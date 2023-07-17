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Макс Ферстаппен специально врезался в соперника в компьютерной гонке и получил дисквалификацию — видео

Ферстаппен обиделся и специально вынес соперника. Раз гонка виртуальная, то всё можно?
Евгений Кустов
Макс Ферстаппен специально врезался
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Перед скандальной аварией с голландцем тоже поступили нечестно.

Во время небольшой паузы в сезоне Формулы-1 пока ещё двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен по традиции переключился на виртуальные гонки и угодил в скандал. Лидер «Ред Булл» получил дисквалификацию за намеренную аварию с соперником. Казалось бы, получил и получил, но имеет ли право пилот официальной серии так себя вести? Можем ли мы отделять поступки голландца на реальных и виртуальных трассах? Давайте разбираться.

«Сейчас будет нехорошо, дайте секундочку»

В минувшие выходные на виртуальной трассе «Спа-Франкоршам» прошла трёхчасовая гонка Golden Toast GP, в которой участники выступали на автомобилях категории GT3. Это не самое громкое событие в индустрии, никто особо не освещал его, даже несмотря на участие Ферстаппена и его команды Redline. Голландец постоянно где-то гоняет, так что его выход на «виртуальный» старт уже давно не является из ряда вон выходящим событием.

Однако Макс всё же сумел привлечь внимание к этому соревнованию – из-за события, которое произошло примерно на середине дистанции. Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен, в этот момент занимал второе место и сохранял хорошие шансы на итоговую победу. Однако тут в игру вступил немецкий киберспортсмен Свен-Оле Хаасе.

В первом повороте «Ля Сурс» Хаасе словно забыл про педаль тормоза и сзади поддел автомобиль Ферстаппена. Макс, в свою очередь, задел машину напарника по Team Redline Диогу Пинту. Оба сумели продолжить движение, но уже потеряв несколько позиций.

Иногда во время гонок Макса бывает и так:
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Манёвр Хаасе выглядел осознанным и неспортивным – и Ферстаппен не нашёл в себе сил сдержаться и не ответить немцу его же оружием. В конце прямой «Кеммель» Макс срезал поворот «Ле Комб», благодаря чему вышел на третью позицию аккурат позади обидчика.

«Думаю, Макс Ферстаппен явно показывает свои намерения, — заранее разгадал предстоящий манёвр голландца комментатор гонки. – Сейчас будет нехорошо, дайте секундочку. Просто подождите. Ага, поехали».

Да, в следующем повороте гонщик «Ред Булл» просто не стал тормозить и вынес Хаасе с трассы. Оба пилота оказались в гравии и затем продолжили движение, но это уже не имело серьёзного значения, поскольку и Ферстаппен, и Хаасе потеряли время относительно соперников. Быть может, Макс ещё имел шансы отыграться, но его оперативно дисквалифицировали за намеренное столкновение с соперником.

Что скажут ФИА и «Ред Булл»?

Собственно, вопрос: как относиться к поступку голландца? Тут могут быть два противоположных мнения. С одной стороны, мы говорим о виртуальной гонке, причём не какой-то высокоуровневой, а рядовой. При этом грязный манёвр Хаасе словно подчёркивал, что участники не относятся к происходящему слишком уж всерьёз.

Другие скажут: но ведь Ферстаппен подаёт своей аварией ужасный пример, и поймёт ли молодой болельщик, следивший за гонкой, что так можно делать только в виртуальном мире, но не на дороге общего пользования? Макс, хочет он того или нет, является ролевой моделью, а подобные агрессивные поступки – явно не то, что хотела бы видеть в его исполнении Международная автомобильная федерация.

К тому же в прошлом уже бывали случаи, когда «реальные» гонщики страдали из-за своих поступков в виртуальных гонках. Памятно увольнение Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы-Е он решил повеселиться и посадить вместо себя сим-рейсера. А помните, как сильно раскритиковали Симона Пажно за то, что он специально выбил Ландо Норриса в виртуальной «Инди-500»?

Памятные скандалы в виртуальных гонках:
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И всё же в обоих случаях мы говорим о «серьёзных» гонках с мощными организаторами, а не о соревновании, про которое все узнали только благодаря поступку Ферстаппена. Так что мы не думаем, что эта дурацкая авария приведёт к каким-то последствиям Макса.

Вместе с тем стоит ожидать, что Хельмут Марко и Кристиан Хорнер всё-таки проведут воспитательную беседу со своей звездой. Вряд ли спонсоры «Ред Булл» довольны, что их гонщик устраивает скандалы на пустом месте и подаёт плохой пример болельщикам.

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