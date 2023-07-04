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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Австрии — 2023: Льюис Хэмилтон, Эстебан Окон или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1? Решаете вы!
«Чемпионат»
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Австрии?
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Среди участников снова есть представители «Мерседеса».

Начиная с Гран-при Канады Формулы-1, мы завели новую рубрику. Мы, как и прежде, сами оцениваем выступления всех пилотов, но теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается такая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки в Шпильберге редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Фото: Clive Rose/Getty Images
1 место

Льюис Хэмилтон

В основной гонке британец напоролся сразу на два штрафа и слишком много жаловался по радио — вплоть до того, что пилота пришлось усмирять Тото Вольфу. В итоге унылое восьмое место, причём второй штраф откинул Хэмилтона в протоколе за напарника.

Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Ник де Врис

Пусть даже Хельмут Марко сказал, что это была одна из лучших гонок голландца в сезоне, радоваться особо не стоит: планка невысокая. Де Врис занял последнее место в квалификации и не сказать, чтобы особо проявил себя в основной гонке. Плюс 15 секунд за несоблюдение границ трассы и 5 — за выдавливание Магнуссена на обочину.

Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Эстебан Окон

Француз — автор уникального достижения: уже после финиша гонки Эстебан умудрился заработать сразу четыре штрафа за нарушение границ трассы! То есть даже на фоне всеобщего бардака Окон выделился обилием ошибок. Да и в целом есть ощущение, что Эстебан не полностью реализовал потенциал «Альпин».

Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Юки Цунода

«Альфа Таури» в Австрии особо не ехала, а Цунода решил усугубить ситуацию. Японец по максимуму рискнул на старте, полез внутрь и довольно предсказуемо сломал переднее антикрыло, а после этого ещё и проехался по гравию. Припомним японцу и 15 секунд штрафа за нарушение границ трассы.

Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Кевин Магнуссен

Не сказать, что датчанин сделал в Австрии что-то ужасное: просто провёл слабый уикенд и потерялся на фоне Хюлькенберга. В основной гонке на счету Магнуссена неприятное достижение: последнее место.

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