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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Великобритании — 2023: Перес, Хюлькенберг, Стролл или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?
«Чемпионат»
Кто худший гонщик Гран-при Великобритании
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Хельмут Марко будет недоволен: среди участников опроса сразу три его гонщика.

Начиная с Гран-при Канады Формулы-1, мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается такая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки в Сильверстоуне редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?
Лэнс Стролл
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
1 место

Лэнс Стролл

Судьи пощадили канадца, когда он опередил Гасли за пределами трассы — спорный эпизод, пилоту «Астон Мартин» вполне мог прилететь штраф. Впрочем, Стролл всё равно получил свои пять секунд за несоблюдение границ трассы и упал в протоколе с 11-го места на 14-е. Да и без наказания Лэнс смотрелся невзрачно на фоне Фернандо Алонсо, ставшего седьмым. Перед нами точно будущий претендент на титул?

Серхио Перес
Фото: Dan Mullan/Getty Images
2 место

Серхио Перес

Да, Чеко в очередной раз пробился в очки после слабой квалификации, поднявшись с 16-го места на шестое. Но точно ли это максимально возможный результат за рулём быстрейшей машины пелотона? Тем более с учётом, что Пересу ещё и помог сейфти-кар. По ощущениям, Серхио терял позади соперников слишком много времени. После рестарта мексиканец обошёл лишь двух гонщиков — как-то слабовато.

Ник де Врис
Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Ник де Врис

Уже почти традиционное попадание голландца в нашу рубрику. Де Врис проводил достойную гонку, но, как и Цунода, завалил концовку после рестарта на шинах «софт». Голландец пропустил Чжоу и затем отстал от группы, боровшейся во второй десятке.

Юки Цунода
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Юки Цунода

Японский гонщик «Альфа Таури» слабо проявил себя под финиш гонки. После рестарта Цунода пропустил Хюлькенберга и Чжоу, оставив позади себя только де Вриса. Звучит не очень для лидера команды.

Нико Хюлькенберг
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Нико Хюлькенберг

В очередной раз сильная квалификация никак не помогла немцу. Причём в данном случае он не может всё списать на износ шин. Да, проигрыш пары позиций на старте можно объяснить выбором «харда», но затем Халк ошибся уже сам, пропустив Переса и сломав о «Ред Булл» переднее антикрыло. Это лишило немца даже теоретических шансов на очки.

Вот как прошла гонка в Сильверстоуне:
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