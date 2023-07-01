Субботний кошмар для «Мерседеса»: ни одного пилота выше 15-го места!

Вторая в истории спринтерская квалификация Формулы-1 обязана была получиться любопытной. И из-за многочисленных нарушений границ трассы «Ред Булл Ринг» в пятницу, и из-за дождя, который намочил трассу с утра. Правда, к старту сессии на асфальте уже была видна сухая траектория.
Q1: Сайнс и Леклер спаслись, Хэмилтон — нет
Все пилоты, кроме решившего всех перехитрить Албона, сразу же отправились в бой на сликах — и оказались правы. Алекс незамедлительно вернулся в боксы и тоже перешёл на шины для сухой погоды. Ну а дальше нас ожидал фестиваль улучшений до конца сегмента, ведь состояние трассы улучшалось с каждым кругом, с каждой минутой.
Правда, в этом фестивале не мог участвовать Карлос Сайнс: на его машине возникли проблемы с тормозной системой brake-by-wire, из-за чего испанец вернулся в боксы. Механики «Феррари» в итоге выиграли гонку со временем: Карлоса выпустили обратно за 1:50, то есть у Сайнса было время на всего один круг! И Карлос справился, да как — с лучшим результатом сегмента!
Интересно, что куда больше проблем возникло у Леклера, хотя в его распоряжении была вся сессия. Шарль еле-еле зацепился за 15-е место, опередив Гуаньюя Чжоу всего на одну тысячную! Ну и монегаску повезло, что провалился Льюис Хэмилтон: на счету британца только 18-й результат. Один круг у семикратного чемпиона удалили, а затем Льюису помешал Ферстаппен: Макс уткнулся в «Мерседес» на стартовой прямой и после окончания своего круга не стал уходить с траектории, так что Хэмилтон уже не получил возможности отыграться в последний момент.
Помимо Чжоу и Хэмилтона, дальше не пробились Пиастри, Боттас и Сарджент. Американец замкнул протокол, проиграв Албону пять десятых — хорошего мало. К тому же у Логана были очередные ошибки по ходу сессии. Зато дальше пробился де Врис с солидным восьмым результатом.
Q2: окончательный провал «Мерседеса»
Во второй части спринт-квалификации дела у «Мерседеса» разладились окончательно: на болиде Расселла возникли проблемы с гидравлической системой, и механики быстро развели руками — Джорджу было не суждено выехать на трассу. Так что пилотам «Серебряных стрел» предстояло стартовать 15-м и 18-м. А вот пилоты «Феррари» на сей раз прошли дальше относительно спокойно, с запасом, пусть даже Леклер достаточно улучшил лишь на финальном быстром круге.
В полном составе не пробились в Q3 пилоты «Альфа Таури» — 13-е и 14-е места, Цунода опередил де Вриса на две десятые. 12-е место у Гасли — такое себе по сравнению с Оконом, опередившим напарника аж на семь десятых! Наконец, 11-м стал Албон, которому до попадания в топ-10 не хватило 61 тысячной — именно столько пилот «Уильямса» проиграл Хюлькенбергу.
К слову, про Нико: только благодаря повторам мы выяснили, что на счету немца был самый эффектный момент сессии. После пит-стопа в середине сегмента немец рванул обратно и наехал на только что заменённое колесо — машина эффектно подпрыгнула, но никаких повреждений не получила.
Q3: сегодня без конкуренции
К финальному сегменту свежие шины остались не на всех, так что на первой попытке кто-то использовал уже старый «софт», а кто-то решил перейти на «медиум». Это немного сбивало с толку, но в любом случае складывалось ощущение, что сегодня конкурентов у Ферстаппена не будет: он сохранял запас в четыре десятые.
Вторая попытка сенсации не принесла: Макс улучшил ещё и закрепил за собой спринтерский поул. Перес пробился на второе место, пусть и с проигрышем в полсекунды. Серхио опередил Норриса менее чем на одну десятую секунды.
А что же «Феррари»? Вчерашняя скорость пилотов «Скудерии» куда-то подевалась: Сайнс проиграл времени поула семь десятых, Леклер — восемь. В итоге они пропустили вперёд не только пилотов «Ред Булл» и Норриса, но и Хюлькенберга, который вновь блистает в квалификации (на сей раз — спринтерской). Кстати, немец вполне успешно использовал в третьем сегменте два комплекта «медиума».
Гонщики «Астон Мартин», как и накануне, оказались не в первых рядах. Алонсо пусть и опередил Стролла, но всего на одну десятую и одно место — седьмое против восьмого. Окон стал девятым, а Магнуссен замкнул топ-10. На «софте» датчанину не удалось соответствовать темпу Хюлькенберга, но всё равно оба пилота оказались в десятке, что здорово.
Старт спринтерской гонки Гран-при Австрии запланирован сегодня на 17:30 по московскому времени.
- 1 июля 2023
-
14:38
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
13:58
-
13:49
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46
-
09:46
-
08:30
-
00:59
-
00:39
-
00:20
- 30 июня 2023
-
23:59
-
23:25
-
23:10
-
22:34
-
22:27
-
21:48
-
21:47
-
21:28
-
21:17
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:48
-
20:47
-
20:42