имоле он тоже никогда не гонялся, но трассы в Монте-Карло и Барселоне знает по гонкам Ф-2.

Гран-при Испании будет уже восьмым этапом сезона-2023, и это достаточный срок, чтобы адаптироваться к машине Ф-1, найти общий язык с инженерами и обрести ту самую стабильность, которой де Врису сильно не хватает. Если же и восьми этапов голландцу будет мало, то он попросту недостаточно хорош для Ф-1 — и поделом уступит место Риккардо. Летом «Ред Булл» предстоит принимать решение по поводу состава «Альфа Таури» на сезон-2024, и, если команда из Фаэнцы по-прежнему будет выступать лишь одной машиной, взвешенный выбор сделать будет намного сложнее.