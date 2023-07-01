Субботний кошмар для «Мерседеса»: ни одного пилота выше 15-го места!

У Ферстаппена на сей раз не нашлось конкурентов, зато здорово выступили Норрис и Хюлькенберг.

Вторая в истории спринтерская квалификация Формулы-1 обязана была получиться любопытной. И из-за многочисленных нарушений границ трассы «Ред Булл Ринг» в пятницу, и из-за дождя, который намочил трассу с утра. Правда, к старту сессии на асфальте уже была видна сухая траектория.

Q1: Сайнс и Леклер спаслись, Хэмилтон — нет

Все пилоты, кроме решившего всех перехитрить Албона, сразу же отправились в бой на сликах — и оказались правы. Алекс незамедлительно вернулся в боксы и тоже перешёл на шины для сухой погоды. Ну а дальше нас ожидал фестиваль улучшений до конца сегмента, ведь состояние трассы улучшалось с каждым кругом, с каждой минутой.

Правда, в этом фестивале не мог участвовать Карлос Сайнс: на его машине возникли проблемы с тормозной системой brake-by-wire, из-за чего испанец вернулся в боксы. Механики «Феррари» в итоге выиграли гонку со временем: Карлоса выпустили обратно за 1:50, то есть у Сайнса было время на всего один круг! И Карлос справился, да как — с лучшим результатом сегмента!

Интересно, что куда больше проблем возникло у Леклера, хотя в его распоряжении была вся сессия. Шарль еле-еле зацепился за 15-е место, опередив Гуаньюя Чжоу всего на одну тысячную! Ну и монегаску повезло, что провалился Льюис Хэмилтон: на счету британца только 18-й результат. Один круг у семикратного чемпиона удалили, а затем Льюису помешал Ферстаппен: Макс уткнулся в «Мерседес» на стартовой прямой и после окончания своего круга не стал уходить с траектории, так что Хэмилтон уже не получил возможности отыграться в последний момент.

Помимо Чжоу и Хэмилтона, дальше не пробились Пиастри, Боттас и Сарджент. Американец замкнул протокол, проиграв Албону пять десятых — хорошего мало. К тому же у Логана были очередные ошибки по ходу сессии. Зато дальше пробился де Врис с солидным восьмым результатом.

Q2: окончательный провал «Мерседеса»

Во второй части спринт-квалификации дела у «Мерседеса» разладились окончательно: на болиде Расселла возникли проблемы с гидравлической системой, и механики быстро развели руками — Джорджу было не суждено выехать на трассу. Так что пилотам «Серебряных стрел» предстояло стартовать 15-м и 18-м. А вот пилоты «Феррари» на сей раз прошли дальше относительно спокойно, с запасом, пусть даже Леклер достаточно улучшил лишь на финальном быстром круге.

В полном составе не пробились в Q3 пилоты «Альфа Таури» — 13-е и 14-е места, Цунода опередил де Вриса на две десятые. 12-е место у Гасли — такое себе по сравнению с Оконом, опередившим напарника аж на семь десятых! Наконец, 11-м стал Албон, которому до попадания в топ-10 не хватило 61 тысячной — именно столько пилот «Уильямса» проиграл Хюлькенбергу.

К слову, про Нико: только благодаря повторам мы выяснили, что на счету немца был самый эффектный момент сессии. После пит-стопа в середине сегмента немец рванул обратно и наехал на только что заменённое колесо — машина эффектно подпрыгнула, но никаких повреждений не получила.

Q3: сегодня без конкуренции

К финальному сегменту свежие шины остались не на всех, так что на первой попытке кто-то использовал уже старый «софт», а кто-то решил перейти на «медиум». Это немного сбивало с толку, но в любом случае складывалось ощущение, что сегодня конкурентов у Ферстаппена не будет: он сохранял запас в четыре десятые.

Вторая попытка сенсации не принесла: Макс улучшил ещё и закрепил за собой спринтерский поул. Перес пробился на второе место, пусть и с проигрышем в полсекунды. Серхио опередил Норриса менее чем на одну десятую секунды.

А что же «Феррари»? Вчерашняя скорость пилотов «Скудерии» куда-то подевалась: Сайнс проиграл времени поула семь десятых, Леклер — восемь. В итоге они пропустили вперёд не только пилотов «Ред Булл» и Норриса, но и Хюлькенберга, который вновь блистает в квалификации (на сей раз — спринтерской). Кстати, немец вполне успешно использовал в третьем сегменте два комплекта «медиума».

Гонщики «Астон Мартин», как и накануне, оказались не в первых рядах. Алонсо пусть и опередил Стролла, но всего на одну десятую и одно место — седьмое против восьмого. Окон стал девятым, а Магнуссен замкнул топ-10. На «софте» датчанину не удалось соответствовать темпу Хюлькенберга, но всё равно оба пилота оказались в десятке, что здорово.

Старт спринтерской гонки Гран-при Австрии запланирован сегодня на 17:30 по московскому времени.