Из ревности. Чемпион IndyCar намеренно выбил Норриса из онлайн-гонки и вызвал скандал

Виртуальная гонка IndyCar iRacing Challenge на автодроме «Индианаполис» завершился скандалом — и всё из-за хамских выходок Симона Пажно и Сантино Ферруччи.

Заезд смотрело огромное количество фанатов — в Америке его даже транслировали по тому же каналу, который ведёт прямые трансляции реальных этапов IndyCar, рейтинги для такого зрелища были очень высокими — в игре участвовал Ландо Норрис, большой поклонник сим-рейсинга, который ранее обыграл звёзд IndyCar на «Трассе Америк» — и это после разворота!



Норрис, ни разу не сидевший за рулём машины IndyCar, уверенно выиграл поул в Остине и оказался быстрейшим пилотом в гонке — Ландо превосходно знал трассу, а автомобиль выучил за счёт часов тренировок на симуляторе. Итог — Норрис оказался недосягаем для всех остальных. И завсегдатаи IndyCar такого унижения, похоже, вынести не смогли.

Ландо Норрис во время гонки IndyCar iRacing Challenge на «Трассе Америк» Фото: IndyCar.com

В субботней гонке на «Индианаполисе» британец вновь был одним из лидеров, а в заключительной фазе заезда три гонщика «Макларена» — Норрис, Пато О’Уорд и Оливер Эскью — занимали три первые позиции. Тройка лидеров рассредоточилась по всей ширине трассы, занимая все эффективные траектории, чем отсекали от первой позиции преследователей. Это был явно отработанный на тестах приём — выглядело по-настоящему красиво и необычно.

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Но план «Макларена» оказался разрушен, когда за три круга до финиша Норрис на полном ходу врезался в медленно шедшего по траектории Пажно. Машина Ландо оказалась разбита, гонка финишировала без него. Тем временем к лидерам приближался Маркус Эрикссон, но шведа в борьбе на последнем круге зацепил



О’Уорд. К финишу первым и вторым бок о бок летели Эскью и Ферруччи — и тогда последний дёрнул руль в сторону и просто впечатал соперника в стену. Разумеется, для обоих это был сход, а победу неожиданно для себя одержал Скотт Маклафлин, гонщик V8 Supercars.



Финиш гонки IndyCar iRacing Challenge на трассе «Индианаполис».

Права на видео принадлежат IndyCar, полностью запись вы можете посмотреть на официальном YouTube-канале серии.

Жест Ферруччи зрителям не понравился — Сантино всем испортил захватывающий финиш, однако его поведение сюрпризом не стало. Напомним, Ферруччи ранее выступал в Формуле-2, но его выгнали из «Трайдента» после того, как он намеренно врезался в машину напарника Арджуна Майни после финиша. Когда его машину везли на место старта перед той гонкой, Сантино одной рукой набирал SMS, так что был к тому же дисквалифицирован стюардами Ф-2. Кроме того, Майни позже заявил, что по ходу уик-энда Ферруччи и его отец позволяли себе расистские шутки в его адрес. Сам Сантино сказал, что ни о чём не жалеет и не считает себя неправым.



Но это всё была ерунда на фоне скандала, который разразился, когда все узнали, что Пажно выбил Норриса намеренно. Пажно тоже стримил своё выступление на Twitch и за несколько кругов до аварии выехал из боксов со словами «Так, давайте выбьем Ландо». И когда Норрис был позади Пажно, последний просто отпустил газ — потому и был таким медленным в том эпизоде.

Позже француз попытался оправдаться: «Меня развернуло, я совсем не хотел! Я не хотел выбивать его!», но ему уже никто не верил. «Да он врёт, — сказал Норрис, когда пересматривал этот момент уже после собственного схода. — Ты хотел, приятель, да, ты хотел. Потрясающе, ну и лузер».



Ситуацию прокомментировал даже Зак Браун, руководитель «Макларена». «Не такого ждёшь от чемпиона», — написал он. Симон Пажно — чемпион IndyCar 2016 года и победитель «500 миль Индианаполиса»-2019 — всегда считался в паддоке вежливым и интеллигентным гонщиком, которого сложно представить кричащим на кого-то или оскорбляющего кого-то на эмоциях. Онлайн-гонку в Индианаполисе смотрели десятки тысяч человек — и для всех поведение Пажно стало шоком.



Норрис позже сказал, что созвонился с Пажно и тот извинился. «Он сказал, что заезжал в боксы и хотел притормозить меня, хотел, чтобы победил Эскью, а не я, — пояснил позже Ландо. — А он знал, сколько времени я потратил, отрабатывая тот поворот? Я почти сутки готовился. Но из-за того, что парень немного завистлив, моя гонка разрушена». Болельщиков оправдания француза тоже не устроили.

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«Интересно, а они отдают себе отчёт в том, что эти гонки смотрят не только фанаты по всему миру, но также директора команд — тот же Зак Браун, спонсоры, поставщики?», — пишет Piedro82 в одной из теме на Reddit. «Всё больше уважения к Норрису, а вот пилоты IndyCar, похоже, недостаточно взрослые, чтобы проигрывать с достоинством», — добавляет CreamyMamba. «Я давний поклонник IndyCar и крайне разочарован поведением Пажно, — отмечает TheFoxtrotDeltaT. — Сантино — известный баран, но Пажно — чёртов победитель „пятисотки“ прошлого года и должен быть выше этого. У Ландо 400 тысяч подписчиков на Twitch, и из-за Симона в их глазах IndyCar теперь выглядит посмешищем».



«Виртуальные гонки это хорошая чистка для автоспорта, — отвечает RedditAccount2000_1. — Они теряют спонсоров и места в командах, потому что не могут нормально вести себя один час во время ОПЛАЧИВАЕМОЙ выставочной гонки у себя дома. Да что не так с этими людьми?».

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Период стримов, когда пилоты раздают интервью не под строгим взглядом пресс-атташе команды, а когда они расслаблены в домашней обстановке и не так следят за словами и эмоциями, уже подвёл многих. Так, Даррелл «Бубба» Уоллас, один из наиболее многообещающих молодых пилотов NASCAR Cup Series, лишился спонсора из-за того, что вышел из игры, потеряв шансы на победу, хотя ещё мог побороться в конце пелотона. А Кайл Ларсон и вовсе потерял место в команде Chip Ganassi Racing за то, что обратился к инженеру словом «ниггер». Ларсон позже сказал, что это была шутка и он просто проверял микрофон, но это было уже не важно — Кайл больше не будет выступать за команду, с которой выиграл шесть гонок и четырежды выходил в плей-офф.



А вы говорите: онлайн-гонки это просто игра, не имеют отношения к реальности…