Ферстаппен обиделся и специально вынес соперника. Раз гонка виртуальная, то всё можно?

Во время небольшой паузы в сезоне Формулы-1 пока ещё двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен по традиции переключился на виртуальные гонки и угодил в скандал. Лидер «Ред Булл» получил дисквалификацию за намеренную аварию с соперником. Казалось бы, получил и получил, но имеет ли право пилот официальной серии так себя вести? Можем ли мы отделять поступки голландца на реальных и виртуальных трассах? Давайте разбираться.
«Сейчас будет нехорошо, дайте секундочку»
В минувшие выходные на виртуальной трассе «Спа-Франкоршам» прошла трёхчасовая гонка Golden Toast GP, в которой участники выступали на автомобилях категории GT3. Это не самое громкое событие в индустрии, никто особо не освещал его, даже несмотря на участие Ферстаппена и его команды Redline. Голландец постоянно где-то гоняет, так что его выход на «виртуальный» старт уже давно не является из ряда вон выходящим событием.
Однако Макс всё же сумел привлечь внимание к этому соревнованию – из-за события, которое произошло примерно на середине дистанции. Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен, в этот момент занимал второе место и сохранял хорошие шансы на итоговую победу. Однако тут в игру вступил немецкий киберспортсмен Свен-Оле Хаасе.
В первом повороте «Ля Сурс» Хаасе словно забыл про педаль тормоза и сзади поддел автомобиль Ферстаппена. Макс, в свою очередь, задел машину напарника по Team Redline Диогу Пинту. Оба сумели продолжить движение, но уже потеряв несколько позиций.
Манёвр Хаасе выглядел осознанным и неспортивным – и Ферстаппен не нашёл в себе сил сдержаться и не ответить немцу его же оружием. В конце прямой «Кеммель» Макс срезал поворот «Ле Комб», благодаря чему вышел на третью позицию аккурат позади обидчика.
«Думаю, Макс Ферстаппен явно показывает свои намерения, — заранее разгадал предстоящий манёвр голландца комментатор гонки. – Сейчас будет нехорошо, дайте секундочку. Просто подождите. Ага, поехали».
Да, в следующем повороте гонщик «Ред Булл» просто не стал тормозить и вынес Хаасе с трассы. Оба пилота оказались в гравии и затем продолжили движение, но это уже не имело серьёзного значения, поскольку и Ферстаппен, и Хаасе потеряли время относительно соперников. Быть может, Макс ещё имел шансы отыграться, но его оперативно дисквалифицировали за намеренное столкновение с соперником.
Что скажут ФИА и «Ред Булл»?
Собственно, вопрос: как относиться к поступку голландца? Тут могут быть два противоположных мнения. С одной стороны, мы говорим о виртуальной гонке, причём не какой-то высокоуровневой, а рядовой. При этом грязный манёвр Хаасе словно подчёркивал, что участники не относятся к происходящему слишком уж всерьёз.
Другие скажут: но ведь Ферстаппен подаёт своей аварией ужасный пример, и поймёт ли молодой болельщик, следивший за гонкой, что так можно делать только в виртуальном мире, но не на дороге общего пользования? Макс, хочет он того или нет, является ролевой моделью, а подобные агрессивные поступки – явно не то, что хотела бы видеть в его исполнении Международная автомобильная федерация.
К тому же в прошлом уже бывали случаи, когда «реальные» гонщики страдали из-за своих поступков в виртуальных гонках. Памятно увольнение Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы-Е он решил повеселиться и посадить вместо себя сим-рейсера. А помните, как сильно раскритиковали Симона Пажно за то, что он специально выбил Ландо Норриса в виртуальной «Инди-500»?
И всё же в обоих случаях мы говорим о «серьёзных» гонках с мощными организаторами, а не о соревновании, про которое все узнали только благодаря поступку Ферстаппена. Так что мы не думаем, что эта дурацкая авария приведёт к каким-то последствиям Макса.
Вместе с тем стоит ожидать, что Хельмут Марко и Кристиан Хорнер всё-таки проведут воспитательную беседу со своей звездой. Вряд ли спонсоры «Ред Булл» довольны, что их гонщик устраивает скандалы на пустом месте и подаёт плохой пример болельщикам.
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