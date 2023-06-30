Крах гонщика «Ред Булл» в квалификации Ф-1: умудрился нарушить правила три раза подряд

А Ферстаппен в итоге взял поул на Гран-при Австрии с преимуществом всего в 48 тысячных.

Из-за необычного формата гоночного уикенда Гран-при Австрии квалификация десятого этапа Ф-1 была запланирована уже на вечер пятницы. Смогли ли все команды всего за одну тренировку подобрать относительно оптимальные настройки? И как гонщики справятся с суровым трафиком на «Ред Булл Ринге»?

Q1: максимальная плотность и проблемы новичков

Дебют квалификации недолго проходил в штатном режиме. Еще не все пилоты успели пройти свои быстрые круги, как «Альфа Ромео» Валттери Боттаса занесло на выходе из первого поворота. Финн развернулся и долгое время не мог тронуться с места – дирекция предсказуемо вывесила красные флаги и начала развлекательную программу в виде списывания кругов за нарушение границ трассы. Пока была пауза, собрали солидный улов: штрафы для Хюлькенберга, Ферстаппена, Гасли и Хэмилтона.

После возобновления сегмент подарил нам невероятную плотность: 20 гонщиков уместились во всего 858 тысячных. Вот что значит – короткая трасса. При этом из числа пяти непрошедших пилотов удивил разве что Магнуссен: сначала у Кевина сняли круг, а затем уже он сам не сумел достаточно прибавить и остался лишь 19-м.

Помимо гонщика «Хааса», дальше не пробились пилоты «Альфа Таури» в полном составе, а также Чжоу и Сарджент. Китаец жаловался на плохой круг выезда из боксов, ну а американец потерял всё в финальном повороте и снова провалился по сравнению с Албоном. Де Врис на фоне критики от доктора Марко провально последний, пусть и проиграл Цуноде менее двух десятых.

Q2: удар по Пересу и Расселлу

Второй сегмент превратился в ещё один фестиваль штрафов и серьёзное испытание в том числе для представителей команд-фаворитов. Максимально не сложились отношения с трассой у Серхио Переса. На первой попытке мексиканец проехал два быстрых круга – и в обоих случаях нарушил пределы трассы. Причём пилот «Ред Булл» ошибался, слишком широко, с обочины, заходя в финальный поворот. На второй попытке в этом месте Перес не нарушил, а на выходе из поворота всё же заехал всеми четырьмя колёсами за белую линию. Итог печален – Серхио списали третий круг подряд, и он провалился на 15-е место! Провалище.

Возможно, Переса чуть утешит тот факт, что нарушения границ стоили третьего сегмента не только ему. У Джорджа Расселла Q2 в целом складывался не очень: он ехал медленнее Хэмилтона, был где-то на грани десятки. А потом британцу ещё и списали лучший круг – в итоге гонщик «Мерседеса» обнаружил себя на 11-й позиции. По крайней мере впереди Окона – у пилота «Альпин» круг тоже списали.

Ещё двумя неудачниками сегмента оказались Оскар Пиастри и Валттери Боттас. Ну, от финна мы много не ждали, а австралиец может оправдаться отсутствием обновлений и традиционно сильной формой Норриса в Австрии. Зато благодаря штрафам конкурентов всё же пробились дальше Хюлькенберг и Албон, которые на момент завершения кругов оставались вне топ-10.

Q3: Леклер ближе, чем можно было подумать!

На первой попытке третьего сегмента всё прошло без сюрпризов: Ферстаппен захватил лидерство, опережая Леклера на две десятые, а Сайнса – на четыре. Удивил разве что Хэмилтон: Льюис, несмотря на новые шины, пропустил вперёд Норриса на старых и проигрывал лидеру из «Ред Булл» пять с половиной десятых. Ну а единственное аннулирование круга обеспечил Стролл, который, впрочем, в любом случае находился ближе к концу десятки.

Финальные попытки сделали борьбу за поул ещё плотнее. Ферстаппен улучшил, но Леклер прибавил ещё сильнее по сравнению со своим прежним результатом! Монегаск проехал быстрейший второй сектор, но этого всё-таки не хватило: Шарль проиграл времени Макса 48 тысячных! Сайнс уступил 190 – «Феррари» в порядке, и теперь вопрос, какова будет гоночная скорость «Скудерии». В Монреале, напомним, итальянцы были в полном порядке по темпу в воскресенье.

Дальше – небольшая сенсация. Норрис подтвердил собственную скорость четвёртым временем, так и оставив позади Хэмилтона. Что ж, мощные новинки «Макларена» работают – по крайней мере в Австрии и по крайней мере в квалификации. А вот четыре с лишним десятые отставания Льюиса – это многовато для такой короткой трассы. Сможет ли «Мерседес», как обычно, прибавить в день гонки?

На шестом месте ещё один герой квалификации – Стролл. Лэнс в кои-то веки опередил Фернандо Алонсо – разрыв составил всего 18 тысячных, но тем не менее! Своевременный прогресс канадца на фоне справедливой критики в его адрес. А вот от Фернандо мы наверняка ждали большего.

Хюлькенберг стал восьмым, опередив Гасли и Албона, у которого списали быстрейший круг. Нико – ещё один передовик квалификации, но большой вопрос, сколько на сей раз выдержат шины его «Хааса»…

Напомним, сегодня была квалификация для воскресной гонки, ну а завтра нас ждёт сначала спринт-квалификация в 13:00 мск, а затем, в 17:30, спринтерская гонка.